NY GRUPPELEDER: Anne Haabeth Rygg. Foto: Hallgeir Vågenes

Persondramaet i Oslo Høyre: Anne Haabeth Rygg ny gruppeleder

Anne Haabeth Rygg erstatter Øystein Sundelin som gruppeleder for Oslo Høyre. 11 stemte blankt.

Publisert: Nå nettopp

Øystein Sundelin trakk seg som gruppeleder for bystyregruppen mandag formiddag, tre dager etter at et flertall blant medlemmene og varamedlemmene gikk inn for å vrake ham.

På gruppemøtet i Oslo Høyre ble Anne Haabeth Rygg valgt som ny gruppeleder for Oslo Høyre.

11 stemte blankt, mens 22 stemte for.

Nicolai Øyen Langfeldt ble valgt som ny nestleder. 27 stemte for ham, mens seks stemte blankt.

– INHUMANT: Håndteringen av gruppeleder-striden i Oslo Høyre er politikk på det mest inhumane, mener Høyre-politiker Geir Kvarme i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kvarme: – Det verste med politikken

Geir Kvarme satt i Høyres bystyregruppe i fire år i forrige periode. Kvarme, som er er best kjent som mangeårig skuespiller, synes ikke det er noe pent skue som har utspilt seg i Oslo Høyre de siste dagene.

– Politikk handler om mennesker. Men det jeg har sett i håndteringen av denne saken, er politikk på det mest inhumane. Derfor er det viktig at vi som sitter litt lenger ute i partiet også får en bedre forståelse av hva som har skjedd, sier Kvarme til VG, samtidig med at bystyregruppen har sitt krisemøte om veien videre mandag kveld.

– Jeg blir veldig lei meg når jeg ser dette. Dette er noe av det verste med politikken - med interne fronter og personkamper. Dette er noe av det som har gjort at jeg i stor grad har vegret- og måttet tenke grundig over om jeg vil ta politiske verv. Det hele er sørgelig.

les også Kilder til VG: Sundelin sa ja til kompromissløsning

Han står både på stortingslisten til Oslo Høyre før valget til høsten – og sitter i partiets representantskap.

I forrige bystyreperiode var han en aktiv kultur- og utdanningspolitiker i bystyret.

– Ser du noen vei ut av uføret?

– Oslo Høyres bystyregruppe ser ut til å ha kjørt seg veldig fast. Veien ut er da ofte at noen gir seg. Dette må ha bygget seg opp over tid. Jeg har vært uenig med Øystein (Sundelin) i enkelte saker, men samtidig har jeg sett den enorme kapasiteten hans. Jeg aner ikke hva denne saken bunner i. Derfor bør vi i større grad forstå hva denne konflikten består av, svarer Kvarme.