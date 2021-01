UTBRUDD: Etter flere måneder med lite eller ingen smitte, fikk Sigdal kommune et utbrudd i fanget i januar forteller ordfører Anne Kristine Norman. Foto: Egil Svendsby

Flere kommuner mistenker mutantsmitte

Utbruddet av den britiske mutasjonen virker så langt å være konsentrert i Nordre Follo kommune. Kommuner på Østlandet er likevel svært bekymret.

I helgen ble det innført svært strenge og inngripende tiltak i flere kommuner på Østlandet i et forsøk på å bremse spredningen av den britiske mutasjonen, kalt B117. Tidligere tirsdag ble det kjent at det er påvist mutert virus i syv av ti prøver som FHI har analysert fra Smestadhjemmet i Oslo.

Også i kommunene som ikke fikk innført tiltak av regjeringen, er det mistanke og bekymring om at mutasjonen kan ha nådd befolkningen.

I Sigdal har de mistanke om at den britiske mutasjonen kan ha vært i omløp, men de har ikke fått dette bekreftet av FHI enda.

– Dette utbruddet smittet veldig fort til nærkontakter, mye raskere enn tidligere, forteller ordfører Anne Kristine Norman (Sp).

Sigdal fikk sitt første smittetilfelle først i november i fjor. Siden da har de hatt noen tilfeller her og der. Det endret seg i januar.

De har hatt en kraftig økning i antall smittetilfeller siden uke 2, men alle tilfellene kan spores til det samme utbruddet. De siste dagene har antall tilfeller også gått ned, og de har alle vært nærkontakter til allerede kjente tilfeller.

– Jeg vil si har kontroll over utbruddet, men vi er ikke smittefrie enda. Utbruddet er ikke over før vi er helt smittefrie, sier Norman.

I Modum kommune har smittesporing vist at en coronasmittet innbygger er nærkontakt med en person som har fått påvist den britiske mutanten. Kommunen regner derfor med at vedkommende også er smittet av mutanten. Nærkontakten holder til i en annen kommune, uten at det sies hvilken.

Modum ber alle som har vært i kontakt med noen fra Nordre Follo den siste uken, om å teste seg, enten de har symptomer eller ikke.

Øvre Eiker kommune har mistanke om at en innbygger er smittet av den britiske virusvarianten via Nordre Follo.

FHI har meldt til kommunen om tre tidligere smittetilfeller som trolig er smittet av den britiske varianten. I en pressemelding opplyser Øvre Eiker kommune at den ene av disse sannsynligvis er smittet av en nærkontakt som bor i Nordre Follo.

Alle tre har vært i karantene siden de testet seg og går nå over i isolasjon. Ingen av dem eller deres nærkontakter har tilknytning til barnehager, skoler eller helseinstitusjoner i Øvre Eiker, ifølge Bygdeposten.

Svært bekymret

Han ønsker å rose innbyggerne som sørger for at de har nye testrekorder hver dag, men påpeker at det likevel er veldig viktig at man fortsetter å teste seg ved den minste mistanke.

– Det er ekstremt viktig, slik at man ikke sprer smitte uten at man er klar over det. Det er jeg veldig glad for, vi har kapasitet, og vi er også klare til å massevaksinere hele befolkningen. Det skal ikke stå på oss, vi er klare til å ta imot vaksiner, men vi mangler selve vaksinene, sier Kaabbel.

Våler kommune i Viken er på listen over kommuner som har fått innført strenge tiltak. Det er ordfører Reidar Kaabbel glad for.

– Det er en grunn til at vi er blant de ti.

Han forteller at de har tre personer de mistenker kan være smittet av den muterte varianten. Prøvene er levert til FHI, og han venter svar neste uke.

– Vi har en oppadgående smittekurve, og det som er forskjellen nå er at vi begynner å få en del ukjente smitteveier, det går raskere, og det sprer seg over hele kommunen, sier Kaabbel.

– Før hadde vi kontroll på smitteveier, men nå er det vanskeligere. Det er klasse etter klasse og barnehage etter barnehage i karantene. Derfor er det utrolig viktig at man holder seg hjemme, bedyrer ordføreren.