Sto tiltalt for over 60 overgrep – så ble saken lagt bort

Over en periode på mer enn 30 år slo minst syv pasienter alarm om Sverre Varhaugs terapi. Ingen av sakene endte i retten.

En pasient skal ha blitt utsatt for over 60 overgrep av psykolog Sverre Varhaug i løpet av en seksårsperiode på 1990-tallet, ifølge tiltalen.

Men bare dager før den planlagte rettssaken skulle starte, ble den stoppet av påtalemyndigheten.

Dette var den fjerde overgrepstiltalen mot Sverre Varhaug. I juni 2004 var det satt av to dager i Oslo tingrett til gjennomføringen av rettssaken.

Kun tre virkedager før rettsprosessen skulle starte, ble hele saken trukket.

Begrunnelsen dommeren fikk, var at Varhaug var alvorlig syk. Senere ble hele overgrepssaken henlagt. Varhaug døde ti år senere, i 2014.

Veien frem til å anmelde psykolog Sverre Varhaug hadde vært lang.

Syv slo alarm

VG har i podkastserien «Dukkemannen» og i en rekke artikler avslørt hvordan psykolog Sverre Varhaug begikk seksuelle overgrep mot pasienter gjennom minst tre tiår.

Serieforbryteren ble overgrepsdømt tre ganger. Totalt ble han domfelt for overgrep mot seks pasienter.

I arbeidet med saken har VG sporet opp ytterligere syv pasienter som slo alarm om Varhaugs terapi. Varhaug er ikke domfelt for overgrep mot noen av disse.

Ingen av disse syv sakene nådde rettssalen:

Snudde etter rettssaken

Pasienten som ventet på at rettssaken skulle starte i juni 2004, ble avhørt som vitne fem år tidligere da politiet etterforsket Varhaug for seksuelle overgrep i 1999.

Da mente han at Varhaug var blitt utsatt for et justismord.

«Vitnet forklarer at utfra hans bilde av SV (Sverre Varhaug, journ.anm.), er det helt utenkelig at han kan ha utført seksuelle overgrep mot klienter», står det i avhøret.

Pasienten vitnet også da Varhaug sto tiltalt for overgrep i Oslo byrett i 2001.

– Han vitnet over telefon fra sykehus. Han var lavmælt og hørtes dårlig ut, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som var bistandsadvokat for en av de fornærmede i saken.

MISTANKE: – Alle i rettssalen skjønte at han også var et offer, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Jeg husker at han fortalte at Varhaug var en veldig flink psykolog, som ikke hadde gjort noe mot ham. Alle i rettssalen skjønte at han også var et offer, sier Larsen

Etter rettssaken snudde pasienten og anmeldte Varhaug.

Ble trukket

Senere ble serieforbryteren tiltalt for gjentatte grove overgrep mot pasienten.

Men så ble hele saken trukket.

Varhaug satt på dette tidspunktet på soning i Oslo fengsel etter å ha blitt domfelt for overgrep i 2002. Hans helsetilstand var stadig et tilbakevendende tema.

– Han var veldig syk, sier advokat Arvid Sjødin, som var psykologens forsvarer på begynnelsen av 2000-tallet.

VARHAUGS FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin. Foto: Marie von Krogh

Sjødin husker for øvrig lite av det som skjedde rundt saken som ble trukket.

Også statsadvokaten i Oslo la vekt på Varhaugs skrantende helse. I et påtegningsark datert 19. juni 2004 vises det til Varhaugs alder og sykdom.

Henleggelsesgrunnen var imidlertid en annen:

«Saken henlegges idet det må forventes at kun en ubetydelig straff ville komme til anvendelse».

– Meg bekjent skjer ikke dette ofte, sier advokat Kristin Fagerheim Hammervik.

AVGJØRENDE: For de fleste fornærmede er det viktigste å bli trodd, sier advokat Kristin F. Hammervik Foto: Jørgen Braastad

Hun er leder av Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg

– Jeg forstår at dette hadde sammenheng med tiltaltes helse og antagelig også at en domfellelse ikke ville ha medført noen lang straff. Det er likevel svært lett å forstå at en slik måte å avslutte en straffesak på kan stride mot allmennhetens rettsfølelse i en så alvorlig sak som dette, sier Hammervik.

– Hvor viktig er det for fornærmede at ansvaret plasseres på overgriperen gjennom en dom?

– For et offer for overgrep er redselen for ikke å bli trodd helt sentral, og sett i lys av dette er en fellende dom viktig. En domfellelse er jo en anerkjennelse av at staten tror på det de har fortalt, og at ansvar plasseres der det hører hjemme.

– Det er likevel viktig å understreke at de fleste fornærmede ikke er opptatt av straffens lengde eller størrelsen på en eventuell erstatning. De er opptatt av å bli trodd, sier Hammervik.

Satt i fengsel

I påtegningsarket fra Oslo statsadvokatembeter blir det også vektlagt at Varhaug hadde «erkjent å ha forholdt seg slik», som tiltalen beskriver.

«På den bakgrunn legger påtalemyndigheten til grunn at bistandsadvokaten vil bistå fornærmede med å fremme erstatningskrav, og at fornærmede, iallfall i første omgang, vil få den oppreisning som samfunnet kan gi ham», står det.

– Det er en vurdering som ble tatt på bakgrunn av at han satt på soning og at en tilleggsdom ville gitt en ubetydelig straff, sier den pensjonerte statsadvokaten Marit Bakkevig.

ERKJENTE: Varhaugs tilståelse vektlagt, oppgir tidligere statsadvokat Marit Bakkevig. Foto: Audun Braastad / NTB

– I tillegg er det vektlagt at han har erkjent forholdet og at fornærmede vil ha krav på en erstatning, sier Bakkevig.

Det var hun som signerte påtegningsarket i sin tid. Men hun sier det kun skjedde i form av at hun var avdelingsleder i Oslo statsadvokatembeter i 2004.

Hun hadde ikke noe med selve saken å gjøre, og hun uttaler seg etter at VG har lest opp det som står i dokumentet.

Statsadvokat Olav Helge Thue, som tok ut tiltalen, sier han ikke husker saken.

Det gjør heller ikke tidligere politiadvokat Sven T. Røer, som sto oppført som aktor i berammingslistene før saken ble trukket.

VG er kjent med at pasienten i den aktuelle saken fikk en voldsoffererstatning på om lag 200.000 kroner.

Burde snakket med dem

Georg Fredrik Rieber-Mohn var statsadvokat i Rogaland da Varhaug-saken ble etterforsket på slutten av 70-tallet.

– Jeg synes ikke det er grunnlag for sterk kritikk, sier tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I et brev ba han politiet gi saken høy prioritet. Likevel kalte ikke politiet inn pasienter som hadde varslet om overgrep til avhør.

– Politiet burde ha snakket med disse. Men jeg synes ikke det er grunnlag for sterk kritikk, ettersom pasientene kviet seg for å bli avhørt. Det er en vurdering. Men jeg synes ikke det er grunnlag for sterk kritikk, sier Rieber-Mohn.

