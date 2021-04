INTEGRERING: Frp-nestleder Sylvi Listhaug innrømmer at coronapandemien og lave ankomsttall av asylsøkere har ført til at innvandringssaken ikke er på dagsorden. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Vil ha barnehijab-forbud – sliter med å påpeke omfanget

Sylvi Listhaug varsler en strengere integreringspolitikk. Frp vil blant annet ha forbud mot barnehijab, men kan ikke svare på hvor omfattende bruk av hijab på barn er i Norge, eller om bruken øker.

I et større intervju med VG varsler Frp-nestleder Sylvi Listhaug at strengere integreringspolitikk og kamp mot negativ sosial kontroll i religiøse miljøer blir en sentral sak for partiet i valgkampen.

– Innvandring og integrering er alltid en viktig sak for Frp. Det som blir viktigst nå, er det som handler om integrering. Der er det en stor jobb å gjøre i Norge, sier Listhaug.

Listhaug vil etter alle solemerker velges til ny leder av Frp under partiets landsmøte i mai. Hun står overfor en enorm utfordring når hun skal jobbe for å løfte Frp fra de siste månedenes begredelige målinger i tida fram til stortingsvalget i september.

Innvandring engasjerer lite

Historisk har en strengere innvandringspolitikk vært en vinnersak for Frp.

Ved stortingsvalget i 2017, var innvandring den desiderte viktigste saken blant velgerne, ifølge tall fra SSB. Samtidig var det klart flest velgere som sa at Frp hadde best innvandringspolitikk.

Etter ett år med pandemi og med det laveste antallet asylsøkere i Norge siden 1984, erkjenner Listhaug at innvandring ikke er den saken som engasjerer mest om dagen.

– Det er klart, og det har med pandemien å gjøre og det at det kommer ganske få til Norge. Da blir oppmerksomheten rundt det liten, i tillegg til at corona er det som er «top of mind», sier Listhaug.

IKKE TOP OF MIND: Frp-nestleder Sylvi Listhaug erkjenner at innvandringssaken ikke er den viktigste saken blant velgerne om dagen. Foto: Hallgeir Vagenes

Peker ut integreringspolitikken

– For et parti som Frp, som tidligere har mobilisert mange velgere på innvandring og integrering, er det et problem for dere at det er en sak som ikke nå er «top of mind» blant folk flest?

– Vi har hatt mange valg hvor det har svingt hvor viktig innvandringssaken har vært. Vi skal snakke om de temaene vi er opptatt av, men også selvfølgelig delta i debatten på andre temaer som er oppe i valgkampen, sier hun.

Listhaug understreker at det er for tidlig å si hva som blir valgkampens viktigste saker. I Frps valgkampstrategi, er innvandring og integrering definert som én av fire hovedsaker.

Nå er det altså en strengere integreringspolitikk som Listhaug særlig peker seg ut framover.

– Vi ser hvilke utfordringer vi har her i Oslo, med gjengproblematikk. Det er snakk om barnehijab, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Disse tingene lever i beste velgående mange steder i Norge. Det er viktig at vi står opp for de norske og vestlige verdiene, og at det skal gjelde alle i landet vårt, sier Listhaug.

DUO: Avtroppende Frp-leder Siv Jensen har sagt at hun ønsker at Sylvi Listhaug skal bli valgt til ny leder, mens Ketil Solvik-Olsen bør bli ny 1. nestleder. Foto: Fredrik Solstad

Setter hardt mot hardt

VG har fått framlagt integreringskapitlet i andreutkast til Frps nye partiprogram.

Frp går her blant annet inn for å straffeforfølge foreldre som sender barna på koranskole i utlandet mot deres vilje. Partiet foreslår også nye tiltak for å hindre kjønnslemlestelse av barn.

Listhaug sier det nå er på tide å «sette hardt mot hardt» mot de konservative miljøene som driver med sosial kontroll - framfor å gå i dialog med dem.

– Det å fortsette med denne dialogen er det samme som å snu ansiktet fra alle jentene som det gjelder. Vi er nødt til å angripe dette på en annen måte og sette hardt mot hardt, sier Listhaug.

