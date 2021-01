Klikk for å aktivere kartet

To personer døde i snøskred: − Preger hele Jan Mayen

En kvinne i 50-årene og en mann i 30-årene omkom lørdag i et snøskred på den arktiske øya Jan Mayen.

Det skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding sent lørdag kveld.

– Tre personer var på tur i området da skredet gikk. De var kolleger, men hadde fri og var ute og trente til en ekspedisjon, sier operasjonsleder Remi Johansen til VG.

To av personene ble tatt av skredet, mens den tredje klarte å komme seg løs og fikk varslet. Vedkommende skal være uskadet, ifølge politiet.

Redningsmannskaper fra Forsvarets base på Jan Mayen ble umiddelbart sendt ut for å lete, og kort tid etter at letemannskapene kom fram, rundt klokken 17.20, ble det gjort funn av to personer som var omkommet. Pårørende er varslet.

Til VG forteller operasjonsleder Johansen at de fleste på øya jobber i Forsvaret eller som meteorologer.

– Det er et lite knippe med folk som jobber der i seks måneder av gangen. Disse dødsfallene er noe som preger hele Jan Mayen nå, sier han til VG.

Forsvaret har en egen stasjon på Jan Mayen med 14 ansatte, i tillegg er fire meteorologer stasjonert der, skriver NTB.

Øya ligger i Norskehavet, rundt 1000 kilometer vest for Norge, nord for Island mot Grønlandshavet. Jan Mayen er nesten 380 kvadratkilometer stor, og har tilhørt Norge siden 1930.