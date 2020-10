Les dagens VG her!

Les hvorfor landslagssjef Lars Lagerbäck fikk nok under en høylytt krangel med spissen Alexander Sørloth under landslagssamlingen i forrige uke.

VG

Nå nettopp

Få også med deg hvorfor forlegger Frode Saugestad går hardt ut mot den nye boken til Vidar Kvalshaug om Ari Behn.

Og sjekk hva du må gjøre for å sikre at din boliglånsrente ikke er satt for høy av bankene.

Og selvsagt får du også stoff om Manchester Uniteds seier over PSG og annen Champions League-fotball i VGs sportsbilag.

Dette – og mye mer – kan du lese i dagens VG!

Publisert: 21.10.20 kl. 00:08