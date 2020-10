TALER ELEVENES SAK: Både Momina Iqbal (til venstre), Elias Merabet og Tuula Brunstad Hollerud vil ha mer fokus på følgene av karantene og hjemmeskole for elever. De møtte VG iført Jordal skoles egen treningsdress. Foto: Terje Bringedal, VG

Elever med to karantener: Krevende med liten plass og søsken som løper rundt

JORDAL SKOLE (VG) Tre elever på Jordal skole er møkk lei karantene og hjemmeskole. De hadde aldri trodd at de skulle lengte tilbake til lærerne. Rektor frykter et corona-klasseskille.

Både Momina Iqbal (15), Tuula Brunstad Hollerud (14) og Elias Merabet (14) innrømmer at de har kjent på lærer-lengsel i høst.

Nå frykter de at det blir enda flere tidagerskarantener, som følge av coronasmitte, eller mistanke om det. For to av dem er dette skoleåret da karakterer settes og sluttpoengene styrer hvilken videregående skole de kommer inn på.

Alle tre sitter i elevrådet, og snakker på vegne av både medelevene og seg selv der VG møter dem i sofakroken på skolebiblioteket.

Elias vil gjerne ha fokus på elever som trenger en stemme når skoler blir tatt ut i karantene.

– Det er mange som deler rom hjemme. I noen hjem kan tre brødre dele rom. Da blir det vanskelig å gjennomføre tre digitale skolemøter samme dag. Noen har småsøsken som skriker eller løper rundt i huset. Det kan også gjøre det vanskelig å følge med, sier Elias Merabet til VG.

Han har selv blitt tatt ut i karantene ved to tilfeller. I tillegg til nedstengingen av skolen i vår. Både Elias, Momina og Tuula er rimelig lei av karantene-periodene.

BOLTREPLASS: Basketbanen ved Jordal skole er en plass å lengte tilbake til for elever med flere døgn i karantene. Elias Merabet viser skuddteknikk sammen med Momina Iqbal og Tuula Brunstad Hollerud. Foto: Terje Bringedal, VG

Momina, som betrakter seg selv som et svært sosialt vesen, blir oppgitt bare hun hører ordet «karantene».

– Det er ikke akkurat gøy å være hjemme hele tiden. Det er ingenting å gjøre. Jeg er avhengig av å være sosial. Da begynner det å bli kjedelig å være sammen med familien som du møter hver dag.

– Kan du ikke gjøre mer skolearbeid hjemme, da?

– Jo, men det er vanskelig å fokusere. Man mister motivasjon. Jeg savner skolen.

– Hadde du trodd at du noen gang ville savne lærerne?

– Nei, aldri. Det hadde jeg aldri trodd. Overraskende, svarer Momina Iqbal.

Ut av klasserommene strømmer ungdommer og gangene fylles med latter. Elevene finner veien ut i høstsolen, hilser på rektor Halvor Holm og tar beina fatt hjem til Vålerenga, Kampen, Gamlebyen og Tøyen.

Nabolagene har i perioder vært blant dem med mest smitte i Oslo og skolen hadde en omfattende karantene i høst.

Rektor Holm er bekymret for elevene som har det mest urolig hjemme.

– Det er store forskjeller i elevmassen. En stor andel av elevene har ikke ro nok hjemme til å ha god undervisning under karantene og hjemmeundervisning. Da nedstengingen kom i vår, hadde mange heller ikke PC hjemme for å følge undervisningen. Det ordnet vi. Men vi er bekymret for hva skoletiden som går tapt under coronapandemien gjør med deres utdannelse og muligheter i livet på sikt, sier Holm og trekker opp et enkelt regnestykke:

– Vi har rundt 180 skoledager i året og med et par uker karantene taper man fort 10 prosent eller mer av undervisningstiden på skolen det halvåret. Karantener er et veldig inngripende virkemiddel, sier Holm.

NEPPE REPRESENTATIVT: I følge elevrådet og rektor Halvor Holm er ikke graffiti-teksten på inngangspartiet i Strømsveien dekkende for karantene-trøtte elevers forhold til Jordal skole. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Holm stiller seg opp for bilder øverst i trappen utenfor hovedinngangen, som ut vender mot Vålerenga. På muren under er en graffiti: «Fuck you school!!», med en strek under utropstegnene som lager et smilefjes.

VG spør Holm, som er kjent for å ha innført en strengere linje for bråkmakere på skolen, om historien bak graffitien. Han forklarer at det finnes større utfordringer enn litt maling på en mur.

