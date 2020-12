Les dagens VG her!

Med klump i magen har lederen for Legemiddelindustrien (LMI) fulgt kappløpet frem mot en Corona-vaksine på nært hold. Nå ser Karita Bekkemellem (55) lyst på fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror vi skal komme oss gjennom dette på en god måte. Men det er én ting som er viktig, og det handler om det politiske lederskapet. Vi kan ikke bruke alle disse ressursene på å få trygge vaksiner, for så at noen skal bestemme seg for ikke å ta den. Jeg forventer at det blir konsekvenser om du ikke tar den.

Det første vaksinestikket i Norge ble satt på Ellingsrudhjemmet i Oslo i går formiddag: – En frigjøringsdag, sa statsministeren.

Og Svein (67) ble dagens helt.

Gled også hele familiens med vårt store quiz-bilag. 507 spørsmål om alt mellom himmel og jord - for både barn og voksne.

Dette - og mye mer - i dagens VG!