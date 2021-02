SPRANG: Stad-ordfører Alfred Bjørlo sier også staten må ta spranget inn i det moderne arbeidslivet. Foto: Odin Jæger

Ordfører vil ha «flytterett til egen jobb»

Stad-ordfører Alfred Bjørlo vil la statsansatte i Oslo flytte ut i distriktet og beholde jobben. Både Høyre og fagforeninger er åpne for ideen.

Venstre-ordføreren kaller det «flytterett til egen jobb».

– Det er ingen gode argumenter for at en som ønsker å flytte til distriktet, men som jobber i et statlig direktorat, må si opp jobben sin når det er fullt mulig å jobbe virtuelt, sier han.

Bjørlo mener digitaliseringen og endringer i arbeidsmåter under pandemien gjør at man kan tenke nytt rundt hvor man jobber og bosetter seg.

– Dette er en gyllen timing, fordi arbeidslivet nå tenker på en helt ny måte med å jobbe virtuelt enn før coronaen.

Vil lage distrikts-«huber»

Bjørlo mener politikerne nå bør opprette det han kaller distrikts-«huber» – arbeidsfellesskap i distriktene der ansatte i ulike statlige virksomheter kan ha arbeidssted.

Han omtaler det er en «smidig måte å desentralisere staten på».

– Det gir folk mer frihet til å velge hvor de vil bo, samtidig som man unngår kampen med å flytte hele etater til distriktene, sier han, og fortsetter:

– Utflytting av statlige arbeidsplasser har vært et brennbart tema i mange år, men med denne typen tiltak vil du ikke få den samme politiske kampen om lokalisering.

IKKE DYRT: Alfred Bjørlo tror ikke en ordning med statlige arbeidsfellesskap i distriktene nødvendigvis trenger å bli så kostbart. – Det er jo mye billigere både å leie og bygge lokaler i distriktene enn i Oslo sentrum, for eksempel, sier han.

Stad er pilotkommune i et nytt prosjekt der regjeringen har opprettet «Statens hus i Distrikts-Norge», og statlige funksjoner i distriktet har blitt samlokalisert.

Bjørlo mener forslaget hans kan sees som en forlengelse av det eksisterende prøveprosjektet, og mener forslaget har stort potensial.

– Dette er en idé som egentlig kan få tilslutning fra alle partier, for det er ikke så politisk kontroversielt, sier han.

Må ha kjøreregler

Bjørlo mener man i første omgang bør prøve ut prosjektet i noen få etater eller statlige virksomheter i Oslo.

– Dersom det fungerer bra – noe jeg tror det vil gjøre – kan man utvide til at det gjelder mer generelt også, legger han til.

– Innebærer forslaget at jobbsøkere i distriktet også vil kunne søke en jobb i Oslo, men planlegge å fortsette å bo i distriktet?

– Jeg tenker at man må åpne for det også. Det er noe man også ser at private bedrifter gjør. Men dette må jo rammes inn på et vis, og man trenger kjøreregler for hvordan det skal iverksettes.

Det vil blant annet kunne dreie seg om hvor mange ansatte i de statlige virksomhetene som må ha arbeidsplass på hovedkontoret, forteller Bjørlo.

– Tanken er heller ikke at man skal sitte på hjemmekontor ute i distriktet, så man må også være i kjøreavstand til et arbeidsfellesskap, legger han til.

I tråd med utvalgsrapport

I desember overleverte det såkalte «Demografiutvalget» en utredning om utfordringene i distriktene i Norge til regjeringen. Utvalget ble ledet av økonom og tidligere Høyrestatsråd Victor Norman.

Bjørlo mener forslaget er helt i tråd med tankegangen i utvalgsrapporten.

– De ønsker at man skal tenke nytt og finne nye løsninger for å gjøre det lettere å være bosatt i distriktene, og det er nettopp det forslaget mitt handler om, sier han.

POSITIV: Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre.

Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre, er positiv til ideen.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til nytenking i organiseringen av offentlig sektor, og å sørge for flere arbeidsplasser i distriktene, sier Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson for Høyre.

– Det er fint om folk kan jobbe der de har lyst til å bo. Det må jo også kunne bety at folk kan være ansatt i Nordfjordeid og bo i Oslo, legger hun til.

Lunde viser til at også Høyre har hatt som mål å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Hun mener mange nok likevel opplever det som attraktivt å bo i Oslo utover arbeidstilbudet.

– Det kan være at folk faktisk bor i Oslo fordi de har lyst og av andre grunner enn å kunne kjøre til et arbeidsfellesskap med andre offentlige ansatte, sier hun.

Akademikerne: – Spennende forslag

– Overordnet sett vil jeg si at dette er et spennende forslag, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

– Det viktige er at det skjer på en måte som sikrer fagmiljøene og hindrer at viktige kompetansemiljø i staten blir bygget ned, legger hun til.

Sollien mener digitaliseringen av arbeidsplasser under coronapandemien vil ha betydning for hvordan folks arbeidshverdag blir i fremtiden.

– En av konsekvensene kan bli en løsere sammenheng mellom hvor man bor og jobber enn det vi har vært vant med tidligere. Samtidig har vi også sett at det ikke er alle former for arbeid som egner seg til fjernarbeid.

POSITIV: Kari Sollien, leder for hovedorganisasjonen Akademikerne, som består av 13 fagforeninger. Medlemsorganisasjonene organiserer til sammen 220.000 arbeidstagere med høyere utdanning.

Sollien mener arbeidsgiver bør legge til rette for at arbeidstagere som ønsker det kan jobbe fra andre steder, og mener også at en slik form for fleksibilitet vil bli viktigere i konkurransen om arbeidskraften fremover.

Hun tror flere vil vurdere å flytte ut i distriktene om de kan fortsette i jobben de har hatt i byen.

– Vi vet at det er mange akademikere som ikke flytter tilbake hjemstedene sine i distriktene fordi det ikke finnes fagmiljøer eller arbeidsplasser for dem der, sier hun.

NTL avmålt positive

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, beskriver Bjørlos forslag som interessant, men mener det er større utfordringer i distriktspolitikken som må løses.

– I dag opplever vi ikke særlig stor vilje til å tilrettelegge for distriktsarbeidsplasser fra Venstre i regjering, og det er et langt større problem at oppgaver flyttes bort fra distriktene.

Hun mener distriktene lider under omorganiseringer ved at arbeidsplasser i distriktskommunene sentraliseres.

– Vi opplever ikke at ansatte i særlig stor grad gis mulighet til å bli værende på sitt nåværende arbeidssted med relevante oppgaver når kontor flyttes på grunn av omstilling.

– Dersom dette er et signal om at Venstre ser på dette på en annen måte så er det bra, sier Barsok.