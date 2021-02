STØTTES: Oslos byrådsleder Raymond Johansen får støtte fra både politiske venner og motstandere i feiden med Moldes Torgeir Dahl (H). Foto: Heiko Junge

Johansen: − Må sette flest vaksiner der smittefaren er størst

Etter kritikken fra Molde-ordfører Torgeir Dahl (H), sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo at det eneste han kunne gjort annerledes var «å invitere Dahl» til Oslo.

Dahl sa søndag morgen i et VG-intervju at det går ut over andre kommuner at Oslo nå igjen har stigende smittetrend.

Han sa at han var lite imponert over Oslos byrådsleder Raymond Johansen og spør om det er byrådet som ikke klarer å gjøre jobben sin eller innbyggerne som ikke klarer å følge reglene.

På pressekonferansen søndag fikk byrådsleder Raymond Johansen fikk spørsmål om kritikken fra Molde-ordføreren. På spørsmål om byrådet kunne gjort noe annerledes, sier Johansen at han ikke kan peke på noe, men legger til:

– Det jeg kanskje kunne gjort annerledes, er rett og slett å invitere ordfører Dahl fra Molde for å vise ham rundt i bydelen hvordan bydelsmødre går rundt og banker på dørene, hvordan vi har mobile teststasjoner, hvordan vi driver informasjonsarbeid mot de ulike gruppene, besøkt og sett alle de stedene som nå står tomme. Se og lære noe om forskjellen mellom Oslo og Molde, sier Johansen.

– Kan sette 110.000 vaksiner i uken

Under pressekonferansen gjentok byrådslederen kravet om at Oslo må bli prioritert i vaksinekøen på grunn av smittetrykket.

– Vi må sette flest vaksiner der smittefaren er størst og tiltakene er strengest. Oslo ligger nå på 279. plass blant landets 356 kommuner i andel av vaksinert befolkning, sier han og legger til:

– Det er ikke fordi vi er så trege på å vaksinere i Oslo. Vi kan sette 110.000 vaksiner i uken, tilsvarende én vaksine hvert sjette sekund. Grunnen er at vi får for få vaksiner.

– Det kan ikke være slik at en 70-åring i Oslo er mindre verdt enn i flertallet av de andre kommunene i landet, at de som er mest utsatt for smittefare og har strengest restriksjoner, skal ha dårligst tilgang på beskyttelsen vaksinen gir, sier Johansen.

Slår ring om Johansen

Av både partifeller og naboer får Dahl sterk kritikk for «angrepet» mot Oslo.

– Jeg finner det skammelig når ordførere går ut mot hverandre på denne måten. Oslo har hele tiden stått i den mest krevende situasjonen i landet, og etter mitt inntrykk gjør byrådsleder Raymond Johansen en god jobb, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i nabobyen Ålesund i Møre og Romsdal til VG.

NABO: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal mener Molde-ordførerens utspill er skammelig. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hun er en av flere Ap-ordførere som nå slår ring om Raymond Johansen.

Kristiansunds ordfører Kjell Nergaard (Ap) kaller utspillet «respektløst», mens ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø sier det er et «unødvendig lavmål». Også byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen og Moss-ordfører Hanne Kristin Tollerud (Ap) uttaler seg kritisk om Dahls utspill til VG.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) minner om at viruset sprer seg mest der befolkningen er tettest, og hvor man har en internasjonal befolkning som er utsatt for mye innreise.

Også på sosiale medier har utspillet fått sterke reaksjoener, blant annet fra tidligere blogger Linnéa Myhre fra Molde:

Han får også kritikk fra både partifeller og politiske motstandere på Stortinget.

– Jeg har stor respekt for Torgeir Dahl, men her bommer han, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som peker på de strenge tiltakene Oslo-folk har levd under i snart fem måneder.

– Det er derfor svært umusikalsk å rette en pekefinger mot Oslofolk. Jeg er enig med Dahl i at Oslo kunne gjort ting bedre i håndtering av smitten, blant annet bedre og mer målrettet informasjon på ulike språk til minoritetsbefolkningen. Men det er svært lite konstruktivt å sette Oslo opp mot resten av landet.

KRITISERER PARTIFELLE: Mathilde Tybring-Gjedde representerer Høyre og Oslo på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, bor selv i Groruddalen i Oslo. Hun tror Raymond Johansen har målbåret en kritikk på vegne av Oslos innbyggere på en god måte som folk stiller seg bak.

Hun peker blant annet på Johansens kritikk mot manglende grensekontroll.

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, tror ikke diskusjonen Dahl tok opp bringer Norge videre.

Han understreker samtidig han støtter regjeringens vaksinestrategi med geografisk lik fordeling landet rundt, som er basert på FHIs råd.

De leverte nye råd før helgen, men disse er ikke kjent offentlig enda.

– Det er veldig viktig å skryte av Oslos befolkning. Jeg synes ikke det er berettiget å kritisere innbyggere av Oslo, som Torgeir Dahl gjør. Jeg mener Oslo har gått gjennom mye, håndtert veldig mye og folk her fortjener ros, ikke kritikk, sier han.

