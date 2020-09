SKATTESMELL MOT HØYRE: Jonas Gahr Støre sa til Aps landsstyre tidligere denne uken at «Høyre er besatt av formuesskatten». Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix

Støre: 25.000 blir nullskattytere når Høyre fjerner formuesskatten

Høyres landsmøtevedtak om å fjerne formuesskatten er å gi etter for en liten gruppe mektige mennesker med veldig høye formuer og som donerer millioner av kroner til Erna Solbergs valgkamp, ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Samtidig mener han at vedtaket gjør det lettere for velgerne å se forskjellen mellom Ap og Høyre foran stortingsvalget neste år.

– Det klare budskapet fra Høyres landsmøte forteller hvordan Høyre prioriterer. Det er milliarder fremfor mennesker, for å si det slik, sier Støre til VG.

– De fleste nordmenn har begrenset erfaring med å betale formuesskatt, fordi de ikke har netto formue. Du har erfaring med dette. Er det sånn at du betaler din formuesskatt med glede?

– Jeg ser den samlede skatten du betaler som ditt bidrag til spleiselaget. Og jeg synes det er et prinsipp vi kan være stolt av. Det som står for meg som helt urimelig er at personer i min økonomiske situasjon skal få årlige skattelettelser fra denne regjeringen, sier Støre.

Moderat skattekutt nedstemt

Høyre-ledelsen ville egentlig stoppe ved å fjerne formuesskatt på såkalt arbeidende kapital, som er en langt «billigere» løsning – men på landsmøtet sist fredag gikk flertallet for full fjerning.

– Det er et vedtak som i tørre tall betyr 13 milliarder kroner ut av kommune- og statsbudsjetter, sier Ap-lederen.

– Høyre vil måtte si opp for eksempel 17.000 lærere. Eller 21.000 barnehagelærere. Eller 18.000 sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Hvis de skal dekke opp dette bortfallet av inntekter, sier Støre.

Men finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner besvarer Støres skatte-kritikk slik:

– Høyre kommer ikke til å si opp en eneste lærer, barnehagelærer eller sykepleier. Verdiene må skapes før de kan deles. Vi har gjennom 7 år vist at lavere skatter og avgifter for folk og bedrifter, sammen med andre tiltak, gir mer velferd. Nå har vi 3800 flere lærer og 4000 flere barnehageansatte sammenlignet med da Støre satt i regjering. Samtidig er skatter- og avgifter kuttet med 27 milliarder kroner, skriver Sanner i en e-post til VG

Støre mener at retningsvalget til Erna Solbergs parti blir enda tydeligere når formuesskatt-vedtaket kommer samme uken som Høyre vil sette et tak på trygd i sitt programutkast.

– Én million nordmenn får ikke pensjon fra første krone. Det vil koste en brøkdel av den summen å gi den rettigheten. Og hvem er det som rammes av det? I hovedsak kvinner, yngre mennesker og folk med en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet. De som sto mest utsatt til når coronaen rammet, ifølge forskningen, sier Støre.

I boken «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011 garanterte Høyre-lederen at partiet under hennes ledelse «ikke ville bli med i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskattytere».

– Begår Solberg og Høyre et løftebrudd med dette landsmøtevedtaket?

– Tallene er ganske klare: Fjerner du formuesskatten med dagens system, så produserer du over 25 000 nullskattytere. Det er en konsekvens som jeg tror nordmenn flest opplever er urettferdig, sier Støre.

– Når skal du snakke om Arbeiderpartiets skatteopplegg?

– Programmet vil ha noen generelle formuleringer om skatt. Men det er rimelig at vi ser statsbudsjettet for 2021 før vi er detaljert på det.

– Hva vil Ap gjøre med formuesskatten?

– Vi kommer med vårt skatteopplegg, så jeg har ingen kommentar til det nå.

– Men skal formuesskatten opp eller ned?

– Vårt grunnleggende prinsipp er at folk med vanlig lønn og midlere inntekter skal betale mindre skatt. De av oss med høyere inntekter og formue kan betale noe mer.

Jan Tore Sanner (H) mener at Ap-lederen foreskriver feil medisin:

– Hvert år har Arbeiderpartiet foreslått økt skatt som rammer norske bedrifter og jobber. Det er oppsiktsvekkende at Støre ikke vil svare på om han vil foreslå å øke skatten neste år, i et år hvor bedriftene allerede kjemper for livet og folk venter på å få en jobb å gå tilbake til, skriver han.

Sanner legger til at bedriftene må stimuleres til å skape flere jobber slik at de om lag 200.000 nordmennene som nå er helt eller delvis ledige, kan komme tilbake i jobb.

– Vi har norske bedriftseiere langs hele kysten vår. Jeg tror at de bryr seg mer om de ansatte og lokalmiljøet, enn en eier som sitter i Japan eller New York. Vi trenger norsk eierskap og norske bedrifter. Da kan ikke svaret være at man er mot å senke skatten, sånn at det blir dyrere for norske eiere enn utenlandske eiere å investere i bedrifter og skape jobber. Det har vært Høyres politikk i alle år, svarer Høyre-nestlederen.

Publisert: 18.09.20 kl. 07:17