TATT AV REGNET: Bergenseren Erna Solberg følte seg nok som hjemme på Operataket i Oslo da regnet plutselig pøste ned.

Erna Solberg svarer på kritikken: Prøver å ikke være diktator

OPERATAKET (VG) Erna Solberg sier at hun prøver å blande seg minst mulig i kontroversielle landsmøtesaker på forhånd, men noen ganger må Høyre-lederen sette ned foten.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg varslet før landsmøtet at hun kan komme til å vrake dyre løfter – slik hun gjorde med formuesskatt-vedtaket i fjor.

Både Solberg og helseminister Bent Høie har allerede markert sine standpunkter i flere kontroversielle landsmøtesaker.

Dette førte til at partiledelsen i Høyre fikk en skarp advarsel fra Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde.

Hun mente at det kunne komme motreaksjoner fra landsmøtet, dersom ledelsen lente seg for hardt i enkeltsaker.

– Det provoserer og kan føre til det motsatte av det de vil ha, sier sa Nordby Lunde til VG.

– Hva tenker du om advarselen hennes?

– Jeg tenker at man må være forberedt på at Høyre-ledelsen også deltar i den politiske debatten på Høyres landsmøte, sier Solberg til VG på taket av Operaen i Bjørvika i Oslo.

– Jeg får jo spørsmål om mange av sakene som er der og har nettopp forsøkt å unngå dette. Men det er noen saker som jeg tenker det er helt naturlig å kommentere, også fordi jeg har uttalt meg om det før.

OPERA-FOLKET: Erna Solberg hilste på babyer, hunder og folk på taket av Operaen innimellom spørsmål fra pressen.

Solberg: Kan ikke prioritere skattekutt

– Det sies jo at hvis ditt delegatnummer, nummer én, dukker opp på talelista på en sak, så sukker folk og tenker at da er den egentlig avgjort?

– Det har hendt. Men jeg føler ikke at det er nødvendig, sier Solberg.

– Det har vært en del diskusjoner på forhånd. Jeg er for masse fjerning av skatter og avgifter. Men det kan ikke være prioritet de neste fire årene på bekostning av andre ting. Det er litt av utfordringen.

– Er du redd for å bli litt diktator?

– Ja, jeg forsøker å ikke være det. Samtidig er det jeg som må stå i førstelinjen og må svare for hvordan vi skal gjennomføre ting eller om vi er uansvarlige.

DRONNING EUFEMIAS ROAD: Erna Solberg er klar til å kjempe for fire nye år som statsminister. Men fredag regnet det i kjent bergensk stil og meningsmålingene peker for tiden på Støre som ny statsminister.

Rekordhøy oljepengebruk

Regjeringen har økt oljepengebruken kraftig de siste åtte årene.

Denne uken varslet de en rekordhøy oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett – med en planlagt bruk på 402,6 milliarder kroner fra Oljefondet.

På spørsmål fra VG sier Solberg at det er to grunner til den høye oljepengebruken.

1. Fordi Oljefondet vokser hvert år, blir det ifølge handlingsregelen på tre prosent også en stadig større sum som kan brukes totalt.

2. Hun peker på at det er en helt spesiell situasjon med pandemien, som fører til ekstra mye oljepengebruk.

OPERA: I bakgrunnen var det både ballett og klassisk musikk da Erna snakket om comeback-planen sin.

– Dere bruker mye mer oljepenger enn Jens Stoltenberg gjorde. Hvorfor bruker dere så mye penger?

– Handlingsregelen gjør at du bruker mer penger hvert eneste år. Det er logikken, det er Jens Stoltenbergs modell. Når den ble innført sa jeg det var en shoppingregel, for den betød egentlig at politikere skulle begynne å bruke oljepenger som vi før lot være, sier Solberg.

– Også Jens Stoltenberg brukte mer oljepenger hvert eneste år.

– Men nå er du statsminister?

– Det er viktig å si det i bunn. Så lenge vi faser inn oljepenger, så blir det litt mer oljepengebruk hvert eneste år. Så har vi en helt spesiell situasjon med pandemien. Da bruker vi veldig mye mer penger, sier hun.

– Vi har syndet

Hun forsvarer pengebruken og sier den har vært nødvendig, spesielt under coronakrisen der de fleste land har brukt mye. Forskjellen er ifølge henne at andre land må låne, mens vi kan bruke penger vi har spart.

– Skal du bruke mindre penger hvis du får en ny periode som statsminister?

– Ja, forutsatt at vi ikke kommer i en sånn type krise som vi har nå, sier hun.

Solberg sier at de har holdt seg til handlingsregelen og mener de har brukt mer på å styrke vekstevnen i norsk økonomi.

– Så har vi også syndet, sier jeg puritanistisk, ved å bruke litt mer på andre velferdsoppgaver og andre ting, innrømmer hun.

Foto: Terje Bringedal

Etter landsmøtetalen ble Solberg spurt av Dagbladet om en meningsmåling som viser at flest journalister stemmer på venstresiden.

– Jeg oppfatter norske journalister som ganske profesjonelle, men jeg tror vi har en god diskusjon på høyresiden om at de fleste spørsmål alltid kommer fra venstre. Det gjør de også fra folk som tilsynelatende ligger på høyresiden, svarte Solberg.

Statsministeren mener at hun oftere blir spurt om hvorfor hun ikke bruker mer penger på noe, enn om hvorfor hun bruker så mye penger.

– Men jeg opplever norske journalister som profesjonelle og ikke dette som et problem. Jeg opplever at problemstillingene i Norge over tid ofte kommer fra venstre, og det er ikke bare journalisters politiske bakgrunn som gjør det, sier hun og fortsetter:

– Det er nok litt at vi har vært et land som har hatt råd til å tro på at alle løsninger handler om å drysse mer penger over ting, i stedet for noe av det regjeringen gjør, som er strukturreformer som gjør at vi bruker pengene bedre.

Til VG sier hun at det ikke var et utspill, men hun peker på at det for henne handler om «hele den norske diskusjonen».

– Hvis du ikke har brukt masse mer penger så er du ikke opptatt av noe, da har du ikke satset på noe. En omlegging som betyr at noen får litt mindre og andre får litt mer, da er man bare opptatt av dem som får mindre. Ikke de som har fått det bedre, sier Erna Solberg.

ERNA-CAM: Erna Solberg filmet det meste med sitt eget «Erna-kamera» i kulissene på partiets landsmøte fredag. Foto: Terje Bringedal

Vil ha flere spørsmål fra høyre

Solberg viser til en diskusjon om pleiepenger for å illustrere poenget.

Hun sier at de doblet antall personer som kan få pleiepenger, men at fokuset var på at de samtidig strammet litt inn på hvor lenge man kunne få det.

– Men kunne du ønske at vi spurte mer om hvorfor du ikke har brukt mindre penger?

– Ja, eller hvorfor vi ikke skal gjøre systemreformer. Hvorfor man hele tiden skal tro at mer penger er svaret, sier Solberg og legger til:

– Men jeg tenker at jeg svarte på et spørsmål fra en journalist. Det var ikke et utspill eller noe jeg hadde tenkt å mene så mye om.