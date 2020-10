KRITISK: Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, går hardt ut mot flere strømselskaper med innkjøpsprisavtaler: – Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk. Foto: Berit Roald

Mistenker prisjuks hos strømselskaper: − Umulig å si hvor mye kundene har tapt

Forbrukerrådet mener de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper. Tirsdag klaget de inn selskapene til Forbrukertilsynet.

Nå nettopp

– Vi kan ikke skjønne at det er lovlig å holde på slik. Du kan ikke skrive at buksen koster 500 kroner, men når du skal betale så er prisen 1000 kroner, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet til VG.

Sammen med hundrevis av nordmenn kan du i flere år ha blitt lurt til å tro at du har den billigste strømavtalen, skal vi tro Forbrukerrådet.

Tirsdag klaget de inn 29 strømselskaper for prisjuks.

– Vi har avdekket at strømselskapene rett og slett lurer folk med en avtaletype som de kaller innkjøpsprisavtaler. De selges som ordinære spotavtaler, og det er avtalene som folk oftest blir anbefalt å velge, forteller Blyverket til VG.

I en spotprisavtale betaler kunden markedsprisen som bestemmes av strømbørsen, samt et pristillegg per kilowatt per time. Noen ganger påløper det også et ekstra pristillegg i måneden. Pristilleggene er strømleverandørens fortjeneste, ifølge Forbrukerrådets tjeneste strømpris.no.

Ifølge Blyverket er innkjøpsprisavtale er en slags spotavtale hvor selskapene, i tillegg til de vanlige pristilleggene, også legger på et hemmelig tillegg.

– Problemet med avtalene er at de opplyser en pris med et påslag på for eksempel fem øre, mens det reelle påslaget er mye høyere, forklarer Blyverket.

Slår alarm: Svært vanskelig å oppdage

Hun slår alarm om omfanget av disse avtalene.

– For å kunne oppdage dette, må du vite spotprisen, og da må du gå inn og sjekke. Det er nesten ingen forbrukere som vet hva de skal se etter her, forklarer direktøren og påpeker:

– Du skal være ekstremt oppvakt for kunne oppdage hva som utgjør totalprisen.

Forbrukerrådet frykter at dette bare er toppen av isfjellet. Antall avtaler med hemmelige prispåslag er trolig større enn det de kjenner til, mener de og viser til at de ikke har gjennomgått alle lokale strømavtaler.

– Dette er ikke noe strømselskapene vil snakke høyt om. Noen få selskaper har én liten setning langt nede i vilkårene sine hvor dette det står, sier Blyverket.

Ødelegger konkurransen

Strømselskapene Fjordkraft, Norges Energi og Agva Kraft er det tre største selskapene av de totalt 29 som nå klages inn.

– Nesten en tredjedel av aktørene i markedet har denne type avtaler. Til og med de to største selskapene, Fjordkraft og NorgesEnergi, som liker å fremstille seg som de seriøse alternativene, lurer kundene på denne måten, sier Blyverket.

Hun påpeker at Fjordkraft har fem ulike typer prisinnkjøpsavtaler. Hun forklarer at spotavtalen deres kan fort se ut som den billigste på markedet, når man legger til påslaget i fakturaen, stemmer ikke dette med avtalen forbruker først blir lovet.

– Dette er dessuten veldig ødeleggende for konkurransen, og gjør vanskeligere for seriøse aktører å hevde seg.

Les også: Forbrukerrådet advarer mot variabel strømpris og lokketilbud

Krever storopprydding

Forbrukerrådet krever nå at denne praksisen, hvor de mener kundene lures til å tro at avtalene er langt billigere enn de er, opphører.

– Det er umulig å si hvor mye forbrukerne har tapt på disse avtalene, men vi tror dette har pågått i flere år, påpeker Blyverket.

Med hjelp av ekstern juridisk vurdering, har de fastslått at avtalene bryter med markedsføringsloven og angrerettloven.

– Vi forventer en storopprydning i strømmarkedet. Ikke bare er praksisen med på å lure kundene, men gjør det også vanskeligere for seriøse aktører å hevde seg i konkurransen i markedet, sier Blyverket.

Forbrukerrådet har allerede vært kjent med saken en god stund. De har forsøkt å gå i dialog med strømselskapene og advare forbrukerne.

– Det står advarsler om selskapene og de aktuelle avtalene på strømpris.no. Dette er den eneste måtene folk får vite om dette. Strømselskapene sier ingenting, sier forbrukerråddirektøren.

POSITIV: Kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft, Jon Vaag Eikeland, skriver til VG at de vil gå i dialog med Forbrukertilsynet dersom de mener selskapet bør endre sin praksis. Foto: Hanne Solheim

Strømselskapene: Åpen for dialog

VG har vært i kontakt med Fjordkraft i forbindelse med anklagene rettet mot selskapet. Kommunikasjonsdirektør Jon Vaag Eikeland skriver til VG at det er utfordrende å svare på kritikken uten at de er kjent med dokumentasjonen denne bygger på, og hvilke forhold som konkret gjelder Fjordkraft.

– Vi er opptatt av å følge gjeldende lover og regler og vil gå i dialog med Forbrukertilsynet dersom de mener det er noe vi bør endre. Vi er også i en prosess med Energi Norge som vil innføre en frivillig sertifiseringsordning for strømleverandører kalt Trygg strømhandel, skriver Eikeland i en e-post til VG.

Markedssjef i Agva Kraft, Bjørn Arctander, er ikke kjent med kritikken fra Forbrukerrådet. I en e-post til VG skriver han at Forbrukerrådets strømprisoversikt strømpris.no lenge har skilt mellom spotprisavtaler og innkjøpsprisavtaler.

– Vi tilbyr begge deler. Dersom de nå ønsker at vi skal spesifisere innkjøpsprisavtaler med en felles standard vil vi gjøre dette, påpeker Eikeland.

Kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen, skriver til VG at de registrerer at Forbrukerrådet nå har henvendt seg til Forbrukertilsynet.

– Vi vil naturligvis vil svare på spørsmålene Forbrukertilsynet måtte ha dersom de henvender seg til oss, fastslår Gundersen.

Forbrukerrådet: Avvist av bransjeorganisasjonen

Forbrukerrådet mener de gjentatte ganger har forsøkt å gå i dialog med både selskapene og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Ifølge Forbrukerrådet har ingen vist vilje til endring.

– Vi har vært i dialog med Energi Norge og sagt at dette må opphøre. Energi Norge har ikke kommet oss i møte.

Til VG svarer direktør Marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, Toini Løvseth, at de synes det er bra at saker som denne bringes inn for Forbrukertilsynet.

Løvseth skriver videre at de for øyeblikket jobber med en ny sertifiseringsordning som skal hete Trygg strømhandel, og har i den forbindelse en pågående dialog med Forbrukerrådet.

– En klargjøring fra dem om hvordan det skal informeres om priselementene kan vi ta med oss i den kommende sertifiseringsordningen, så får vi enda bedre konkurranse, til det beste for kundene, skriver Løvseth.

Direktøren påpeker at Energi Norge har støttet Forbrukerrådet i arbeidet for å gjøre det enklere for forbrukerne å finne de beste avtalene.

– I tillegg har vi vært tydelige på at brudd på markedsføringsregelverket må få økonomiske konsekvenser og vi har bedt myndighetene stramme inn praksisen.

Publisert: 21.10.20 kl. 13:24