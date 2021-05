RUSSEN: Nærmere 200 russ er bekreftet smittet etter feiringen på 17. mai. Mange av deres nærkontakter er også blitt smittet. Foto: Frode Hansen, VG

54 nye smittetilfeller i Kristiansand: − Svært bekymret

Smitten fortsetter å stige blant russen og deres nærkontakter i Kristiansand. Nå jobber kommunen med å stanse et utbrudd i en moské.

Publisert: Nå nettopp

Det er fredag bekreftet 54 nye smittetilfeller i sørlandsbyen og smittetrenden er sterkt stigende. Blant de smittede er det én russ og 22 direkte eller indirekte nærkontakter. Det er snart påvist smitte blant 200 russ på alle de fem videregående skolene i Kristiansand.

– Vi får satt folk i karantene og testet. Vi har kapasitet på smittesporing. Men vi er svært bekymret for utviklingen slik den er nå, sier assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton til VG.

Forholdsmessige tiltak

Det store utbruddet som skjedde som følge av 17. mai-feiringen særlig blant russen er med andre ord ikke over ennå.

– Vi hadde håpet at det ville legge seg igjen med de tiltakene.

Kristiansand kommune følger stort sett de nasjonale tiltakene, men har innført en besøksbegrensning på fem gjester i private hjem.

– Burde det vært innført strengere tiltak tidligere?

– Hvis vi skal innføre tiltak for befolkningen, må det være et smittebilde som tilsier at det er forholdsmessig, sier hun.

Mulig moskéutbrudd

Denne uken ble det også bekreftet to smittetilfeller knyttet til en religiøs feiring med 93 deltagere i en moské i byen.

– Vi har skaffet oss oversikt og har gitt beskjed om de som skal ha smitte- og ventekarantene. Vi har også lagt til rette for testing. De prøvesvarene kan komme i morgen.

De nærmeste dagene vil avsløre om sørlandsbyen står i nok et utbrudd, denne gangen ikke knyttet til russen.

– Vi er bekymret for at vi skal få parallelle utbrudd. Nå har vi et pågående i forhold til russen, så det vil være krevende hvis vi skulle få et utbrudd til, sier den assisterende kommuneoverlegen.

28,7 prosent vaksinert

Kommunen har fått overlevert en liste over hvem som var til stede og har hatt kontakt med ledelsen i moskeen. 93 mennesker var samlet og dette er lovlig ettersom kommunen følger nasjonale regler for arrangementer.

– Burde det vært lov å samle så mange når byen står i et krevende utbrudd?

– Det er nasjonale anbefalinger å tillate den samlingen som har vært, så vil jeg ikke kommentere det videre.

Det er meldt om syv coronasmittede innlagt på Sørlandet sykehus. 28,7 prosent av kommunens innbyggere har fått minst én dose med coronavaksinen. Det utgjør i overkant av 49.000 mennesker.