BEKLAGER: Oslo kommune bekrefter at flere hundre utviklingshemmede fikk innført besøksstans til boligen sin i en periode da Norge stengte ned. Foto: Torstein Bøe / NTB

Flere kommuner innførte ulovlig besøksstans: – Misforståelse

Flere kommuner erkjenner at de innførte ulovlig og uhjemlet besøksstans i boligene til utviklingshemmede fordi de misforsto retningslinjene fra Helsedirektoratet.

Nå nettopp

– Vi ser i ettertid at det er svært uheldig at en i utgangspunktet sårbar gruppe, blir forhindret i sin sosiale kontakt i eget hjem, skriver seksjonsleder Heidi Engelund.

Oslo kommune bekrefter at 209 utviklingshemmede innbyggere fikk innført besøksstans i hjemmet sitt denne våren.

– For mange var dette en veldig vanskelig tid. Vi beklager overfor de som bor i boligene og til deres pårørende, skriver seksjonssjef helsetjenester, Kari E. Sletnes.

VG avslørte søndag at 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 personer i bofellesskap og omsorgsboliger i mars. Målet var å unngå corona-smitte.

– Det er et altfor høyt tall. Hadde vi forstått hvordan de kunne bli misforstått, hadde vi selvsagt gjort ting annerledes, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet mener besøksstans som er begrunnet i deres brev er ulovlig.

– Når gikk det galt: Da retningslinjene ble skrevet og kommunisert - eller da kommunene og boligene skulle tolke reglene lokalt?

– Det ene utelukker ikke det andre. Retningslinjene var ikke tydelige nok og kommunene leste dem ikke godt nok, sier Haug.

SVARER: Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet. Foto: Mona Grivi Norman

Virusfrykten

Helsedirektoratet påpeker at mange var redde, også i kommunene.

Torsdag 12. mars døde første pasient av covid-19 i Norge. Samtidig innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid. Frykten var at viruset skulle spre seg ukontrollert blant eldre og sårbare.

To dager senere fikk alle kommuner beskjed om å stenge helseinstitusjoner for besøkende:

«For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter...»

Men boligene til psykisk utviklingshemmede er ikke institusjoner.

Les også: Kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak

Selv om mange bofellesskap og omsorgsboliger har ansatte på vakt døgnet rundt, bor beboerne i private leiligheter som de eier eller leier. Det er deres hjem.

Likevel mistet flere tusen retten til å bestemme når og av hvem de kunne få besøk.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2430 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 133 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 337 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres retningslinjer. Vis mer

Oslo: Bidratt til misforståelser

VG har spurt en rekke kommuner hvorfor de innførte besøksstans. Enkelte skriver at besøksforbud var pålagt og nødvendig for å beskytte beboerne mot smitte. Andre erkjenner at de misforsto regelverket og opphevet besøksstans så snart de forsto at det ble feil.

Oslo kommune viser til flere ord og uttrykk som gjorde at retningslinjene ble misforstått:

Beskytte sårbare pasienter og brukere

Nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans

Må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere

– Ordlyden kan ha bidratt til misforståelser og til at enkelte boliger/bydeler ble mer restriktive enn det som var intensjonen med retningslinjene, skriver fung. seksjonsleder Heidi Engelund i Oslo.

les også Smittetrenden i Oslo er fortsatt stigende

Helsedirektoratet: Tatt på fersken

Oslo kommune bekrefter at 209 personer fikk besøksstans til boligen sin. For noen varte det noen få uker, andre fikk ikke opphevet besøksstans før i begynnelsen av mai.

– Forstår Helsedirektoratet hvordan Oslo kommune kunne misforstå ordlyden i det dere skrev?

– Oslo er en stor kommunene, så det kommer litt an på hvem som har lest og kontrollert dette, sier jurist og seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik i Helsedirektoratet.