KRITISERER RAYMOND: Høyres Torgeir Dahl vil ikke trekke kritikken mot Oslos byrådsleder, Raymond Johansen. Foto: Helge Mikalsen

Kritiserer Raymond Johansen

Høyres ordfører i Molde, Torgeir Dahl, sier til VG at han ikke har ment å kritisere Oslos befolkning.

Men han står på sitt når det kommer til kritikken av Raymond Johansen.

– Jeg kritiserer lederskapet som Raymond Johansen og byrådet i Oslo har stått for i denne saken. Jeg tar fullstendig avstand fra at det skal være usmakelig eller illojalt av en ordfører å kritisere en byråd. Her kan det ikke være en indre justis. Hvis vi ikke kan kritisere hverandre, bringer vi ikke samfunnet videre, sier Dahl til VG søndag formiddag.

Han mener konkret at Oslo har vært for dårlige på testkapasitet og kommunikasjon til befolkningen, spesielt en del innvandrergrupper i de bydelene med mest smitte.

Molde kommune hadde ikke registrert noen tilfeller fra 18. januar i år til 22. februar. Da registrerte de to nye smittetilfeller, begge hadde vært på jobbreiser på Østlandet.

Ifølge ordføreren stammet begge tilfellene fra Oslo. Det ene av tilfellene var av en mutert variant.

Oslo kommune opplyser søndag ettermiddag at Raymond Johansen ikke har anledning til å svare på kritikken fra Dahl før kveldens pressekonferanse om nye coronatiltak, som avholdes klokken 18.

– Andre problemstillinger

– Molde har like mange innbyggere som Stovner bydel. Kan vi egentlig sammenligne håndteringen i Oslo med Molde?

– Problemstillingene i Molde er annerledes enn i en storby som Oslo, men Oslo må kunne sammenlignes med Bergen, som er halvparten så stor. Bergen har klart å ta kontroll. Det har ikke Oslo, sier han.

Han mener at Oslos håndtering kommer dårlig ut, hvis man sammenligner den med Bergen og Trondheim

Johansen kalte håndteringen i Oslo for «verdensklasse».

– Vil det ikke være mer relevant å sammenligne Oslo med andre europeiske storbyer?

– Jeg merker meg at Raymond Johansen ønsker seg det. Det skjønner jeg. Store byer rundt i verden har andre utfordringer. Dette handler om hvordan vi har greid det i Norge, og Norge som helhet kommer svært godt ut, men I Oslo har byrådet ikke maktet å få kontroll på smitten siden i fjor høst, sier han og legger til:

– Resultatet er en utslitt og frustrert befolkning. Bergen og Trondheim har maktet å ta kontroll. I Molde maktet vi å teste opptil to prosent av befolkningen per dag da vi hadde et stort smitteutbrudd. Johansen har selv sagt at de i en periode hadde for dårlig testkapasitet.

Vil ikke ta befolkningen

Hoveddelen av Torgeir Dahls kritikk går mot lederskapet til Raymond Johansen, sier han.

Dahl er irritert av at byrådslederen, ifølge ham selv, har gått ut og inn av støtte til regjeringen sin politikk.

– Raymond Johansen hopper inn og ut av regjeringen sin politikk. Han er den som tydeligst har drevet partipolitisk propaganda i dette. Vi må bruke de virkemidlene vi har og forholde oss til den virkeligheten som er til befolkningen er satt til å lede, og ta ansvar for det vi gjør. Det gjelder både i Molde og i Oslo.

Han peker på at Johansen lenge har kritisert regjeringens vaksinestrategi. Dahl sier at vaksinestrategien er faglig begrunnet og ifølge FHIs vurdering så langt har vært at denne strategien som gir færrest dødsfall.

– Jeg kritiserer at man burde hatt en tryggere og tydeligere ledelse i Oslo, som har gjort de nødvendige forberedelsene, tatt sitt ansvar og kommunisert godt med innbyggerne, ier han.

– Politiserer du selv coronahåndteringen nå?

– Nei, dette har ikke noe med partipolitikk å gjøre. Det er en vurdering av Raymond Johansens ledelse.

HELSEDEPARTEMENTET: Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) svarer på vegne av Helse og omsorgsdepartementet og Bent Høie. Foto: Lise Åserud

Vil ikke ta stilling

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet sier at det er god dialog om de nye tiltakene i Oslo mellom kommunen, Helsedirektoratet og FHI.

Han sier at smitten øker flere steder og han mener at de har et godt samarbeid med alle kommuner.

– Diskusjonen mellom en ordfører og en byrådsleder som begge er opptatt av det beste for sine innbyggere, overlater jeg til dem. Vi er opptatt av å rulle ut vaksiner, slå ned smitten nasjonalt og bistå kommuner som trenger hjelp. Enten det er Molde eller Oslo.

