VIL KUTTE: Masud Gharahkhani vil stramme inn både lederlønninger og politikerlønninger. Her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har ledet arbeidet med nytt partiprogram. Foto: Krister Sørbø

Ap vil stoppe lønnsgaloppen på toppen: – Tøffere enn før

Avgåtte statsråder får full etterlønn uten å måtte søke jobb, slik andre arbeidsløse må. Det oppleves som urettferdig, mener Masud Gharahkhani (Ap), som åpner for lønnskutt for toppsjefer i staten og politikere.

Nå nettopp

– Det har blitt ulike regler for dem som tilhører eliten og toppen, som har blitt lønnsvinnerne, og vanlige arbeidsfolk, som skal vise moderasjon, sier Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap).

Han sitter i Aps programkomité, som fredag legger frem sitt forslag til et nytt partiprogram. Nå vil komiteen, som ledes av Ap-leder Jonas Gahr Støre, stramme kraftig inn på ordninger som deres egne politikere har nytt godt av tidligere.

– Målet må være at man rydder opp. Vi programfester at kommisjonen skal følges opp med tiltak som reduserer lønnsforskjellene i Norge. Så det er ikke snakk om noen rapport som skal legges i en skuff. Arbeiderpartiet mener alvor her, sier Gharahkhani.

Slik fungerer etterlønn: Både regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere som står uten inntekt etter fratredelse, kan få etterlønn i opptil tre måneder uten at det stilles krav til at de faktisk søker arbeid.

I tillegg kan stortingspolitikere få etterlønn i opptil 12 måneder, men må da dokumentere at de er aktivt arbeidssøkende eller gjennomfører «nødvendig og relevant kompetanseheving».

Regjeringsmedlemmer kan få ekstra etterlønn i opptil seks måneder hvis de blir ilagt jobbkarantene. De har plikt til å informere Karantenenemnda hvis de får ny jobb, nye verv eller starter egen næringsvirksomhet, så nemnda kan vurdere om de kan starte rett på – eller må ha en pause først.

Karantenereglene finnes for å hindre at politikerne kjapt går over i roller der de kan utnytte hemmelig informasjon eller kjennskap til saker fra tiden i regjeringen. Vis mer

Regjeringsetterlønn har kostet nesten åtte millioner bare i 2020.

– Etterlønnsordningen må være del av det en slik kommisjon skal se på. Karantenereglene er nødvendige, men det vanlige folk spør om er hvorfor dagpenger på Nav skal være godt nok for dem, men ikke for samfunnstoppene?

Gharahkhani mener at politikere har bedre forutsetninger enn mange andre til å skaffe seg ny jobb kjapt – og at de selv kan unngå jobber som utløser karantene og etterlønn.

– Etter en politikerkarriere velger man jo selv om man vil over i en jobb med karantenebegrensning, sier han.

Politikere har ikke rett på dagpenger, men kan få etterlønn tilsvarende full lønn.

Dette er politikerlønningene: Statsministeren: 1.735.682 kroner

Statsråder: 1.410.073 kroner

Statssekretærer: 994.400 kroner

Politiske rådgivere: 748.000 kroner

Stortingsrepresentanter: 987.997 kroner

Stortingspresidenten: 1.735.682 kroner

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen. Kilder: Statsministerens kontor/Stortinget Vis mer

Dagpengenesatsen er ordinært 62,4 prosent av tidligere inntekt. Dagpengetaket tilsvarer en årslønn på 432.971.

– Jeg tror det oppleves ganske urettferdig, ja. Det finnes grunner til at ordningene er som de er, men en lederlønnskommisjonen som skal følges opp med tiltak som reduserer forskjellene, må også kunne se på dette, sier Gharahkhani.

Det stilles en rekke krav for at arbeidsløse skal få rett på dagpenger. Blant annet må de være villige og i stand til å ta ethvert arbeid både på heltid og deltid, hvor som helst i Norge, med noen unntak.

Vanlige arbeidsløse må også være aktive jobbsøkere, som kan dokumentere at de leter etter jobber selv, sender søknader og møte til jobbintervjuer.

les også Regjeringsetterlønn har kostet nesten åtte millioner i år

– Er det en god idé å ha noe nærmere Nav-reglene for politikere?

– Jeg mener at dette med kontroll og oppfølging av etterlønnsordningen må være en del av arbeidet til en lederlønnskommisjon. Ting må gjøres skikkelig, det må gjøres med partene i arbeidslivet, og vi må se helheten.

– Kan man stille høyere krav til at politikere tar seg en vanlig jobb etter for eksempel en måned, i stedet for å leve på etterlønn?

– Jeg mener at politikere skal ha de samme forutsetningene som alle andre, og det er noe med rettferdigheten i det. Derfor har vi tatt initiativ til at etterlønnsordningen må være en del av det som gjennomgås.

IKKE TILFREDS: Aps Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold / VG

Åpner for lønnskutt

Ap gjorde i vår en totalomvending og stemte for første gang for å fryse politikerlønningene. Samtidig foreslo de en lederlønnskommisjon, men fikk ikke flertallet med seg på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg tjener best i regjeringen, men både toppledere i staten og ledere i helt eller delvis statseide selskaper har enda mer å rutte med.