– Når en kommune blir tatt på fersken med ulovlige restriksjoner, så vil de jo ikke si at dette visste de. Da vil de jo si at dette misforsto vi. Og det har de helt sikkert gjort, men det kan jo hende at mange av disse kommunene i ettertid vil tenke at nå ser vi at dette burde vi ikke misforstått, sier Wassvik.

Oslo kommune har fått lese svarene fra Helsedirektoratet. Seksjonssjef Kari E. Sletnes skriver at de ansatte sto med vanskelige avveininger i en krevende situasjon.

– Oslo er en stor kommune og coronapandemien traff oss hardt og brått. Vi beklager at ordlyden i retningslinjen i enkelte sammenhenger er misforstått og at det førte til at retningslinjene er blitt praktisert mer restriktivt enn det som var intensjonen, skriver hun.

Sletnes understreker at smitteverntiltak er gjort i beste mening. Hun beklager til de som ble rammet:

– Vi skal bli bedre og vi skal lære av dette, skriver seksjonssjefen.

OPPHEVET: Trondheim kommune bekrefter at 10 innbyggere fikk innført besøksstans et par uker, før boligene oppfattet at det ikke var lovlig. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Trondheim: Utydelige

Også Trondheim kommune bekrefter at retningslinjene ble misforstått i ti boliger. Kommunen opplyser at dette ble opphevet etter to uker:

– Det er meldt fra om at de første rutinene som kom var utydelige og ikke ga noe klart skille på forskjellige boligtyper. Dette medførte misforståelser, skriver enhetsleder Tor Erling Evjen.

I Sola kommune skriver kommunalsjefen at de innførte både besøksstans og portforbud en periode: «Her hadde vi ganske strenge besøksregler i de første 14 dagene hvor vi ikke ga lov til besøk eller at beboere fikk gå på besøk».

– Tenker dere i dag at praksisen de første 14 dagene var lovlig?

– I utgangspunktet har vi ingen lovhjemler som begrenser besøk i bolig, og vi ble etter hvert ganske klar over at disse begrensningene ikke kunne opprettholdes, svarer kommunalsjef Oddny Hovtun Bjorland.

Hun skriver at Sola kommune brukte de første to ukene på å få oversikt og gi ansatte opplæring i smittevernrutiner og lage beredskapsplaner. Først da det var på plass, la kommunen planer for å gjennomføre besøk - i samarbeid med de pårørende.

Avdelingsdirektør Helga Katharina Haug sier at de forsto at en rekke kommuner hadde misforstått deres føringer etter tre-fire uker. Foto: Mona Grivi Norman/VG

Ble kjent med problemet

Helsedirektoratet bekrefter at deres retningslinjer aldri ga hjemmel til å innføre besøksstans til private hjem. De har ikke oversikt over hvor ofte det har skjedd.

– Vi fikk tilbakemeldinger om at personer med utviklingshemming som bor i omsorgsboliger hverken fikk besøk eller gå ut. Men vi var ikke kjent med dette omfanget VG omtaler, sier avdelingsdirektør Helge Katharina Haug.

– Når ble Helsedirektoratet klar over at det var et problem?

– Tre-fire uker etter at retningslinjene ble innført ble vi klar over at dette hadde et visst omfang. At det var mer enn noen få enkeltsaker.

20. april presiserte helsedirektør Bjørn Guldvog at det ikke er anledning til å innføre besøksstans til psykisk utviklingshemmedes hjem.

– Hvem har hovedansvaret for at mange utviklingshemmede opplevde ulovlig besøksstans denne våren?

– Det er kommunene som har plikt til å sørge for at man forvalter lovverket riktig. Vi har et ansvar for å lage gode og forståelig veiledninger, men kommunene har ansvaret for å sørge for at innbyggernes rettigheter ikke brytes.

– Hva vil skje for utviklingshemmede dersom vi får en ny stor smittebølge?

– Vi håper at alle nå har tatt lærdom på at man må lage avtaler med den enkelte. Jeg tror vi da skal klare å være så tydelige på dette at det bare helt unntaksvis skal bli misforstått, sier Wassvik.



Publisert: 22.09.20 kl. 17:40