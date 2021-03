OPPRØRT: – Mens resten av samfunnet strammer inn, har vi bare en flaske Antibac å beskytte oss med, sier lærer Halvor Thoresen Jordbakke, som er verneombud ved Hennummarka skole i Tranby. Foto: Privat

Skoleansatte bekymret for smittefaren: − Nå er vi redde

Til tross for økende smitte ved Hennummarka skole, fikk rektor nei av Lier kommune til å stenge skolen før påske. – De gambler med helsen til elever og ansatte, raser verneombudet.

Av Therese Ridar

Søndag kveld ble det bekreftet smitte av en ansatt, noe som førte til at flere trinn ved skolen ble satt i karantene. Naboskolen Hallingstad har nylig også hatt et større utbrudd.

Rektor Ingunn Onsrud tok kontakt med kommunen med ønske om å gå over til digital hjemmeundervisning den siste uken før påske, men fikk nei.

Tirsdag ble det oppdaget smitte hos en elev, men igjen avslo kommunen å stenge skolen. Onsdag ble det oppdaget enda et smittetilfelle.

– Kommunen har valgt å ikke lytte til oss, og heller gamble på at elever, ansatte og foresatte ikke vil bli skadelidende. Halve skolen er i karantene når vi nå går inn i påsken, sier lærer Halvor Thoresen Jordbakke, som er verneombud ved skolen.

Han tar i Lierposten et rasende oppgjør med Lier kommune gjennom et åpent brev til Kari-Ann Dale, som er kommunalsjef for oppvekst.

Mye støtte

– Jeg har fått utrolig mange støtteerklæringer fra andre skoleansatte, men også fra foreldre og andre som ser paradokset i at resten av samfunnet stenger ned, så er vi på skolene smitteutsatt hver eneste dag, sier Jordbakke.

Han er selv lærer i førsteklasse.

– Det er umulig å få seksåringer til å holde seg helt unna hverandre i løpet av en skoledag. Du kan jo også prøve å trøste eller følge opp en elev på to meters avstand, sier han.

120 personer er nå i karantene. I tillegg kommer det husstandsmedlemmer som ennå ikke har testet seg ut av karantene.

Verneombudet sier han opplever at kommunen ikke tør å ta ansvaret, men skyver problemet oppover, ved å henvise til FHI.

– Men Espen Nakstad sier jo nettopp at kommunene selv skal ta avgjørelsen.

Provosert

Han ble spesielt provosert da de ansatte fikk et brev fra Kari-Ann Dale med oppfordring om å finne nye, kreative løsninger som å ta i bruk større deler av arbeidsdagen og ha mer uteskole.

– Ikke fortell oss hvordan vi bør gjøre jobben vår! Vi har allerede endevendt det meste av muligheter innenfor de rammene vi har. Vi strekker oss i alle retninger, hele tiden, fordi vi ønsker å gi elevene våre den beste opplæringen, svarer Jordbakke, som inviterer kommunalsjefen til å besøke skolen for å se hvordan virkeligheten er.

– Kom og del frykten med oss, vis at du bryr deg. For nå er vi redde, sier Jordbakke, og understreker at de SFO-assistentene er minst like utsatte som lærerne.

– Det som er skremmende er at de elevene som har vært smittet nå ikke hadde symptomer i det hele tatt, sier han.

IMPONERT OVER DE ANSATTE: Rektor ved Hennummarka, Ingunn Onstad. Foto: Privat

Skjønner frustrasjonen

– Jeg skjønner de ansattes frustrasjon. De opplever å jobbe i frontlinjen hver eneste dag, og det har de gjort i et år. Når det dukker opp smitte på skolen vår, oppstår det redsel for å bli smittet, sier rektor ved Hennummarka, Ingunn Onstad.

Hun forstår at kriseledelsen ikke råder skolen til å stenge ut fra smittevernhensyn.

– Samtidig skjønner jeg godt de ansattes ønske om hjemmeskole de siste dagene før påske. Det har jeg også spilt inn til kriseledelsen.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen for lærere og skoleansatte gjennom denne pandemien?

– Vi ønsker først og fremst å ha elevene på skolen, men mange ansatte føler det er en påkjenning å være fysisk til stede på arbeidsplassen under pandemien. De har i liten grad mulighet for hjemmekontor. Jeg er imponert over lærerne og andre ansatte på skolene som hver dag står på, har lite fravær, finner løsninger og følger reglene som er gitt, sier rektor Ingunn Onstad.

Nasjonale føringer

Kommunalsjefen Kari-Ann Dale, som mottok det åpne brevet fra verneombudet sier at hun har stor forståelse for at de ansatte er slitne og bekymret.

– Det har vært et krevende år for dem som jobber i skolene og barnehagen våre. Vi vil takke alle ansatte som har stått i en utfordrende arbeidshverdag i svært lang tid, sier hun.

Men Dale understreker at Lier kommune forholder seg til nasjonale føringer og FHI anbefaler stenging i ett av to tilfeller: I forbindelse med sporing for å gi smittesporerne tid til å kartlegge og varsle alle involverte, og ved driftsmessige utfordringer fordi man ikke har nok personell.

Ikke smittefaglig grunn

– Det er per nå ingen stor smitteklynge på Hennummarka skole, og dermed ingen uoversiktlig situasjon. De berørte er karantenesatt, noe som bidrar til å redusere videre smitte. Det har derfor ikke vært smittevernfaglig grunn til å stenge skolen, forklarer Dale.

I et tilsvar til Jordbakkes innlegg i Lierposten understreker hun at stengte skoler og heldigital undervisning ikke nødvendigvis gir ønsket effekt. Etter vinterferien var det ikke fall i smitten etterpå.

– I julen var også skolene stengt, men etter jul fikk vi en stigning av smitte. Barn som er på hjemmeskole møtes fortsatt ute, leker og spiller fotball. De er sammen selv om de ikke er fysisk på skolen. Vi ser at det er når vi er hjemme og når vi er utenfor rutinene, at smittevernreglene oftere brytes, sier Dale, som kommer til å følge oppfordringen om å besøke Hennummarka skole.