HURTIGTEST: Utprøving av hurtigtester for corona startet i Oslo i november. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Høie om rekordhøye smittetall: − Denne utviklingen vi var bekymret for

Coronatallet stiger til rekordhøyder: 935 nye smittetilfeller ble tirsdag registrert i Norge. Dagtallet er det høyeste som er registrert siden pandemiens start.

Gårsdagens smittetall er 412 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 523. Trenden i registrert smitte på landsbasis er ifølge VGs beregning stigende. 54 kommuner har stigende smittetrend.

– Det var denne utviklingen vi var bekymret for, da vi søndag strammet inn, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han understreker at det nå er veldig viktig at alle med symptomer tester seg, og at alle følger råd og regler.

– Målet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vaksinen gjør at vi ser lys i tunnelen, men vi må få ned smitten for at vinteren og våren skal bli lettere, sier Høyre-statsråden.

Totalt er 52.180 tilfeller av coronasmitte registrert i Norge.

Oslo har registrert 204 nye smittede siste døgnet, viser kommunens oversikt. Det er 95 flere enn snittet for daglig registrerte smittetilfeller de syv foregående dagene – som er på 109.

Stavanger har registrert 50 nye smittede siste døgnet. Det er det høyeste som er registrert og en økning fra 16 smittede mandag og 31 smittede søndag, viser kommunens oversikt. Smitten stiger også i nabobyen Sandnes.

Kristiansand har stigende, Trondheim flat og Bergen og Tromsø synkende smittetrend.

Smittetrenden er stigende i Drammen og Viken-kommuner som Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal og Ullensaker, men synkende i Bærum og Asker.

Vaksinering i 64 kommuner

Bare 17 kommuner har synkende trend.

VAKSINERT: 105 år gamle Eva Wendt Ryen fikk første dosen av coronavaksinen i Stavanger tirsdag. Foto: Jon Ingemundsen

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

VGs kartlegging viser at minst 64 av 356 kommuner har startet vaksineringen. 2780 doser er satt. 912 har fått vaksine i Oslo, 545 i Fredrikstad, 372 i Sarpsborg, 300 i Ringsaker og 276 i Hamar.

135 smittede er innlagt på sykehus, 27 av dem på intensiven og 14 i respirator. Coronaviruset har tatt 452 liv i Norge.

INNSTRAMMING: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har strammet inn de nasjonale coronatiltakene. Foto: Hallgeir Vågenes

Tiltak forsterket

Generelt blir færre registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene. Juleferien kan også ha bidratt til at rapportering av smittetilfeller har tatt lengre tid enn vanlig.

Regjeringen har innført forsterkede nasjonale smitteverntiltak som foreløpig gjelder til 18. januar. Blant annet må alle som reiser inn til Norge, teste seg for covid-19 så snart som mulig etter ankomst.

Unngå gjester hjemme, unngå alle unødvendige reiser og utsett arrangementer, er oppfordringen fra Erna Solberg. Det er skjenkeforbud og anbefaling om å utsette organisert idrett innendørs.

Ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå, mens undervisningen på høyskoler og universiteter skjer digitalt.

Regjeringen har pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 14 i dag.

– Mørketallene kan være større

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie sier til VG at innstrammingene kom, fordi de så tendenser til smitteøkning. Samtidig fikk de mer og mer informasjon om det britiske mutantviruset.

– I romjulen så vi et betydelig fall i testaktivitet, samtidig som andelen positive økte betydelig, sier Høie nå.

– Og det betydde at mørketallene kan være mye større, tilføyer Solberg.

Hun forteller at Norge har to premisser når regjeringen skal bestemme smitteverntiltak.

Det ene er føre var-prinsippet.

Det andre er at tiltakene skal være forholdsmessige, altså at myndighetene ikke skal ta hardere i enn det som trengs.

– De to tingene kolliderer av og til, sier Solberg.