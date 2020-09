IKKE ADVOKAT: Abdelilah Saeme kan ikke lenger gå i retten som advokat. Her er han i Oslo tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Korrupsjonstiltalt advokat mistet bevillingen

Den profilerte forsvarsadvokaten Abdelilah Saeme får ikke lenger jobbe som advokat.

I juni i år ble advokaten tiltalt etter at påtalemyndigheten mener han skal ha avtalt med sin klient at han skulle motta et større pengebeløp og at deler av pengene skulle gå til å bestikke politiet.

Nå har han midlertidig mistet retten til å praktisere som advokat.

– Advokatbevillingsnemnden har besluttet å suspendere bevillingen hans i påvente av utfallet av straffesaken som er reist. Suspensjonen er begrunnet i det faktum at det er tatt ut en tiltale for et alvorlig forhold, sier direktør Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til VG.

Bokettersyn

I tillegg til grov korrupsjon er Saeme også tiltalt for bedrageri, brudd på tolloven og bokføringsloven.

– Det er også besluttet å foreta et bokettersyn der man vil se nærmere på hvordan bokføring og regnskapsførsel er ivaretatt, sier Bjølseth.

Saeme nekter straffskyld.

Hans forsvarer John Christian Elden skriver i en e-post til VG at de noterer at nemnda mener hans klient bør miste bevillingen frem til saken skal opp i retten.

– Vi finner dette unødvendig og uforholdsmessig. Han anklages for et mer enn syv år gammelt forhold som han benekter, og da er det intet grunnlag for å frata han levebrødet og nekte hans klienter å velge han som forsvarer nå. Det spørsmålet kan med hell vente et halvt år til på avklaring, og vil da forhåpentligvis falle bort ved frifinnelse, skriver Elden.

Tar vedtaket til retten

– Vi har derfor brakt suspensjonsvedtaket inn for Oslo tingrett, som kan prøve dette skjønnet fullt ut, og vi har bedt retten om å oppheve suspensjonen slik at det ikke vanskeliggjør utførelsen av hans verv som forsvarer og prosessfullmektig i retten, fortsetter forsvareren.

Abdelilah Saeme har drevet egen advokatpraksis siden 2001. Han jobber hovedsakelig med strafferett og har jobbet med saker som Nokas-ranet, trippeldrapet i Pakistan i 2013 og Kato Air-saken.

Saeme har ikke besvart VGs henvendelse mandag.

Publisert: 14.09.20 kl. 14:18

