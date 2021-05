Undersøkelse: Norske kvinner skammer seg over mensen Over halvparten av norske kvinner føler skam og ubehag ved å ha mensen, viser en fersk undersøkelse gjort på oppdrag for CARE Norge. Kari Aarstad Aase Av Publisert 27. mai, kl. 08:00 DAVID TALUKDAR / AFP Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg synes det er overraskende å se de tallene når man tenker på hvor mye som har skjedd på området likestilling og åpenhet for å være seg selv, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i CARE Norge.

En kvinne har mensen mer enn 450 ganger i livet. Det er 2250 dager med mensen i et liv. – Vi kan ikke akseptere at det er så mange dager i en kvinnes liv hvor mange kjenner på skam eller er utestengt fra muligheter som gutter og menn har, sier Georgsen.

Generalsekretæren i Care sammenligner mensen med at gutter får skjegg, men påpeker at reaksjonene på de to tingene er helt forskjellige.

Foto: CARE Norge

Gutter føler ikke skam over å få skjegg. Å få barbermaskin til konfirmasjonen oppleves flott og mandig.

– Det er store og alvorlige konsekvenser av at så mange kvinner føler skam rundt det som er en naturlig del av livet – både i Norge og internasjonalt, mener Georgsen (bildet over).

På mange av spørsmålene knyttet til ubehag, skam og redsel for å blø gjennom klærne, er det de yngste kvinnene som i størst grad svarer at dette er et problem.

82 prosent av jenter mellom 15 og 19 år føler seg mer skitne når de har mensen. Nesten alle jenter i denne gruppen er også redd for å blø igjennom, eller lukt.

Youtuber Victoria Skau (bildet under= sier hun husker sykt godt frykten for å blø gjennom. Og hun vet hva hun snakker om! I dag kan hun le av det, men det føltes som verdens undergang den dagen det skjedde:

Rett etter at hun fikk mensen første gang, dro hun på ferietur til Mallorca. Hun skjønte ikke hvor mye det gikk an å blø. Eller at hun ikke kunne bruke samme bind hele dagen. Det var den sommeren hun gikk i 8. klasse, og en gjeng kjekke gutter hang på hjørnet like ved hotellet.

Foto: Privat

– Jeg kastet på håret og vrikket på rumpa, gjorde meg skikkelig deilig da jeg gikk forbi. Og var så stolt da de stirret etter meg.

Da hun kom opp på rommet så hun de store blodflekkene på den lyse shortsen, og skjønte at guttene hadde stirret av helt andre grunner enn hun trodde.

– Jeg lo ikke da. Det var helt krise, og jeg sa det ikke til noen. Ville grave meg ned, aldri mer gå ut.

Heldigvis er hun flink til å snu det negative til noe positivt.

– Det er jo noe alle har opplevd, og viktig å snakke om så man ikke føler seg alene. Mensen er jo det naturligste vi har, sier Skau, som flere ganger har snakket om mensen i YouTube-kanalen sin.

Foto: Privat

Tamanna Agnihotri (22) ledet programmet Mensen på P3 i fjor høst.

– Jeg ble overrasket over hvor lite jeg visste om mensen selv. Blant annet at ikke alle hadde like mye smerter, at noen blør mye, noen lite, at det å ha mensen er komplekst og ulikt fra kvinne til kvinne.

Det hun vet med sikkerhet, er at ingen har det sånn som damene i reklamen for bind og tamponger.

De hopper og spretter smilende bortover i trange tights. Og når de skal vise hvor mye bind/tamponger absorberer, bruker de blått vann!

– De tør ikke vise fargen på blod en gang, selv om det er blod det handler om. Er det rart det blir flaut og vanskelig, spør Tamanna Agnihotri oppgitt.

Foto: Envato

Nina Brochmann, lege og styremedlem i CARE Norge, som også har skrevet boken «Gleden med skjeden», bekrefter at kvinner føler på en skam over å blø fra underlivet.

– Det er en ekstra belastning. Jeg jobber på gynekologisk avdeling på et sykehus, og opplever hver dag at kvinner unnskylder at de blør når jeg skal undersøke dem. Tenk deg en mann som kommer til legevakten fordi han har kuttet seg i fingeren, at han skulle beklage at han blør!

58 prosent av norske kvinner føler det er galt å melde seg syk fra jobb på grunn av mensen selv om de har smerter. De føler de må ta seg sammen.

Foto: CARE Norge

Det opprører Nina Brochmann:

– Omtrent 10 prosent av kvinner har sykdommen endometriose som gir så sterke smerter at mange trenger å være borte fra skole og jobb. Andre har store blødninger som legger hindringer. Når det er skambelagt og tabu å ha sykdomsfravær på grunn av mensen, får vi et problem med utenforskap både i arbeidslivet og på skolen, mener hun.

Det er større fare for å falle fra, få dårligere resultater og å føle seg uglesett av lærere/arbeidsgiver.

– Selv om de fleste heldigvis har grei mensen, må vi ikke glemme at det er mange kvinner som har store utfordringer. Kvinnene blir ofte ikke tatt på alvor, og får også dårligere helsehjelp, sier Brochmann.

Foto: Privat

Har du mensen, eller? I undersøkelsen har 62 prosent av kvinner mellom 20-29 år opplevd å få kommentarer linket til humøret sitt og menstruasjon.

– De vet ikke hva det handler om, de som snakker sånn, sier Sofie Frøysaa, komiker, lærer, og foredragsholder.

Hun blir provosert av de som skambelegger mensen. De som gjør det enda vanskeligere for menstruende.

– Kvinner må ta en for laget hele tiden. Vi er straffet fra naturens side med blod og smerte en gang i måneden. I tillegg må vi bruke prevensjon som fucker med kroppen vår. Jeg blir rasende for at kvinnehelse blir så neglisjert. Å påføre kvinner skam for mensen, det er skam det, sier hun.

Foto: Mehaniq

Et vellykket lifehack for henne, er syklus-dagboken hun skriver til seg selv.

– Det er noen personlige reminders på at når du irriterer deg over at folk puster for høyt, at hunden ikke hilser og at du er sikker på at ingen er glad i deg, da er det en av de dagene. Da skal du ta deg en is og slappe av, være grei med deg selv, for det har du fortjent, mener Frøysa.

Og til alle trollene i kommentarfeltet som påfører kvinner skam for mensen, har hun en klar beskjed:

– Vær forsiktig med å shame mensen. Hadde ikke moren din hatt den, hadde ikke du vært her.