– Du er åpen for at resultatet blir at man kutter i noen av lønningene i staten eller hos politikerne?

– Det må være en del av det arbeidet som må sees på, ja, sier Gharahkhani.

les også Gikk av som statsråd: – Nei, jeg er ikke grisk

– Hvorfor reagerer dere først nå? Den rødgrønne regjeringens medlemmer fikk utbetalt 30 millioner kroner i etterlønn, omtrent 35 millioner i dagens kroner.

– Det har nesten doblet seg under denne regjeringen, men samtidig erkjenner jeg at det har vært en utvikling over tid. Vi viser vilje til å rydde opp i dette.

– Er Ap et annet parti nå enn da?

– Vi er partiet for vanlig arbeidsfolk, og vi skjerper profilen, det er det ingen tvil om. Jeg ledet arbeidet da vi skulle fremme forslagene, og jeg er veldig stolt av det. Våre forslag fikk Stortinget til å si «frys nå». Så tror jeg at for noen partier på høyresiden så var det politisk umulig å stå i det, men for oss så er det det, fordi vi mener det er riktig, sier Gharahkhani.

les også Statsministerens kontor krever Frp-topp for 96.000 etter VG-avsløring

– For all del, disse ordningene har utviklet seg over lang tid, og vi har vært en del av det. Men Arbeiderpartiet er tøffere enn før på at vi er vanlige folks parti, og at forskjellsutviklingen i Norge har gått for langt.

Flere andre partier har foreslått kutt i lederlønn og etterlønn, men Ap har stemt imot – også i år.

– Hva er grunnen til at dere ikke har stemt for de forslagene?

– Vi har hatt våre egne forslag. Jeg tror den store utfordringen er at det dukker opp enkeltsaker hele tiden, så blir det litt debatt om dem, og så ender de ikke opp i noe. Skal vi virkelig røske opp i den store utfordringen blant politikere både på nasjonalt og lokalt nivå, toppledere i staten og i selskapene der staten er majoritetseier, så må vi se helheten. Partene må være med, slik at det blir en vekker for hele systemet.

Dette er forslaget: I Aps forslag til nytt partiprogram står det: «Forskjellsutviklingen undergraver tilliten og samholdet som vår vellykkede samfunnsmodell hviler på, og som vi trenger i møte med utfordringene Norge står overfor. Stadige medieoppslag om galopperende lederlønninger og ekstragoder fjernt fra vanlige folks liv, har en særlig negativ effekt. Det gir inntrykk av at en elite på toppen stikker fra, mens andre regler gjelder for vanlige folk. Lederlønnsgaloppen må derfor stanses. Det krever sterkere virkemidler enn dem som så langt er tatt i bruk, og en forståelse av at ting henger sammen: lønn og bonuser i statseide selskaper og selskaper der staten er majoritetseier, lederlønnsutviklingen i staten, samt politikerlønn, etterlønnsordninger og andregodtgjørelser på nasjonalt og lokalt nivå. For å lykkes med dette, vil Arbeiderpartiet nedsette en lederlønnskommisjon med deltagelse av partene. Den skal analysere disse sammenhengene, og hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette på tross av tidligere vedtatte retningslinjer. Den skal videre foreta en grundig vurdering av hva som er reelle samfunnshensyn i lønnsfastsettelsen, og hva som ikke kan begrunnes med dette.» Arbeiderpartiet vil: Sette ned en lederlønnskommisjon med deltagelse fra partene i arbeidslivet, og følge opp konklusjonene med politiske grep for å redusere lønnsforskjellene i Norge

Fryse lønnen til statsminister, statsråder og stortingsrepresentanter fram til lederlønnskommisjonen har lagt fram sine konklusjoner

Sikre at lederlønnsutviklingen i offentlig sektor ikke overskrider det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet

Sørge for at ansvarlig statsråd årlig rapporterer til Stortinget om lederlønnsutviklingen innenfor sitt ansvarsområde. Statsråder med ansvar for statlig deleide selskaper, skal rapportere om hvordan de har fremmet statens prinsipper for lederlønnsmoderasjon.

Sikre at bonusavtaler begrenses og benyttes kun i unntakstilfeller. Bonusavtaler skal begrunnes og må i statlig eide selskaper og i staten godkjennes av ansvarlig statsråd. Bonus er å betrakte som en del av en leders samlede lønnsavtale og skal underlegges de samme kriterier om moderasjon. Vis mer

Gir et etterlønnsløfte

Gharahkhani håper på fire nye år på Stortinget, men har ingen etterlønnsplaner i fremtiden:

– Jeg er utdannet radiograf, så jeg har vært sykehusansatt og jobbet som radiograf. Det er ikke unaturlig at jeg kanskje skal tilbake til det yrket eller jobbe med noe innenfor sykehuset.

– Heller enn å hente ut etterlønn i månedsvis, ville du tatt en annen jobb mens du søkte radiografstillinger?

– Jeg har følgende lovnad til meg selv: Jeg har ikke tenkt til å være politiker hele livet, for det tror jeg ikke er sunt. Det andre er at når jeg føler at tiden er inne for å prøve noe annet, så tror jeg at det er nok av tilbud innenfor helsevesenet til at det kan gå kjapt.

Publisert: 24.09.20 kl. 16:12

Les også