Luca Thompson ble veldig overrasket da han strøk på eksamen.

Klaget på eksamen: Gikk fra stryk til toppkarakter

Luca Thompson (19) strøk på eksamen ved Handelshøyskolen BI. En ny sensor ga ham toppkarakter på samme besvarelse.

– Hele situasjonen har gjort at jeg setter spørsmålstegn til eksamensordningen til BI, sier han.

Thompson gikk førsteåret på en bachelor i siviløkonomi, og følte det hadde gått bra på eksamenen han tok i vår. Da han fikk beskjed om at han strøk, trodde han det hadde skjedd en feil.

Han klaget på karakteren med en gang.

Valgte å slutte på studiet

Thompson trodde han hadde misforstått hele faget, og valgte derfor å slutte på studiet. Noen dager etter fikk han svar på klagen. Den nye karakteren var A.

– Jeg var nervøs hele sommeren. Du tenker jo ikke at du skal gå fra F til A, sier han.



– Mange hadde nok blitt glad for dette, men jeg ble bare enda mer frustrert over hele situasjonen. Jeg tenkte at det var den karakteren jeg skulle fått i utgangspunktet.

Til høsten skal Thomson ta opp fag for å studere medisin.

– Jeg hadde jo sett frem til mange år på BI. Nå sitter jeg igjen uten noe som helst, siden jeg ikke rakk å søke annen høyere utdanning, sier han.

Justert eksamen på grunn av pandemien

Lars Olsen, Dean for bachelorprogrammer ved Handelshøyskolen BI, skriver i en e-post til VG at eksamen i faget ble gjennomført som digital hjemmeeksamen på grunn av coronapandemien. Normalt er det skoleeksamen i faget.

– Eksamensformen ble justert slik at den kunne gjennomføres i samsvar med forventningene til mer enn 3000 studenter. Justeringen besto i noe økte prestasjonskrav og innebar at alle fem deloppgavene ved eksamen måtte bestås.

– Justeringen førte dessverre til uheldige konsekvenser for noen studenter, skriver Olsen.

Lars Olsen, Dean for bachelorprogrammer ved Handelshøyskolen BI.

Dersom et sensorpar var uenige med en annen etter klage på karakter, kunne en student da gå fra stryk til bestått på en av deloppgavene, forklarer Olsen.

– Dersom studenten da hadde meget gode besvarelser for øvrig var det i prinsippet mulig å rykke betydelig opp på karakterskalaen. I dette tilfellet er det gjort ulike vurderinger av to sensorpar som har fått store karakterutslag når alle fem oppgaver i et oppgavesett måtte bestås, skriver han.

Skal sikre at slikt ikke skjer igjen

Olsen skriver at BI har gjennomgått sine prosedyrer for å sikre at tilsvarende avvik ikke vil skje i fremtiden.

– BI vil alltid jobbe etter de høyeste kvalitetskrav som stilles fra både nasjonale og internasjonale akkrediteringsorganer. Vi søker til enhver tid å jobbe for de beste rammer og løsninger for våre studenter og tilpasse oss de krav, råd og retningslinjer som har kommet fra myndighetene til sektoren gjennom våren, skriver Olsen.

