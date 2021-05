«INTERESSANT TEORI»: Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, kaller den nye forskningen for en interessant teori. Han etterlyser samtidig mer dokumentasjon. Foto: ADI WEDA / EPA

Vaksineforsker med nye funn i AstraZeneca-gåten

En ny, tysk studie mener de har funnet årsaken til akkurat hva som ligger bak de alvorlige bivirkningene etter AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Flere forskere, blant andre norske Pål Andre Holme og tyske Andreas Greinacher, mener det er en kraftig immunrespons som har ført til at flere AstraZeneca-vaksinerte ble rammet av alvorlig blodpropp.

Nå mener imidlertid den tyske forskeren Rolf Marschalek ved Goethe-universitetet i Frankfurt, å ha kommet enda nærmere en forklaring på immunresponsen.

Onsdag har han sammen med flere andre forskere publisert en forskningsartikkel om sammenhengen mellom de sjeldne blodproppene og AstraZeneca og Johnson & Johnson. De to vaksinene er bygget på samme teknologi, nemlig adenovirusvektor.

Ifølge immunolog, forfatter og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo, baserer denne teorien seg på at vektorvaksinene sannsynligvis kan produsere forskjellige former av spikeproteinet.

Til forskjell fra det opprinnelige SARS-CoV-2-spikegenet, er det her gjort «usynlige» endringer i sekvensen. Det øker sjansen for at det produseres flere alternative former for spikeproteinet i cellene.

Den nye forskningen foreslår at når dette slippes ut i kroppen, kan det lage problemer med blodårene.

Den nye forskningen kommer ikke bare med en forklaring på hva som skal ha skjedd, den presenterer også en løsning:

Dersom teorien stemmer, vil det være mulig å lage en ny versjon av vaksinen ved å «tweake» på proteinet som kan ha skapt problemer.

Spikeproteinet Spikeproteinet er det som ofte kalles taggene på coronaviruset. Vaksinene har som funksjon å sende inn spikeproteinet i kroppen, som deretter lager antistoffer som beskytter mot coronaviruset. Vis mer

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, er både positiv og avventende til den nye forskningen:

– Dette er en interessant teori, som kan forklare mekanismen for bivirkningene knyttet til vaksinering med virusvektorvaksinene mot covid-19, skriver han til VG.

Bukholm understreker samtidig at den må bekreftes med supplerende eksperimentelle studier. Studien er heller ikke fagfellevurdert ennå, og må regnes som foreløpig.

Annen hypotese

Den norske legen og forskeren Holme forklarte de sjeldne og alvorlige blodpropptilfellene med at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon, som trigget systemet slik at man får en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Også tyske Greinachers forskning fikk resultater som bekreftet Holmes forklaring, og som videre forklarte de biologiske prosessene som kan ligge bak.

Greinacher mener reaksjonen kan skyldes en kombinasjon av adenovirus og «rest-celler» fra dyrkingsprosessen.

Til VG sier Spurkland at denne nye forskningen går bort fra disse to teoriene:

– Dette er ikke samme sporet som Greinacher og Holme, forklarer immunologen.

– Jeg synes heller ikke de gjør noen god jobb med å forklare det Holme og Greinacher allerede har funnet hos disse pasientene.

Slik lages AstraZeneca-vaksinen: Spikegenet (som er det aktive stoffet i vaksinen) har blitt satt inn i adenoviruset. Adenoviruset er et ufarliggjort forkjølelsesvirus som frakter virkestoffet i vaksinen.

Adenoviruset med spikegenet settes inn i de humane cellene HEK293.

I store tanker, tenk på ølbryggerier, formerer HEK-cellene seg og lager store mengder nye viruspartikler.

Når det har blitt mange nok HEK-celler, blir vaksinen «høstet». HEK-cellene blir sprengt i stykker og viruset kommer ut av cellene og flyter rundt i væsken cellene er dyrket i.

Deretter må du filtrere ut alt rusk og rask fra væsken som du ikke er interessert i: levende og døde celler og rester av celler. Det skjer ved at du filtrerer væsken finmaskede siler.

I det siste rensetrinnet bindes viruset opp til en membran (et slags trekkpapir) som skylles grundig før vaksineviruset slippes løs igjen

Deretter tilsettes stoffer som trengs for å gjøre vaksinen stabil, som stoffet EDTA og salt. Vis mer

Forsker: – Høyst spekulativt

Spurkland påpeker også at forskningen er for tynn til å kunne si noe om foreløpig.

– Dette er et eksempel på et stykke arbeid som foreløpig er for tynt til å trekke konklusjoner, sier forskeren og forklarer:

– Det høres skummelt ut, men det er også høyst spekulativt. Her trenger man mer dokumentasjon.

Hun frykter at forskningen i verste fall vil kunne føre til at folk vil kunne misforstå, og tror den vil møte motstand.

– Dette er foreløpig ikke vurdert av fagfeller. Den endelige versjonen av denne rapporten kan derfor komme til å bli en god del annerledes. Foreløpig må man ta dette med en stor porsjon skepsis.