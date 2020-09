ENSOM: Søndag fortalte VG om Saka Maljical (44) som ikke fikk besøke sin utviklingshemmede lillesøster under pandemien. Grimstad kommune vedtok et besøksforbud for søsteren. Foto: Espen Rasmussen / VG

VG avslører: Over 2400 fikk besøksstans - kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak

Forbundet for utviklingshemmede mener VGs funn viser at psykisk utviklingshemmede og deres pårørende ble fratatt rettssikkerhet og klagemulighet under pandemien.

Dersom kommunehelsetjenesten skal bruke tvang mot psykisk utviklingshemmede skal det fattes et vedtak.

Det skal enten begrunnes i en nødssituasjon som kan gi vesentlig skade - eller godkjennes av Fylkesmannen.

VG kan i dag avsløre at norske kommuner kun fattet 27 tvangstiltak knyttet til smittevern og covid-19-pandemien.

Kommunene har svart på innsynet for perioden 1. mars til 1. mai 2020.

I samme periode opplyser 133 kommuner at de innførte besøksstans for over 2400 utviklingshemmede som bor i bofellesskap og omsorgsboliger.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2430 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 133 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 337 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres retningslinjer. Vis mer

Helsedirektoratet: Ikke oppfattet som tvang

Helsedirektoratet mener de aldri har pålagt kommunene å innføre besøksstans i slike boliger, og at besøksstans som er begrunnet i deres retningslinjer er ulovlig.

– Etter vår vurdering er det ingen av helselovene som gir hjemmel for å innføre besøksstans i private hjem, sier jurist og seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik i Helsedirektoratet.

– Heller ikke tvangshjemlene gir anledning til den typen restriksjoner – da må det i så fall fattes individuelle vedtak – men vår vurderingen er at dét heller ikke kan gjøres etter tvangshjemlene. Vi kjenner ikke til at det er adgang til det gjennom noe annet regelverk.

Helsedirektoratet reagerer på at det er fattet så få tvangsvedtak når flere tusen utviklingshemmede har hatt besøksstans.

– Jeg tror mange kommuner ikke har oppfattet dette som tvang. De har ikke nødvendigvis tenkt på dette som noe som må ha hjemmel i lov, sier Wassvik.

KRITISK: Jens Petter Gitlesen er leder i Norsk forbund for utviklingshemmede. Foto: Trond Solberg

– Ulovlige tvangstiltak

Når kommunene ikke fatter individuelle vedtak, blir det vanskeligere for de utviklingshemmede eller deres pårørende å klage.

– På denne måten ble mange fratatt rettssikkerheten, sier leder Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemmede.

VG har snakket med flere jusprofessorer som er tydelige på at det ikke finnes hjemler til å innføre generell besøksstans i private hjem. Heller ikke under en pandemi.

– Dette var ulovlige tvangstiltak. Dersom kommunene mente de hadde hjemmel for å gjøre dette lovlig, skulle de fattet individuelle vedtak for hver enkelt beboer, sier Gitlesen.

Frivillig besøksstans

Forbundslederen sier det ikke er tvil om at det har vært en økt bruk av tvang mot psykisk utviklingshemmede det siste halvåret - selv om det ikke nødvendigvis er en økning i antall tvangsvedtak.

– Men er det tvang hvis besøksstans blir innført frivillig?

– Du kan selvsagt velge å invitere færre folk hjem til deg på grunn av smitterisiko, men det er ingen andre som «innfører besøksstans» hjemme hos deg dersom du selv takker nei til besøk. Slik er det også for utviklingshemmede.

VG har vært i kontakt med en rekke kommuner som opplyser at de i en periode innførte besøksstans til bofellesskap og omsorgsboliger.

Kommunene påpeker at deres mål var å beskytte sårbare beboere. Mange fattet aldri noe vedtak. Noen opplyser at besøksstans var frivillig og skjedde i samtaler med beboere og pårørende, andre erkjenner at de misforsto føringer fra helsemyndighetene.

Publisert: 21.09.20 kl. 11:23