Forbud mot barnehijab

Nå børster Listhaug støv av et gammelt Frp-forslag, som hun sier blir særlig viktig for partiet framover: Et forbud mot bruk av hijab i grunnskolen.

– Det er et plagg som brukes for ikke å tiltrekke seg menn. Når du begynner å gjøre dette med små barn, er det en seksualisering av barn. Små barn har heller ikke en egen vilje til å ta stilling til om de ønsker å gå med det eller ikke, sier Listhaug.

– Hvor stort problem er det med barnehijab?

– Det er et økende problem. For en del år siden var det ganske sjeldent å se, mens nå registrerer jeg at det er flere og flere små jenter som bruker dette plagget.

TRIO: Frp-nestleder Sylvi Listhaug tok med seg Dana Manouchehri (t.v.) og Shurika Hansen (t.h.) til intervjuet med VG, som begge gir støtte til et forbud mot barnehijab. Mens Manoucheri er generalsekretær i organisasjonen LIM (Likestilling, inkludering og mangfold), er Hansen norsk-somalisk samfunnsdebattant og kommentator i Resett. Foto: Hallgeir Vagenes

– Har du tall på det?

– Nei, jeg har ikke noe tall på det, men jeg registrerer rundt meg hva som skjer.

– Men det er ikke noe tallmateriale som tilsier at dette er et økende problem?

– Det finnes ikke, sier Listhaug.

– Siden man ikke har tall på det i dag, burde man ikke heller begynne å utrede hvor stort problem det er før man innfører et forbud?

– Nei. Her har vi ikke tid til utredning. Jeg synes det er noe helt galt ved å pakke inn jentene i et plagg som brukes for å skjule skjønnhet og hår. Det kan vi ikke akseptere lenger i Norge, sier Listhaug.

Vil koble på barnevernet

– Skal man da nekte barn å være på skolen hvis de har på seg hijab?

– Nei, alle barn er pliktige til å følge undervisning i Norge. Så med mindre du som forelder kan gi undervisning på en god måte hjemme, må du sende barna dine på skolen. Det er bare det at du får ikke lov til å ha på hijab. På samme måte kan man på mange skoler ikke ha på caps eller andre type hodeplagg i timene, sier Listhaug.

– Hvordan skal man løse det i praksis hvis det er krav fra foreldrene at barna skal ha på seg hijab, og skolen sier nei?

– Du er i Norge. Du får innfinne deg etter de lovene og reglene som er i Norge. Hvis ikke er det barnevernet sin sak, rett og slett.

– Hvis man sier at det er ulovlig med hijab på grunnskolen, kan man ikke risikere at noen foreldre holder barna borte fra skolen, som igjen kan hemme integreringen?

– Da er det barnevernet sin sak. Da må de følge opp, sier Listhaug.

– Forbud kan øke splittelsen

Fatema Al-Musawi (24), student ved barnevernspedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, begynte med hijab frivillig da hun var åtte år. Hun reagerer på Listhaugs forslag om et hijabforbud i grunnskolen.

Al-Musawi er sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon, men uttaler seg som privatperson.

MOT FORBUD: Sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon Fatema Al-Musawi (24) har brukt hijab siden hun var åtte år. Hun mener det er andre metoder for å hindre tvangsbruk av hijab enn et forbud. Foto: Alexander Eriksson

– Jeg lurer på hvilke miljøer Listhaug er i som gjør at hun mener det er et økende problem. Jeg er selv i et miljø der hijab brukes, og jeg har ikke hørt noe om at bruken øker blant barn. Tvert imot så vil mange foreldre at barna skal vente før de begynner med det frivillig, sier Al-Musawi.

Hun utelukker ikke at det kan være foreldre som tvinger på barna hijab, men mener at et forbud uansett ikke er veien å gå.

– Det finnes andre metoder for å avverge tvang. Det er bedre å prate med barn og unge for å finne ut om bruken er frivillig framfor å komme med et forbud som kan øke splittelsen mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen, sier Al-Musawi.