– Det finnes elever vi mistet kontakten med under nedstengningen og karantenen i høst. De siste årene har Jordal skole blitt et sted folk ønsker seg til og det er vi glade for. Dette er takket være flinke lærere og et godt samarbeid med foresatte. Nå må vi jobbe for å beholde den gode utviklingen blant elevene våre.

Oslo har fritt skolevalg. Hva slags karakterer man går ut med i 10. klasse avgjør hvilke videregående skoler man kan komme inn på og hvor godt læringsmiljøet blir.

– Kan karantener og hjemmeundervisning skape et akademisk klasseskille på sikt?

– Ja, det er en fare for det. Den vanlige skolen har kvaliteter som er avgjørende for elevenes læring og utvikling i bred forstand, og hjemmeskolen ser ikke ut til å kunne fremme dette på samme måte. Elever på et høyt mestringsnivå som har ressurssterke foreldre får bedre utbytte av hjemmeundervisningen, svarer Holm.

KARANTENE-KARTET: Rektor Halvor Holm ved Jordal skole studerer VGs karantene-kart som viser at en stor overvekt av karantene-uttakene har funnet sted på skoler i bydelene Gamle Oslo og Groruddalen. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Elevene i niende- og tiende klasse som møter VG, vil også gjerne prestere best mulig i fagene og kanskje løfte karakteren i noen. Men karantene og hjemmeskole bidrar ikke til det.

– Det er lett å falle ut av et fag når man sitter i karantene hjemme. La oss si jeg er i karantene og skal starte med et nytt tema i et fag. Du er hjemme, ikke akkurat i skolemodus, du tar gjerne opp mobilen. På skolen kan du ikke ta opp mobilen i timene, sammenligner Momina.

Tuula overtar ordet:

– Det skjer også lettere at PC-en ikke virker eller at lyd og mikrofon ikke virker hjemmefra. Da blir skolearbeidet ofte vanskeligere.

– Hvordan kan det virke inn på læringen at noen i karantene har liten plass hjemme?

Elias svarer først: – Det har stor påvirkning. Det blir vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid med liten plass hjemme. Det skjer gjerne ting hele tiden rundt deg. Man må kanskje passe på lillesøster mens det er Teems-møte. Det er ikke lett å følge med da.

Momina: – Nei, da blir det vanskelig å finne balansen. Du mister lett grepet om skolearbeidet.

HERLIG HØSTSOL: Uteområdet rundt Jordal skole er noe de tre elevene verdsetter. Fra venstre: Elias, Tuula og Momina. Foto: Terje Bringedal, VG

– Nå er det perioder med ni eller ti dagers karantene. Hva synes dere om lengden på karantenen?

– Den er for lang. Men det er jo bestemt av hensyn til folks helse, svarer Elias før han kommer på at han nylig falt helt ut av et tema i engelsken.

– Jeg falt ut av engelsken og et tema om Civil Right Movement, i dag skulle vi ha fagsamtale om det, det måtte jeg bruke helgen på for å komme inn igjen.

Rektors ønskeliste Rektor Halvor Holm på Jordal skole har tre ønsker for de mest utsatte elevene: En veileder som hjelper noen enkeltelever faglig og sosialt. Personen blir et bindeledd mellom skolen og eleven. De møtes på skolen etter skoletid, for eksempel to timer noen dager i uken. De kan hjelpe til med skolearbeid, forberede dem til neste dag og planlegge uken. Veilederen kan også følge eleven til fritidsaktivitet.

Flere elever trenger og ønsker seg en jobb. Det gir sosialtrening og voksenkontakt, binder tid og gir inntekt og forebygger utenforskap.

Ressurser til utvidet skoletid i helger, ettermiddager og ferier. Mer ressurser til å følge opp hjemmeundervisning.

Jordal skole hadde åpen skole i julen i fjor, det foreslås igjen – ev. med leksehjelp og skolefokus. Vis mer

– Når det blir følger for skolearbeidet, da er karantenen for lang. Jeg har falt ut av temaer selv, sier Momina som likevel uttrykker forståelse for at hensynet til helsen kommer først.

– Hvordan vil dere reagere hvis det blir en eller to karantener til dette skoleåret?

Tuula: – Hvis det kommer flere karantener nå fremover, da blir det enda mer vi ikke rekker å komme igjennom. Og det vil skje for andre gang dette skoleåret.

Elias: – Jeg vil bli skikkelig irritert. Da blir det enda mer å repetere igjen etter at vi har tatt igjen det tapte fra de to tidligere karantene-periodene. Det blir jo også en skjevhet sammenlignet med elever fra skoler helt uten karantene.

