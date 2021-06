KJELEDRESSEN: Levningene etter gutten ble funnet i denne kjeledressen. Foto: Politet / Privat

Levningene funnet på Karmøy er identifisert

Det var levningene etter Artin (15 md.) som første nyttårsdag ble funnet drivende i sjøen ved Karmøy.

Publisert: Nå nettopp

– Det er nå klart at gutten som ble funnet er Artin Irannezhad. Han er av iransk opprinnelse og forsvant under et forlis i den engelske kanal utenfor Frankrike 27. oktober i fjor, sier politifaglig etterforskningsleder ved Karmøy lensmannskontor Camilla Tjelle Waage i en pressemelding.

DNA-profilen ble fremstilt ved Oslo universitetssykehus. Nasjonal Identifiseringsgruppe i Kripos har bistått Sør-Vest politidistrikt i arbeidet med å finne en DNA-match.

Levningene etter den døde gutten ble funnet drivende i sjøen på ettermiddagen første nyttårsdag, i Hålandsvågen vest for Skudeneshavn ved Karmøy. Funnet ble gjort av en lokal sportsfisker.

Forsvant i oktober

Den døde gutten forsvant på havet i forbindelse med et forlis utenfor den franske byen Dunkerque i Den engelske kanal den 27. oktober 2020, og har vært savnet siden.

En tyvetall flyktninger, deriblant Artin (1), hans to søsken og foreldrene Rasoul (35) og Shiva (35) var om bord i båten da ulykken skjedde.

Hele familien på fem døde under forliset, men sønnen Artin ble aldri funnet. Øvrige pårørende er varslet.

FLYTEVESTEN: Denne flytevesten ble også funnet med levningene.

Artin og familien hans var på flukt fra hjemlandet Iran, og hadde tatt seg via Tyrkia og Italia til Frankrike da menneskesmuglere forsøkte å frakte dem over Den engelske kanal til Storbritannia, der de etter planen skulle søke asyl.

Det var svært dårlig vær, med sterk vind og høye bølger da båten la ut fra Dunkerque, og båten skal ha vært kraftig underdimensjonert i forhold til antallet passasjerer om bord.

Klokken 09.30 den 27. oktober 2020 slo en passerende seilbåt alarm om forliset, men da franske redningsmannskaper nådde frem til stedet var flere allerede døde.

Slektning i Norge

Politiet skriver i pressemeldingen at de tidlig hadde en hypotese om at det var Artin som var funnet på Karmøy, særlig fordi det fantes bilder av gutten med tilsvarende vinterdress som det var på levningene.

– Vi fikk en del tips om denne gutten, og bilder av ham styrket teorien. Det var likevel viktig for oss å ikke konkludere for tidlig. Politiet har hatt en løpende dialog med franske myndigheter, sier Waage i pressemeldingen.

Artin hadde en slektning i Norge med et slektskap som var nært nok til kunne gjøre et forsøk på å sammenligne vedkommendes DNA med guttens, opplyser politiet.

– Dette er en møysommelig prosess, men vi er glade for at vi nå har fått en bekreftelse på at det er den savnede gutten som ble funnet på Karmøy. Denne historien er tragisk, men da er det i det minste godt å kunne gi de etterlatte et svar, fremhever politifaglig etterforskningsleder Camilla Tjelle Waage

Mannen som styrte båten etterforskes for drap som følge av hendelsen, melder The Daily Telegraph.