STIGENDE: Antall innlagte coronapasienter ved norske sykehus har steget jevn den siste uken. Lørdag er det høyeste antall innlagte registrert siden april. Foto: Gøran Bohlin

177 coronapasienter på sykehus – høyeste tall siden april

– Alarmene har ringt i en uke eller to, sier statsminister Erna Solberg (H) om det stadig stigende smittetallet i Norge. Men mens innleggelsene stiger, synker fortsatt dødsfallene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

177 innlagte pasienter er det høyeste tallet med sykehusinnleggelser siden 15. april i fjor, viser VGs oversikt. Fredag ble det registrert 905 nye smittetilfeller i landet totalt. Både R-tallet og smittetrenden i landet er stigende, viser også VGs målinger.

– Alarmene har ringt i en uke eller to, sier statsminister Erna Solberg til VG på spørsmål om de stigende smittetallene. Hun frykter vi er på god vei inn i en tredje bølge, hvis vi ikke greier å slå ned smitten raskt.

– Vi vet at det er mulig, men det er klart at det er et dilemma at det er noen steder vi har hatt vedvarende smitte lenge og der smitten er stor, påpeker Solberg videre.

Det absolutt høyeste antall innlagte under pandemien var 1. april i fjor. Da var 324 pasienter innlagt på sykehus med corona samtidig: 114 av dem lå da på intensivavdelingen og 99 pasienter på respirator.

Økende innleggelser, men færre dødsfall

Over sommeren og utover høsten har antall innlagte coronapasienter vært jevnt lavt. I oktober begynte tallet sakte å stige igjen, og i november og desember tok det seg betydelig opp. I november lå det høyeste antall innlagte pasienter på 143 den 18. november, mens det høyeste antallet i desember var 151 innlagte den 7. desember.

I januar steg tallet nok en gang. 14. januar lå 163 pasienter innlagt med corona ved norske sykehus.

Selv om smittetallene og innleggelsene øker, fortsetter nedgangen i antall dødsfall.

Færre dør på sykehjemmene, noe som ifølge FHI kan tyde på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon. Det er også færre meldte sykdomstilfeller i aldersgruppen over 80 år.

Flere fullvaksinerte eldre

VG kunne lørdag rapportere om at flere sykehus den siste tiden har sett et generasjonsskifte i covid-pasientene: Stadig flere yngre pasienter blir innlagt.

Samtidig melder sykehusene om at pasientene i dag er mindre syke enn tidligere: Færre blir lagt på intensiv, færre trenger respiratorbehandling og sykehusoppholdene blir stadig kortere.

Det kan skyldes at nærmere ni av ti i aldersgruppen over 85 år fått første vaksinedose, ifølge FHI. Tre av fire var fullvaksinert. Om lag fire av ti i aldersgruppen 75 til 84 år hadde fått minst én dose.