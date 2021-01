PASSER PÅ: Erna Solberg garanterer hyppigere kontroller av reisende i karantene. Foto: Ørn E. Borgen

Varsler flere karantenekontroller: − Risikerer høye bøter

Statsminister Erna Solberg (H) varsler flere karantenekontroller etter at Norge lørdag fikk et digitalt system for reiseregistrering.

Publisert: Nå nettopp

Alle som i dag kommer til Norge fra røde land skal registrere blant annet hvor de kommer fra, kontaktinformasjon, arbeidsgiver- og sted og hvor de skal gjennomføre karantene.

Ordningen har vært papirbasert, men fra lørdag kan informasjonen registreres digitalt på nettsiden entrynorway.no.

Erna Solberg sier til VG at de med det nye digitale systemet kommer til å gjennomføre flere kontroller for å finne folk som bryter karantenebestemmelsene.

– Basert på disse opplysningene vil det bli gjennomført flere karantenekontroller i tiden som kommer. Dersom du bryter loven risikerer du høye bøter, sier Solberg til VG.

Kan komme på døren

Etter fullført registrering på nett får du fra i dag av en kvitteringskode som du må oppgi til politiet ved grensekontrollen.

Informasjonen om de reisende blir slettet etter 20 dager.

– Hvor stor sjanse er det for at du får noen på døren?

– Det vil bli gjennomført flere kontroller, men også dette systemet baserer seg på at folk følger loven. Det er ikke kapasitet nok til å undersøke alle adressene, sier Solberg.

STRENGERE: Erna Solberg vil bli tøffere mot karanteneskulkere. Foto: Fredrik Solstad

Strengere?

Regjeringen innførte reiseregistrering før jul og har den siste uken varslet nye karanteneregler og obligatorisk corona-testing.

Fra lørdag er det obligatorisk med covid-19-test ved innreise fra røde land. Testen må tas senest ett døgn etter ankomst.

– Hvorfor må dere bli strengere nå enn tidligere i pandemien?

– Norge har vært blant de strengeste landene i Europa, og det er vi fortsatt, sier Solberg.

– Kontrollene kommer i tillegg til obligatorisk koronatest senest ett døgn etter ankomst, krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, sier hun.

MYNDIGHETENE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg. Foto: Lise Åserud

Britisk fare

Regjeringen sier at de er bekymret for importsmitte og spesielt for den nye muterte virusvarianten funnet i Storbritannia.

Målet med de nye tiltakene er å sikre bedre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smittesporing.

– De nye grepene vi tar nå gjør vi for å forhindre at den nye korona-mutasjonen får fotfeste i Norge. Skjer det vil det antageligvis kreve en full nedstengning av samfunnet, sier hun.

