UROLIG: Kronprins Haakon var urolig da Kong Harald ble innlagt, men sier det står bra til med faren nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kronprinsen om kongens innleggelse: − Man blir jo litt urolig

FILMENS HUS (VG) Kronprins Haakon sier han ble lettet da han fikk beskjed om at inngrepet hadde gått bra.

Nå nettopp

Forrige fredag ble Kong Harald innlagt ved Rikshospitalet for å skifte en hjerteklaff. Kongen ble operert dagen etter, og Kongehuset meldte at operasjonen var vellykket, og sa samtidig at tilstanden hans var god.

Kong Harald er sykmeldt ut oktober, og kronprins Haakon tar derfor over kongens oppgaver i perioden.

I anledning visning av den kommende norske storfilmen «Den største forbrytelsen» møter kronprinsregenten pressen torsdag ettermiddag.

Der forteller han at han var noe urolig da han først fikk beskjed om at den 83 år gamle kongen ble tatt med til sykehuset.

– Jeg har jo visst hele veien at dette er et inngrep som blir gjort hundrevis av ganger i året, og at de er kjempeflinke de i det teamet som utførte dette inngrepet, sier kronprinsen på spørsmål fra VG om hvordan han tok beskjeden om innleggelsen.

– Men man blir jo litt urolig. Jeg ble glad da legen ringte og sa at alt gikk fint og at han var i god bedring. Det er en lettelse det, selvfølgelig. Men det var jo relativt liten risiko med det inngrepet, fortsetter kronprinsen.

FILMVISNING: Kronprins Haakon av Agnethe Buus Jensen, Guttorm Petterson og Martin Sundland utenfor Filmens hus i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Har det bra

På spørsmål fra TV 2 om hvordan kongen har det nå, svarer kronprinsen at det ser lyst ut.

– Nå har alt gått bra. Han har det fint og er i bedring, men trenger nok fortsatt noe tid. Han er sykmeldt nå ut måneden, men legene er fornøyde og vi er fornøyde, sier Kronprins Haakon.

Han fikk også spørsmål om hvordan det oppleves å ta over kongens oppgaver mens kongen er sykmeldt.

– Jeg syns jo det er hyggeligst når kongen er ved god helse og i full operativ drift, ler han, og legger til:

– Men det er den ene siden av det. Det er ganske forutsigbart det systemet vi har. Jeg syns det er greit et det her er sånn det blir, og jeg er forberedt på å gjøre de oppgavene hvis det trengs.

På spørsmål om kongen har antydet at han vil trappe ned på grunn av helsa ler kronprinsen igjen.

– Jeg har ikke hørt noe om at han har planer om det.

– Men det er klart, han må hele tiden justere litt ut ifra hva han ønsker og kan gjøre.

– Ikke lest boka

Kronprinsen fikk også spørsmål om Harald Stanghelles nye bok om Kong Harald, «Kongen forteller».

Der forteller Kongen om en fremtid der kronprinsen overtar kronen.

– Det må han nesten få lov til å snakke om hvis han vil det. Nå har ikke jeg lest boken, bare deler av den. Men det ligger jo i vår måte å tenke på, vi jobber fra dag til dag og uke til uke. Det har jeg vokst opp med siden jeg var liten, sier kronprinsen.

Publisert: 15.10.20 kl. 14:15

