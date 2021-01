SPENTE: Camilla Stoltenberg og seksjonsleder Knut Jønsrud er klare til å motta de første vaksinene. Her står de på kjølerommet der AstraZeneca-vaksinen skal lagres. Foto: Helge Mikalsen

På dette hemmelige lageret kommer Moderna-vaksinen

Ansatte ved FHIs vaksinelager jobber nå på spreng for å bli klare til å motta Moderna-vaksinen.

– Det er en svært kompleks logistikk rundt vaksinene, sier en spent FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

VG blir med inn når Stoltenberg og hennes vaksineforsynings-avdeling gjør de siste forberedelsene før Moderna-vaksinen kommer.

Og de er rett rundt hjørnet. Vaksinen ble onsdag kveld godkjent for bruk i EU og Norge. I morgen kommer de første 4000 vaksinedosene.

VGTV fikk bli med på innsiden av FHI vaksinelager på én betingelse: At vi ikke får si hvor det ligger:

Moderna blir første vaksinen FHI lagrer

Det var Pfizer/BioNTech-vaksinen som først kom til Norge i romjulen – og denne uken starter vaksineringen i alle landets kommuner. Den ble sendt rett til regionale lagre fordi den skal lagres på 70 minusgrader.

Moderna-vaksinen blir den første som egner seg for FHIs lager.

– Gleder du deg?

– Ja! Og vi er klare, svarer Stoltenberg.

Også AstraZeneca, den britiske vaksinen som kan komme rett etter Moderna, skal lagres her.

KALDT: Inne på dette kjølerommet, som holder 20 minusgrader skal Moderna-vaksinen lagres. Foto: Helge Mikalsen

Hvor noen av vaksinene lagres, går ikke helsemyndighetene ut med i frykt for at noen kan skade eller sabotere vaksinene.

– Har dere fått noen konkrete trusler?

– Vi har ikke mottatt konkrete trusler, men vi ønsker å beskytte vaksinene mot alle de ulike tenkelige angrepene eller skadene som kan skje med disse vaksinene med vilje.

Slik skal den lagres

Moderna-vaksinen kommer altså tirsdag, og FHI har planen klar:

Når den ankommer lageret, settes de i karantene, der de sjekker for fysiske skader.

Etter det, blir de plassert på et fryserom, som allerede er riktig temperert på 20 minusgrader.

Vaksinelagring er ikke noe nytt for FHI, som allerede har ansvar for alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Hva er mest annerledes med coronavaksinene sammenlignet med andre vaksiner dere har her?

– Krevende logistikk, blant annet fordi vaksinene krever forskjellige temperatur i lagring og transport, sier seksjonsleder Knut Jønsrud, som er ansvarlig for vaksineforsyning i FHI.

LAGER: På dette rommet er det kjøleskap-temperatur, som gjør at AstraZeneca-vaksinen kan lagres her. Moderna lagres på fryserommet i bakgrunnen.

På grunn av mRNA-teknologien, som brukes i Pfizer- og Moderna-vaksinen, kreves det mye planlegging for å sørge for at vaksinene ikke går til spille før de blir satt i norske armer. Og det er noen forskjeller:

Pfizer: Lagres på 70 minusgrader, kan transporteres i kjøleskapstemperatur (2–8 grader)

Moderna: Lagres på 20 minusgrader, må lagres på denne temperaturen gjennom hele transporten

AstraZeneca: Kan både fraktes og lagres i kjøletemperatur

Sistnevnte er den enkleste å håndtere, fordi vaksinetypen, som er den mer tradisjonelle viralvektor, er mindre sårbar enn mRNA-vaksinene.

Den største jobben for de 16 ansatte er med andre ord å planlegge.

– Det er spennende å jobbe sammen med folk og se hvor fort det går når vi samler oss, sier Jønsrud.

Når de er klare til å sendes ut, pakkes vaksinene inn i bokser eller emballasjer og sendes ut.

Transporteres til kommunene

Da tar selskapet World Courier over. Attiq Virk og Eva Beate Lande skal sørge for at vaksinene kommer trygt frem til alle landets kriker og kroker.

VERIDFULL LAST: Attiq Virk og Eva Beate Lande i World Courier har ansvaret for å få vaksinene trygt frem i disse eskene.

I disse boksene pakkes vaksinene og sendes ut. I Sør-Norge brukes biler med farmakuber, der bilbatteriet sørger for at vaksinene holder riktig temperatur. I Nord-Norge fraktes de i disse mobile boksene fordi de sendes med fly.

Deretter fraktes de ut til kommunene med bil. Hvis noe skjer med temperaturen i vaksinen, får de melding inn på iPad-er og kan se når avviket skjedde og hvor lenge temperaturavviket skjedde.

Den mest komplekse vaksinen å transportere, er Moderna, fordi den må holde 20 minusgrader under hele turen, mens Pfizer og AstraZeneca klarer seg på kjøleskapstemperatur.

Ulike temperaturer

Vi vet ikke hvorfor det er så store forskjeller i transport og temperaturlagring mellom Pfizer og Moderna, selv om de har lik teknologi, ifølge Jønsrud. Men han tror det har å gjøre med måten man har testet vaksinen på:

– Tidsløpet styrer det litt, sier han, og Stoltenberg legger til:

– Jeg tror alle jobber for å finne de mest hensiktsmessige måtene å gjøre det på. Det er også ulik måte vaksinene testes på, som gjør at du kan få variasjoner på de ulike vaksinene. Det er en ny teknologi, så det er mye vi ikke vet.