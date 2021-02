FLERE DOSER: Hetteglassene til Pfizer-vaksinen var først definert til å inneholde fem doser, men med riktig sprøytespiss og teknikk kan man få nok til seks-syv doser. Foto: Lise Åserud

EU enige med Pfizer etter konflikt om vaksineregningen

De landene som ikke klarer å hente ut minst én ekstra dose fra glassene med Pfizer-vaksine nå, kan få et midlertidig avslag i prisen.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG. Han sier EU og Pfizer har kommet til enighet om hva landene må betale.

– Der er vi enige – Pfizer har vært veldig pragmatiske, sier han.

Dette er bakgrunnen: I hvert vaksineglass var det avtalefestet at det skal være fem doser. Men Pfizer har lagt inn en sikkerhetsmargin og sørget for at det er litt mer i hvert glass – opptil to ekstra doser. Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) anbefalte tidligere i januar å oppdatere produktinformasjonen til at hvert glass inneholder seks, ikke fem doser.

Men i kontrakten betaler vi per dose, ikke per glass. Og fordi ikke alle land klarte å hente ut seks doser fra alle glassene, ville ikke EU la Pfizer endre fakturaen.

Dette førte blant annet til at Sverige satte utbetalingene på pause i påvente av en avklaring.

Dette er de enige om nå

Bergström sier man forrige uke kom frem til en løsning på konflikten. Løsningen er at hvert land undersøker i hvor stor grad de får ut seks doser av hetteglassene, og melder det inn.

– Landene gjør en form for selverklæring, og gir feedback på hva de får ut i gjennomsnitt – da er det det som gjelder i disse ukene, men det er tidsbegrenset.

Man får altså en form for prisavslag i en periode, hvis man ikke greier å hente ut seks doser fra alle glassene. Etter det går Pfizer over til å fakturere for seks doser per hetteglass konsekvent.

Hvis en kommune ikke klarer å hente ut minst én ekstra dose fra glassene med Pfizer-vaksine etter det, vil det bety at man kaster en dose Norge betaler for.

Hvorvidt man klarer å hente ut minst seks doser eller ikke, har mye å gjøre med utstyret man har tilgang på, ifølge Bergström. Det er blant annet enklere med tynnere nåler. Han sier Pfizer har også tilbudt seg å selge utstyr til de som mangler det.

– De har kjøpt opp sånne nåler, så de har tilbudt å selge nåler til innkjøpspris.

NØKKELPERSON: Richard Bergström forhandler om vaksiner med EU, og skaffer vaksiner til Norge via Sverige. Foto: Pontus Orre

FHI: Tror kommunene klarer det

På spørsmål om Norge nå vil betaler for seks doser per glass med vaksiner, og om Norge har meldt inn i hvor stor grad man klarer å få ut seks doser fra glassene, viser Helse- og omsorgsdepartementet til FHI.

De svarer at de har inntrykk av at kommunene klarer dette.

– Basert på det volumet vi vet er i et hetteglass av vaksinen fra Pfizer BioNTech samt normal god vaksinehåndtering og vaksinasjonspraksis er det både basert på teoretisk beregning og praktisk erfaring mulig for vaksinatør å trekke opp seks vaksinedoser fra et hetteglass av denne vaksinen. Problemer med å trekke opp seks doser er ikke kommunisert til FHI, sier avdelingsdirektør Britt Wolden.

Fakturaene Norge får nå, er uansett for seks doser per hetteglass, sier hun:

– Etter at Pfizer/BioNTech leverte inn dokumentasjon til EMA som viste at hvert hetteglass inneholder seks doser og EMA godkjente dette, har FHI blitt fakturert tilsvarende.

Hvis skulle vise seg at mange ikke har fått ut seks doser likevel, er det altså noe som kan bli regnet på i etterkant.

– Per i dag blir vi fakturert for seks doser i et hetteglass, men det vil gjøres en avregning på et senere tidspunkt.

Mens Danmark fra starten av fikk ut syv doser per glass, brukte Norge fem, inntil FHI anbefalte å bruke hele glasset den 30. desember. FHI har ikke eksakte tall på hvor mange som klarer å få ut seks doser fra glassene i Norge nå, men har altså inntrykk av at de fleste klarer det.

Helsedirektoratet har tidligere opplyst til VG at man i Norge har det utstyret som trengs for å hente ut seks doser.