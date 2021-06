FORNEMT: Bildene av selve hotellet har VG ikke rettighetene til, så vi får nøye oss med å vise hovedinngangen til slottet i Versailles, som for øvrig gjenåpnet 19. mai i år da Frankrike lettet på sine coronarestriksjoner. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Nå kan du bo som en konge i Versailles

Nå har du muligheten – hvis du har pengene. I Versailles-slottet er det nemlig åpnet et hotell.

Av Stella Bugge

Publisert: I går 12:09

Dermed kan turister for første gang i historien bo på en av verdens mest ettertraktede adresser, melder CNN.

En adresse med historisk sus hvor konger har kommet og gått. Slottet ble påbegynt under Ludvig 13. og senere utvidet og ombygget av Ludvig 14. Det var også her fredsavtalen etter første verdenskrig ble signert.

Men hotellet er ikke for folk flest. Du bør kanskje ha en apanasje for å betale regningen når du sjekker ut. Prisene for en overnatting starter på 1700 euro eller rundt 18000 kroner.

Til gjengjeld har hotellet, Le Grand Controle, bare 14 rom og suiter fordelt på tre historiske bygninger fra 1681 som er restaurert av interiørarkitekten Christophe Tollemer. Med andre opptar det bare en brøkdel av slottets totalt 2300 rom, et slott som står på UNESCOs verdensarv liste.

ORANSJERIEHAGEN: Fra hotellet får man utsikt til den velpleide oransjeriehage. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Utsikten fra rommene er til oransjeriet ble bygget av Jules Hardouin-Mansart mellom 1684 og 1686, og som blant annet huser appelsin- og sitrontrær.

Boutique hotellet kan også skryte av en egen spaavdeling og et 15 meter langt innendørs svømmebasseng. Det skal visst også være greit å spise i restauranten som har en meny inspirert av «solkongen» Ludvig 14. i tillegg til klassiske franske retter. Afternoon tea kan man også innta her, denne er oppkalt etter Marie Antoinette som var gift med Ludvig 16. og ble henrettet i kjølvannet av den franske revolusjon.

Det var i Versailles, som ligger 23 km sørvest for Paris, at de franske kongene holdt hoff frem til revolusjonen i 1789.

Det tok rundt 50 år og 30.000 arbeidere å bygge det berømte slottet.

Hotellgjestene får sin egen butler og tilgang til båter og golfbiler.