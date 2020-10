TROR DE HAR FUNNET SVAR: «Hettemannen» til venstre og Missing Link-jakke av typen Youcon til høyre. Foto: Politiet/skjermdump

Lørenskog-saken: Politiet mener de har identifisert jakke

Etter drøye tre måneder har politiet fortsatt ikke identifisert den mystiske «hettemannen». Men nå mener de å vite hvilken jakke han hadde på seg.

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG. Den såkalte «hettemannen» ble fanget opp av overvåkningskameraer i nærheten av Sloraveien dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant for to år siden.

Bakgrunn: Derfor er den mystiske «hettemannen» interessant

Politiet gikk i sommer ut med bilder og videoer i håp om å identifisere mannen, men så langt uten hell. I jakten på svar har politiet gjort undersøkelser av jakken han har på seg.

– Resultatet av politiets undersøkelser taler sterkt for at jakken er av merket Missing Link og av modellen Youcon. Politiet fortsetter arbeidet med å kartlegge aktuelle utsalgssteder og kjøp i håp om å identifisere vedkommende, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG.

Vi har gått opp ruten den ukjente mannen gikk for å jakte på flere svar. VGs krimekspert Øystein Milli oppdager flere ting på veien som får han til å undre – se video her:

Politiinspektøren sier videre at de er interessert i alle tips som kan bidra til å identifisere vedkommende, herunder også om noen har informasjon om den nevnte jakken som på en eller annen måte kan knyttes til den etterlyste personen.

Å finne utsalgssted og kjøp av forskjellige varer har vært en strategi politiet tidligere har brukt i jakten på en eller flere gjerningspersoner.

Politiet har blant annet gått ut med at det er funnet skoavtrykk fra en Sprox-sko kjøpt på Spar Kjøp, en strips fra Biltema og et brevpapir og en konvolutt fra Clas Ohlson på åstedet.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra parets hjem i Lørenskog i oktober 2018. Han nekter straffskyld, og nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre. Politiet utelukker ikke at flere personer har vært delaktige i saken.

Publisert: 12.10.20 kl. 15:45 Oppdatert: 12.10.20 kl. 16:03