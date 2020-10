ANKLAGET: Den russiske ambassaden mener anklagene om at de står bak innbruddet er grunnløse. Bildet viser utenriksminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg på besøk hos Russlands president Vladimir Putin i 2019. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik

Russisk ambassade: − En alvorlig provokasjon

Russland reagerer kraftig på at de beskyldes for å stå bak datainnbruddet på Stortinget og forventer svar fra norsk side.

– Norges myndigheter beskylder Russland for «dataangrepet» mot Stortinget. Ingen bevis er lagt frem. Vi anser slike beskyldninger mot vårt land som uakseptable, skriver den russiske ambassaden i Norge i en Facebook-melding mandag kveld.

–Vi betrakter hendelsen som en alvorlig bevisst provokasjon, katastrofal for det bilaterale forholdet, skriver de videre.

Norske myndigheter gikk mandag ettermiddag ut og sa at det er Russland som sto bak det omfattende IT-angrepet mot Stortinget i august. De baserer anklagen på analyser gjort av sikkerhets- og etterretningstjenestene, som fortsatt etterforsker angrepet.

Forventer svar

I Facebook-meldingen viser den russiske ambassaden til at det er millioner av cyberangrep mot russiske statlige nettressurser hvert år.

–For eksempel mot Utenriksministeriets nettsider i januar-september 2018, og blant annet mot utenriksstasjoner i Norge. Dette gir ikke rett til å beskylde grunnløst landenes myndigheter der de angivelige angrepene kommer fra.

– Vi forventer forklaringer fra norsk side, skriver de.

Mener norske myndigheter ikke vil ha dialog

De skriver at det er offisielle kanaler for etterforskning av slike saker, og viser til at de i mai 2020 sendte et notat til norsk UD om dette - uten å få noe svar.

– Det var ingen respons da, noe som tyder på at norske myndigheter er motvillige til å føre en dialog.

Den russiske ambassaden spør også om hvorfor det er opprettet mekanismer og lovgrunnlag for å behandle slike saker, om det ikke følges.

MØTER PRESSEN: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fortalte mandag ettermiddag at de mener det er Russland som står bak datainnbruddet i slutten av august. Foto: Hanna Hjardar

– Bare tull

Også politikere i Russland avfeier anklagene. Leder i utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, Konstantin Kosatsjev, sier følgende i en uttalelse til nyhetsbyrået Tass:

– Som alltid blir anklagene framført uten å bry seg med bevis og noen som helst form for diskusjon om hendelsene på ekspertnivå, sier Konstantin Kosatsjev.

Kosatsjev trekker også fram at en ansatt i Føderasjonsrådet ble pågrepet i Norge og ble sittende i varetekt før det viste seg at anklagene var grunnløse - men at Norge ikke ba om unnskyldning.

Leonid Slutskij, lederen for utenrikskomiteen i parlamentet, mener det samme: — Bare tull. For slike påstander trengs det sterke bevis, sier han.

– Det er ikke første gang Norge blir et gissel for det generelle anti-russiske hysteriet. Som vi husker utviste Oslo i august russiske diplomater som følge av langvarige beskyldninger om spionasje. Dette var et alvorlig skritt mot forverring av det russisk-norske forholdet, sier Slutskij til Tass.

– Påstander om russisk nettangrep mot det norske parlamentet er nok et skritt i den retning, avslutter han.

IT-angrepet på Stortinget

Når? I slutten av august ble administrasjonen på Stortinget oppmerksom på uautoriserte pålogginger på flere e-postkontoer.

Hvem? Et mindre antall personer på Stortinget er berørt, både politikere og ansatte, fra partiene Ap, Høyre, Sp og Venstre.

Hva kan de ha fått tilgang til? Ifølge Stortinget kan de ha fått tak i informasjon som kontonummer, personnummer og bankopplysninger. De kan også ha fått tilgang til opplysninger om reiseruter, kontaktdata og forarbeid til behandling av politiske saker. Enkelte e-postkontoer har også inneholdt helseopplysninger, som for eksempel mulige allergier. Stortinget har imidlertid ikke funnet at graderte opplysninger kan være på avveie.

Baserer det på analyser

Utenriksministeren sier de baserer sine anklager av Russland på analyser som er «tydelige». Men vil ikke gå inn på hva disse analysene faktisk er.

PST vil ikke kommentere etterforskningen og sier de først vil komme med konklusjoner når den er ferdig. Altså vil ikke de peke på Russland, slik regjeringen gjør.

– Etterforskning og attribusjon har to forskjellige formål. Etterforskningen går i sitt eget spor og det vil vi ikke kommentere, men ut fra info våre tjenester har analysert attribueres dette til Russland, sier utenriksministeren.

– Vi ønsker å ha et fortsatt pragmatisk forhold til Russland, men også være klar på at vi må si ifra når det kommer angrep som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

