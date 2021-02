TESTER SEG: Det er fortsatt mange som tar coronatester i Norge. Foto: Gisle Oddstad, VG

FHI: Derfor flater smittetallene ut

Selv om vinteren ble forespeilet å bli den store smittesesongen, har antall smittede sunket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Til tross for bekymringer om at vinteren ville føre til større smittespredning fordi man tilbringer mer tid med andre innendørs, kan det se ut som at vi er gjennom det verste per nå.

De siste fire ukene har antall registrert smittede på landsbasis sunket, og smittetrenden i Norge er nå flat, ifølge VGs coronaoversikt.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet opplyser til VG at det hovedsakelig er tre grunner til at antall registrert smittede fortsetter å synke:

Kommunene jobber hardt med å oppdage utbrudd og stoppe disse gjennom smitteoppsporing og karantene

Det kommer færre smittede til landet

Kontakt mellom folk er redusert som følge av en rekke kontaktreduserende tiltak, både nasjonalt og ytterligere forsterket i noen kommuner

På spørsmål om hvorvidt nedgangen i registrerte smittetilfeller kan skyldes en nedgang i antall som tester seg, svarer Aavitsland nei.

– Testaktiviteten er fortsatt høy, med rundt 15.000-20.000 per hverdag, sier han.

De strenge tiltakene som har blitt innført, ser med andre ord ut til å ha effekt.

– Kommunene har klart å slå ned mange av de smitteutbruddene som har vært, også de med mutert virus, men det er klart at det fortsatt pågår et stort arbeid, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Nakstad peker spesielt på Viken, Romerike, og Vestlandet, hvor han mener det fortsatt er svært krevende situasjoner. Det er spesielt de stadige tilfellene av muterte virus som bekymrer.

16 kommuner har stigende smittetrend, mens åtte kommuner har synkende smittetrend, ifølge VGs coronaoversikt.

Mandag ble det registrert 353 nye smittetilfeller. Det er 105 flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 248.

– Smittetallene de siste dagene har flatet ut i Norge, de faller ikke lenger, så det ser ut til at vi har kommet til et nytt platå. Om vi klarer å holde det platået, eller om det begynner å stige igjen, avhenger av hvor mye man lykkes med å slå ned disse utbruddene rundt i kommunene i dagene og ukene fremover, sier den assisterende helsedirektøren.

Letter på Østlandet

Tirsdag publiserte Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger til regjeringen. De anbefaler ikke at de nasjonale tiltaksnivåene i ring 1 og ring 2 på Østlandet forlenges.

– Det er i dag bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter, heter det i FHIs vurdering.

Helsedirektoratet skriver at de vektlegger den faglige tilrådingen fra FHI og kommunenes egne vurderinger. De anbefaler også at de nasjonale tiltakene i «ring 1» og «ring 2» på Østlandet oppheves fra og med torsdag 18. februar.

Samtidig råder FHI kommunene til å vurdere å innføre egne, lokale tiltak.