PÅ SYKEHUS: Samboerparet Mona Torp og Stein Magne Ranum hadde en kroppstemperatur på 33 grader da de ankom sykehuset. Fredag ettermiddag skrives de ut. Foto: Privat

Ektepar tatt av Gjerdrum-skredet: − Det var som om vi hadde hovedrollen i en skrekkfilm

Samboerparet har bestemt seg for å flytte fra Gjerdrum etter at de overlevde skredet.

Publisert: Nå nettopp

Mona Torp og Stein Magne Ranum våkner av en buldrelyd. Er det en brøytebil? Eller kanskje et takras?

Så kommer det kraftige braket.

Få sekunder senere ligger samboerparets yttervegg i sengen. Stein Magne blir sittende fast under den. Mona kastes ut av sengen, blir stående på alle fire. Hun er nedgravd i takplater og har vaskemaskinen over seg.

Det kommer et nytt skred. Ytterveggen letter, og Stein Magne kommer seg løs.

– Han hadde vært død hvis det andre skredet ikke hadde kommet, sier Torp til VG.

KNUST: Huset til Mona Torp og Stein Magne Ranum sto opprinnelig innenfor den røde sirkelen, nå er det ingenting igjen av det.

Omringet av planker, glasskår og spiker

Samboerparets bolig var en av de 31 boenhetene som ble tatt av skredet i Gjerdrum natt til 30. desember. Drammens tidende skrev om saken først.

Mona forteller at hun, uten at hun forstår hvordan hun klarte det, fikk flyttet på vaskemaskinen hun hadde over seg.

Hun ropte på samboeren. Og fikk svar.

– Det var en lettelse at han var i live. Han kom seg løs og fikk gravd meg frem, forteller hun.

Samboerparet hadde bare på seg undertøy og fikk tak i dynene sine. De pakket seg inn i dem og ble sittende.

Torp blødde fra et stort kutt i hodet. Paret var omringet av planker, glasskår og spiker.

– Det var som om vi hadde hovedrollen i en skrekkfilm. Vi var helt hjelpeløse. Det føltes som at vi satt i et stort hull. Det var mørkt og uvirkelig – vi kjente oss ikke igjen, sier hun.

Naboen satt sammen med dem

Etter en stund kom naboen fra etasjen over ned til dem. Han ble sittende i dynene sammen med samboerparet.

Naboen fortalte at han ikke kunne finne dem han bodde sammen med.

– Vi lå der og frøs mens vi hørte folk rundt oss rope etter hjelp. Det snødde og regnet om hverandre, forteller Torp.

Etter tre timer kom redningshelikopteret.

– Så glad har jeg aldri vært før, innrømmer hun.

Kroppstemperatur på 33 grader

Samboerparet og naboen ble umiddelbart flydd i helikopter til A-hus. Ifølge Mona hadde de en kroppstemperatur på 33 grader da de kom på sykehuset.

Fredag ettermiddag blir de utskrevet.

– Dette håper jeg virkelig at vi slipper å oppleve igjen. Det var helt grusomt. Vi får trøste oss med at vi overlevde, og at vi kom unna med kuttskader og skrubbsår, sier Torp.

Nå er planen at samboerparet skal bo hos Torps yngste datter.

– Vi får være der så lenge vi vil. Etter hvert må vi få tak i et midlertidig sted å bo. Forsikringsselskapet har heldigvis vært behjelpelige, forteller hun.

Torp er redd for at katten hennes har mistet livet i skredet.

– Han var en innekatt, så jeg tror ikke at han kom seg ut i tide. Det er tøft. Jeg har mistet verdens snilleste kattepus.

Hun legger til:

– Det er forferdelig å tenke på at så mange rundt oss enda ikke har funnet sine nærmeste.

Paret har vært kjærester i 2 år og samboere siden 1. april 2020.

Torp har bodd i Gjedrum i nesten 40 år, men denne opplevelsen har gjort at de to har bestemt seg for å flytte.

– Vi har bestemt oss for at vi ikke vil bo på leire i fremtiden. Vi vil helst ha fjell under oss, avslutter hun.