HET DEBATT: Lan Marie Berg kaster seg inn i debatten om konflikten på Gazastripen. Foto: Annemor Larsen, VG

Lan Marie Nguyen Berg drukner i Facebook-hets etter Gaza-innlegg

MDG-toppen drukner nærmest i kommentarer etter hun la ut et Facebook-innlegg med Palestina-støtte. Kommentarene er på flere ulike språk og mange er svært aggressive.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Gaza i mitt hjerte

Slik starter miljøbyråd og stortingskandidat for Oslo MDG, Lan Marie Berg et innlegg på Facebook hvor hun viser sin støtte til palestinerne under den pågående konflikten på Gazastripen.

Innlegget, som ble lagt ut torsdag morgen, har ved 17-tiden lørdag over 19.000 kommentarer og nesten 9 000 reaksjoner.

Med neste 300 ord går Berg kraftig til angrep på Israels angrep mot befolkningen på Gazastripen.

– Dette er ikke en krig mellom to likeverdige parter. Det er en historie med gjentatte og systematiske overgrep mot palestinere. Det er en historie der Israel gang på gang bruker sin overmakt til å ekspandere, skriver Berg i innlegget.

Gaza dekker et område på litt over 360 km² og huset litt i underkant av to millioner mennesker, hvorav rundt 1,25 millioner er registrert som flyktninger av FN.

– Jeg skrev innlegget fordi jeg er redd for at Israel vil gå enda hardere til verks denne gangen og frykter store menneskelige lidelser, sier Berg i en e-post til VG lørdag ettermiddag.

les også Gnisten som antente alt

les også Israel anklages for å ha brukt mediene for å lure Hamas

Drukner i utenlandske kommentarer

Det var først fredag ettermiddag da innlegget også ble delt på nettsider i Israel og andre steder utenfor Norge at kommentarfeltet virkelig tok av.

En stor andel av kommentarene på Facebook-innlegget er på hebraisk og engelsk, og svært mange har aggressivt innhold. Mange kritiserer stortingskandidaten for å være historieløs.

– Ikke uttale deg om noe du ikke har kunnskap om, skriver en av brukerne i kommentarfeltet under innlegget.

– Nå er vel ikke dette første gang fru Berg har hatt problemer med å innse at en sak har flere sider. Fanatikere er som regel ikke i stand til det, skeiver en annen bruker.

forrige











fullskjerm neste

Selv er Berg uenig i at innlegget var historieløst.

– Den grusomme historien som jødene bærer på med Holocaust, og hundrevis av år med forfølgelse og pogromer, kan hjelpe oss med å forstå mye av det som skjer i Israel, men dette kan ikke brukes til å forsvare den brutale undertrykkelsen av palestinere i dag, sier hun.

251 israelere er blitt drept i konflikten mellom Israel og Palestina, mens 5590 palestinere har måttet bøte med livet mellom 2008 og 2020.

De siste dagene sier IDF at 2000 raketter er blitt skutt opp fra Gaza mot byer i Israel, som har ført til at flere titalls tusen israelere har søkt tilflukt i bomberom. Selv har de svart med tunge luftangrep.

Er det ikke to sider som lider her? Det blir jo drept sivile på begge sider.

– Ingen skal måtte oppleve å leve i frykt for bomber, raketter eller terrorangrep, slik både palestinske og israelske barn og voksne gjør i dag og har gjort i mange tiår.

Konflikten rammer begge sider, men ikke likt. Det er langt flere døde og skadde på Gazastripen enn i Israel, sier Berg.

SYMBOLSK: Berg donerte fredag 14.300 kroner til Norsk Folkehjelp. Det er det samme antall kommentarer innlegget hennes hadde fredag morgen. Foto: Skjermdump

Donerte over 14.000 kroner

I et innlegg lørdag, kommenterer Berg tilbakemeldingene hun har fått de siste dagene. I det nye innlegget oppfordrer hun til å donere penger til hjelpeorganisasjoner som arbeider i området.

Selv har hun donert 14.300 kroner til Norsk Folkehjelp, som var det antallet kommentarer det opprinnelige innlegget hadde fått fredag morgen.

–Jeg hadde uansett tenkt til å donere penger, men jeg oppfattet at mange av kommentarene var en del av en slags kampanje, der innlegget ble spredd i mange Facebook-grupper. Derfor syntes jeg det var en passende symbolsk markering å omgjøre kommentarene jeg hadde fått til mer støtte til Gazas befolkning, sier Berg.