FHI og Helsedirektoratet anbefaler justeringer i coronatiltakene

Helsedirektoratet og FHI har anbefalt regjeringen å gjøre justeringer i de strenge tiltakene som foreløpig gjelder frem til tirsdag. Regjeringen holder ny pressekonferanse mandag.

– Vi har anbefalt noen justeringer. Disse tiltakene var ment å være ekstra kraftige et par uker inn i det nye året. Og så er det alltid behov for justeringer. Det er fordi nå har man litt bedre oversikt enn man hadde. Julen var veldig uoversiktlig og nå tegner det seg et mye tidligere bilde av i hvert fall i hvilke kommuner smitten er, og hvilken vei det peker, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRKs Nyhetsmorgen.

Befolkningen ble 4. januar bedt om å sette det sosiale livet på vent på grunn av økt smittetrykk og frykt for en ny smittebølge.

Mandag klokken 14 holder regjeringen ny pressekonferanse. Før det, klokken 12, skal statsminister Erna Solberg (H) redegjøre for håndteringen av coronapandemien i Stortinget.

Nakstad sier at det ser ut til at vi begynner å få god effekt av tiltakene som bli innført like etter nyttår.

– I mange av de kommunene som er ganske befolkningsrike og som i november og desember har hatt høyt smittetrykk, der peker pilene nedover nå. Det er veldig gledelig å se, fordi det er kommuner som har slitt med å stoppe smitten – den har spredt seg fra klynge til klynge i mange uker – og nå peker pilene riktig vei.

FHI: Ustabil situasjon

Også Folkehelseinstituttet har anbefalt justeringer.

– Vi har gitt råd om enkelte justeringer, og så er det opp til regjeringen om de velger å følge disse, avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

De foreløpige tallene for uke 2 viser en nedgang i nye coronasmittede i Norge: 3185 nye registrerte smittede mot 4766 uken før, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er positivt og kan tyde på at vi har vært gode til å etterleve tiltakene, men samtidig kan vi ikke slappe helt av. Det er en ustabil situasjon i mange land rundt oss og vi vet at situasjonen kan endre seg raskt, sier Vold.

Bakgrunnen for de nasjonale tiltakene som ble innført 4. januar var blant annet en uoversiktelig smittesituasjon etter jule- og nyttårsfeiringen og frykt for at nye virusmutasjoner skal få fotfeste i Norge, samt bekymring for ressurssituasjonen i kommunene.

ADVARER: Avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) er til tross for norsk smittenedgang bekymret over utviklingen i landene rundt oss og nye virusvarianter. Foto: Frode Hansen / VG

Bekymret for virusvarianter

– Vi har fått noe bedre oversikt over smittesituasjonen, men samtidig vet vi at situasjonen er ustabil og skjør. Utviklingen i landene rundt oss og de nye virusvariantene gjør oss bekymret, sier Vold.

– Det er fordi vi har fått mer infomasjon om virusene og er sikrere på at de gir økt smittsomhet. Vi ser ogå hvordan utviklingen har vært i blant annet Irland og i en del afrikanske land der den sør-afrikanske varianten har spredt seg.

Så langt er det ikke oppdaget tilfeller fra den generelle overvåkningen, kun hos personer som er testet ved innreise til Norge.

– Virusvarianter med mutasjoner som påvirker for eksempel smittsomhet vil være en bekymring også i tiden fremover. Vi tror de to variantene fra Storbritannia og Sør-Afrika har større utbredelse enn vi vet om, og det kan også komme nye varianter, sier Vold.

Søndag ble det registrert 206 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Dette er 299 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 505. Forrige søndag ble det registrert 554 smittetilfeller i Norge.

Totalt er det bekreftet 58.651 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start. Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning flat, mens 30 kommuner har en stigende smittetrend.

I hovedstaden er det siste døgn registrert 47 nye smittetilfeller. Snittet i Oslo de foregående syv dagene er 132 smittede per dag, som vil si at dagens smittetall er 85 færre tilfeller enn ukesnittet.

