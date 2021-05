FUNNET DØD: En mann i 70-årene ble funnet død i sitt hjem på Veme fredag. Foto: Javad Parsa

Politiet om Veme-dødsfallet: − Hypotesen om drap er kraftig svekket

Etter et avhør med mannen som er siktet for falsk forklaring, tror ikke lenger politiet at mannen i 70-årene som ble funnet død i sett hjem på Veme utenfor Hønefoss ble drept.

Det bekrefter politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt overfor VG.

Mannen var inne til avhør mandag og har nå gitt en annen forklaring enn den han ga først.







– Etter det avhøret er hypotesen om drap kraftig svekket, sier politiadvokaten til VG.

– En mann som har vært avhørt som vitne i saken er siktet for å ha avgitt uriktig forklaring til politiet, sier Mathiassen.

Det er ikke aktuelt for politiet å utvide siktelsen eller fremstille mannen for varetektsfengsling.

Det var Ringerikes Blad som først omtalte siktelsen.

Døde av påførte skader

Det var fredag i forrige uke at mannen i 70-årene ble funnet død av familiemedlemmer. Politiet jobbet ut fra tre hypoteser: At mannen ble drept, at det hadde skjedd en ulykke eller at det er snakk om et selvdrap.

Nå er altså hypotesen om at de stod ovenfor et drap kraftig svekket.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra mannens forsvarer.