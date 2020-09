Annonserte for overgrepstelefon under fotballkamp

Fotballfans er målgruppen for Helsedirektoratets nye kampanje for hjelpetilbudet for personer med seksuell interesse for barn.

Mandag kvelds Premier League-kamper blåste i gang kampanjen for å gi flere personer hjelp.

– Dette handler ikke om fotballmiljøet, men at aldersgruppen som vi ønsker å nå med kampanjen ser mye fotball, sier psykolog Martin Sjøly ved Helsedirektoratet.

Det er han som har ledet utredningsarbeidet av samtaletilbudet «Det finnes hjelp», for personer med seksuell interesse for barn. Tilbudet ble etablert i september i år, og allerede har flere personer bedt om hjelp og booket samtaletimer hos tilbudet.

Annonsering under Premier League-kampene er direktoratets forsøk på å få enda flere til å be om hjelp.

– Målgruppen er unge menn mellom 18 og 35 år. Vi vet veldig lite om hvem det er som har seksuell interesse for barn – det eneste vi vet, er at unge menn er overrepresentert i overgrepsstatistikken. Derfor har vi valgt strategien med å annonsere under fotballkamper, sier Sjøly.

Han presiserer at det ikke handler om fotballmiljøet i seg selv.

– Fordi vi ikke vet hvem målgruppen er, må vi gå bredt ut.

Det har i lang tid vært arbeidet med å utvikle et hjelpetilbud til personer med seksuell interesse for barn. Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) hadde i mange år et tilbud, men mistet i 2019 pengestøtten på 4,5 millioner, fordi et nytt tilbud skulle utvikles ved Oslo universitetssykehus.

Det er dette tilbudet som nå er etablert, gjennom tjenesten «Det finnes hjelp».

– Ved å besøke nettsiden detfinneshjelp.no kan man chatte anonymt, og hvis man ønsker å gå videre, få tilbud om samtaleterapi enten i Oslo, Bergen eller Stavanger. Behandlingen handler om hvordan man skal håndtere seksuelle tanker og følelser om barn, og hvordan endre tankemønstrene for å senke risikoen for å begå overgrep. Mye handler også om generell livsmestring, for det er et viktig aspekt for mange i denne gruppen, sier Sjøly.

Formålet med prosjektet som det annonseres for under mandagens fotballkamper har ett hovedmål: Å la færre barn oppleve overgrep.

– Det gjøres ved å gi behandling til en gruppe mennesker som tidligere ikke har fått, eller våget å be om, hjelp. Å tilby terapi til personer med seksuell interesse for barn har fått stor internasjonal oppmerksomhet de siste ti årene. Ved å gi dem andre verdier i livet og få hjelp til å øke livsmestringen, tror vi det kan bidra til å forebygge overgrep mot barn. Og det er målet, sier Sjøly.

Redd Barna er svært positive til at den nye hjelpelinjen har kommet på plass og har etterspurt tilbudet i lang tid.

– Grunnen til det er at det er et tilbud som kan forhindre overgrep før de skjer, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet til Redd Barna.

– Vi ga ut en rapport i 2017 som dokumenterte at det manglet et tilbud i Norge for å hjelpe mennesker med seksuelle følelser for barn med å kontrollere atferden og stanse overgrep før de skjer. Vi så også at det var fagmiljøer som sa det var et stort behov for en slik tjeneste, og erfaringene fra andre land tyder på at det virker mot å forebygge overgrep, sier Sydgård.

Et problemet tidligere når det ikke har vært noen hjelpetjenester tilgjengelig, forklarer Sydgård, har vært at når folk med seksuelle følelser for barn har søkt seg frem på nettet, kan de da ha kommet i kontakt med andre overgripere som legitimerer overgrep.

– Nå kan de ta kontakt anonymt hvis de ønsker det. Og det bygges opp et nytt behandlingstilbud i alle fire helseregioner. I 2020 er det behandling tilgjengelig i Helse Sør-Øst og i Helse Vest, og i 2021 skal det etableres i Helse Midt-Norge og i Helse Nord, sier Sydgård.

Hun avslutter med å si at det blir viktig å følge opp tilbudet i årene fremover.

– Det må også investeres i forskning så man kan videreutvikle tilbudet. Dette er jo nytt, så vi må lære hvordan vi kan forbedre det fremover og ha forskningsmiljøet tett på, sier Sydgård.

