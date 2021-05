ORDFØRER: Båtsfjordordfører Ronald Wærnes går til angrep på Jonas Gahr Støre, og mener Trygve Slagsvold Vedum kan samle større oppslutning om en alternativ regjering. Foto: Privat

Ber Vedum si S-ordet – men Sp-lederen vil ikke

Bestillingen fra Senterparti-ordfører Ronald Wærnes til partileder Trygve Slagsvold Vedum er klar: Gi Jonas Gahr Støre utenriksministerposten og flytt inn i statsministerboligen selv!

– Jeg vil oppfordre og utfordre Norges beste statsministerkandidat til å lansere seg som Norges neste statsminister!

Det sier Båtsfjord-ordfører Wærnes til VG.

Finnmarksordføreren har sett seg lei på at partilederen hans ikke vil svare på om han er kandidat til å bli statsminister.

Ordføreren forteller om en statsministerduell han så mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre tidligere i mai. Seansen fikk begeret til å renne over for ham.

– En «såkalt» statsministerduell, tror jeg at vi må kalle det. Det var et begredelig skue, hvor de konkurrerte om å være mest mulig ullen.

Debatten manglet en viktig ingrediens, mener båtsfjordingen.

– Den klare statsministerkandidaten var jo ikke med i debatten!

– Støre er altfor utydelig, han er jo berømt for det. Se bare på tvangsoppløsningen av Troms og Finnmark. Mens Støre tar forbehold i sitt svar, er Trygve klokkeklar.

HVEM ER SJEFEN: Hvem blir sjefen i en Ap/Sp regjering? Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum svare på. Foto: Mattis Sandblad, VG

Stusset på strategien

– Men Vedum er ikke like tydelig som deg når han får spørsmål om å bli statsminister?

– Nei, og vi er flere i Senterpartiet som har stusset litt på det, må jeg si. For i alle andre saker er han helt tydelig. Men Trygve er «go’ mainn», så vi håper det bare handler om at han vil treffe formkurven før han lanserer sitt kandidatur, sier Wærnes.

– Sist jeg hadde han Trygve på besøk i Båtsfjord, introduserte jeg ham bare som «Norges neste statsminister». Da korrigerte han meg ikke.

Finnmarkingen lar seg ikke avskrekke av at Arbeiderpartiet for øyeblikket er større enn Senterpartiet på målingene.

– Men hvorfor er det sånn? Det kan være fordi vi ikke har vært tydelige på at vi kjemper om statsministerposten.

– Jonas kan bli en rund og fin diplomat

Ordføreren mener en ny statsministerstrategi kan sikre at Sp når enda flere velgergrupper.

– Det er mange på høyresiden som vurderer å stemme Senterpartiet, men er kritiske til Støre som statsminister. De velgerne blir det mye enklere å hente ved å love dem en tydelig statsminister fra Senterpartiet enn en utydelig fra Arbeiderpartiet.

– Med en slik attest til Aps partileder, hvilken posisjon mener du han bør bekle i regjering?

– Jonas kan bli en rund og fin diplomat for Norge. Han kan få posten som utenriksminister. Det vet vi at han får til, sier Wærnes.

VIL IKKE: Trygve Slagsvold Vedum svarer ikke på om han er statsministerkandidat. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Fortvilt over sentraliseringspolitikk

Men Vedum selv har ingen planer om å ta oppfordringen fra nord til følge.

Tvert imot: På VGs seks spørsmål om han er statsministerkandidat, snakker Vedum om både finnmarkskysten, Jan Bøhler og fiskeavgifter, men sier ikke et kvekk om han kan tenke seg å bli landets neste regjeringssjef.

– Hva tenker du om oppfordringen fra Wærnes?

– Han er en trivelig kar og en flink næringslivsmann. Og han er fortvilt over sentraliseringspolitikken regjeringen fører, og som ordfører i Båtsfjord er han opptatt av verdiskapning for finnmarkskysten, ambulanseberedskap og et bedre tilbudet på kortbanenettet. Flere av disse grunnleggende tingene som har blitt dårligere de siste årene, grunnet regjeringen. Jeg ser på det som et uttrykk for at han ønsker ny kurs for Norge, sier Vedum.

les også Støre om egen fremtid i Ap: – Hva er godt nok? Det er å få til et skifte

VIL VIRKELIG IKKE: Trygve Slagsvold Vedum svarer fortsatt ikke på om han er statsministerkandidat. Foto: Helge Mikalsen

Vil kun snakke om politikk - ikke posisjon

– Kommer du til å lytte til oppfordringen og lansere deg som statsministerkandidat?

– Det har jeg jo svart på. Jeg ser på partiarbeid som lagarbeid, og da er det politikken som er viktig. Og Øst-Finnmark er hardt rammet av regjeringens politikk. Nå vil regjeringen innføre en ny fiskal avgift på fisk. Det er dette man reagerer på: En regjering som ikke bryr seg om hverdagen til små kystsamfunn som skaper store verdier.

– Hvorfor vil du ikke svare tydelig på spørsmålet?

– Jeg er tydelig over tid på at jeg er mer opptatt av saker. Da Jan Bøhler meldte seg inn i Senterpartiet så var et av de første spørsmålene om han kunne bli statsråd. Men vi vil heller snakke om politikken.

VIL OVERHODET IKKE I DET HELE TATT: Trygve Slagsvold Vedum vil helst svare på andre ting enn om han er statsministerkandidat. Foto: Helge Mikalsen

– Mener det koselig

– Wærnes sier at du er tydelig i alle andre saker – men ikke denne. Det har han altså rett i, høres det ut som?

– Jeg skjønner at han mener det koselig. Og vi er enig i mange saker, vi to. Så når Ronald sier dette er det fordi vi er politisk er enige. Og det er helt legitimt av han å presse oss litt på det, men jeg mener at sakene er viktigst.

– Båtsfjord-ordføreren mener Senterpartiet kan hente flere stemmer fra høyresiden med deg enn Støre som statsministerkandidat. Hva tenker du om det?

– Vi skal jobbe som lag. Dette er ikke mitt prosjekt alene. Og Ronald er viktig del av det fellesprosjektet, og har meldt seg inn for et par år siden og betydd mye oss i Båtsfjord.

VIL IKKE, VIL IKKE, VIL IKKE. Svarer Vedum når han blir spurt for sjette gang? Niks. Foto: Tore Kristiansen

– Hvorfor vil du ikke svare klart og tydelig på om du er statsministerkandidat?

– Partiarbeid er lagarbeid, og jeg er opptatt av hva vi vil med Norge. Vi skal utvikle Finnmarkskysten og den nordligste landsdelen, sentraliseringen må stoppes, sier Vedum.