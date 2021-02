Foto: VG

Les dagens VG her!

Det er mørkt og kaldt ute, vi treffer færre folk og må holde oss mer hjemme enn vi kanskje ønsker. Dette er rådene som hjelper deg som synes hverdagen er litt tung for tiden.

Publisert: Nå nettopp

Hadde ikke fru Gunstrøm og fru Numme vært i samme syklubb, kunne norsk underholdningshistorie sett helt annerledes ut. 20 år etter Dizzie Tunes’ avskjed, har Tor Erik Gunstrøm imidlertid ingen planer om å trappe ned.

- Er det 20 år siden Dizzie Tunes ble oppløst? Du køddær nå?

Tor Erik Gunstrøm (77) tar seg skrekkslagent til hodet mens han sveiver i gang sin indre kalkulator...

Slepespor, et håndkle og henslengte klær. Et trusselbrev, en giftering og oppbrettede tepper. Slik så det ut på åstedet forsvinningsdagen.

Politiet mener Sloraveien 4 er åstedet for en alvorlig, kriminell handling. VG kan i dag presentere tegninger av Hagen-huset og beskrivelser av åstedet slik det så ut dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant for over to år siden.

Dette - og mye mer - kan du lese i dagens VG!