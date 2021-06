Foto: Jørgen Braastad

Forlenger nedstengingen av Hammerfest i to uker: Mange har hatt symptomer uten å teste seg

Hammerfest kommune forlenger nedstengingen, med noen unntak, frem til 20. juni. De er bekymret for at personer med symptomer ikke tar kontakt.

Av Oda Ording

Formannskapet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark har besluttet å forlenge nedstengingen av samfunnet, med noen unntak, fra og med midnatt mandag 7. juni og frem til 20. juni - altså i ytterligere to uker.

Det opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss på en pressekonferanse fredag formiddag.

16 nye personer har testet positivt det siste døgnet. Totalt 130 personer sitter nå isolert med covid-19 sykdom i kommunen.

10 prosent av alle som tester seg, tester positivt.

– Det vi kan si er at vi har relativt god kontroll, men at situasjonen fortsatt er uforutsigbar. Vi ser at det er færre i aldersgruppen 18-35 år, men vi får flere i andre aldersgrupper. Bekymringen vår er at én av fem nye tilfeller er uventet, det betyr at de ikke allerede er karantene som nærkontakter, sier Sivertsen Næss.

Hun fortsetter:

– Vi ser også at mange av de nye tilfellene vi fanger opp har hatt symptomer og vært ute i samfunnet uten å ha tatt kontakt med kommunen. Jeg må gjenta det: Har du symptomer, vær hjemme og ikke gå ut, ta kontakt og be om test.

Slik blir nedstengingen de neste to ukene:

Serveringssteder, altså restauranter og kafeer, må fortsette å holde stengt

Også treningssentre vil holde stengt, med noen unntak

Svømmehaller vil være stengt, men det blir noen unntak for barn opp til 10. klasse

Tros- og livssynshus vil fortsatt være stengt, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp

Biblioteket vil fortsatt være stengt, men det er åpent for klikk og hent

Bowling, museer, kinoer og teatre forblir stengt

Forbudet mot arrangementer forlenges

Det vil være noen åpninger for fritidsaktiviteter for unge til og med 10. trinn

Ikke påbud, men anbefaling om hjemmekontor

Fortsatt skjenkestopp

Fortsatt maksgrense på fem gjester i private hjem. Del- eller helvaksinerte telles ikke med i denne grensen.

Nedstengingen har vart siden fredag 21. mai. Da slo kommunen alarm etter at en smittet person helgen før var på et utested i kommunen.

Så langt i utbruddet har 375 personer fått påvist covid-19, men 245 av disse er nå avisolert, altså har gjennomgått sykdom og er ute av isolasjon.

Én person fra Hammerfest er innlagt på sykehus med covid-19, mens én er utskrevet.

