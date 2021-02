TROMSØ: Kommunen har klart å ta ut mellom seks og syv doser av Pfizer-hetteglassene. Nå går den syvende i søpla. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø kaster vaksinedoser

Tromsø slutter nå å bruke de ekstra dosene i vaksineglassene etter oppdaterte retningslinjer fra FHI.

– Inntil avklaringen kaster vi doser, men vi håper å få avklart dette i løpet av neste uke, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø.

Tromsø har lenge klart å ta ut mellom seks og syv doser av Pfizer-vaksinen. For å få ut syv kreves det presisjon og god teknikk, som de har på sitt massevaksinasjonssenter. Nå tar de ut seks og ser seg nødt til å kaste den syvende.

Det er Tromsø-avisen Nordlys som først meldte om saken.

Dette skjer etter at FHI før helgen oppdaterte sin vaksineveileder, og la til opptrekk av mer enn seks Pfizer-doser er «off label», og må godkjennes av ansvarlig lege som da står «ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».

Det er dette Tromsø ønsker å avklare før de fortsetter å bruke de ekstra dosene.

Flere reagerer

VG skrev fredag om flere leger som reagerer på at FHI ikke oppfordrer til å bruke alle vaksinedosene som er tilgjengelig i glasset. I hvert Pfizer-glass er det nemlig minst fem doser, men en sikkerhetsmargin gjør at det er opptil to ekstra doser i hvert glass. I januar ble glassene derfor omdefinert til å inneholde seks doser.

Danmark har lenge hatt en nasjonal anbefaling om at man tar ut opp til syv doser fra Pfizer-glassene, og Finlands folkehelseinstitutt la nylig ut instruksjoner for en ny metode for hvordan man kan få det til.

Dette gjelder også AstraZeneca-vaksinen, som i disse dager skal gis til helsepersonell. Der kan man få ut en eller to ekstra doser i glasset på ti, som nå også havner i søpla i Tromsø.

Tromsø sier de gjerne vil bruke flest mulige doser.

– Det er fornuftig å bruke flest mulig doser. Men vi vil gjøre det rett og etter reglene. Vi må vite hva som må på plass, om ansvarlig lege skal godkjenne hver enkelt dose, eller om det holder at kommunelege står ansvarlig, sier Trandem.

Hun legger til at dersom det blir for komplisert å godkjenne de ekstra dosene, kommer de til å holde seg til FHIs anbefaling selv om de ønsker å bruke flest mulige doser.

– Det er fortsatt lov å ta ut syv doser, selv om FHI ikke anbefaler det. Er dere for regelryttere nå?

– Det kan godt hende noen vil synes det, men vi må ha regelverket ordentlig på plass.

FHI: Forholder oss til legemiddelverket

VG har spurt FHI om hvorfor de ikke gjør som Danmark og anbefaler at alle fulle doser i et glass bør brukes, og om hensikten med deres presisering er at kommuner kaster brukbare doser.

Overlege Preben Aavitsland viser til veilederen der de skriver at dette er anse som off-label bruk som må godkjennes av ansvarlig lege.

– Vi ønsker ikke å anbefale en bruk som er utenfor det som er godkjent av Legemiddelverket. Den ansvarlige for kommunens vaksinering kan godkjenne off-label bruk, sier Aavitsland.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk har tidligere forklart at «off label»-bruk er tillatt i Norge, og at det omfatter alle forhold som ikke er i tråd med en prepatomtale – fra antall doser, til metode, til hvem medisinen brukes på.