En mann i 70-årene ble funnet død i sitt hjem på Veme fredag. Foto: Javad Parsa

Mann siktet for falsk forklaring etter mistenkelig dødsfall

Politiet har mandag siktet en mann for falsk forklaring etter at en mann ble funnet død i sitt hjem på Veme utenfor Hønefoss fredag ettermiddag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt til VG

– Dette er et vitne som er avhørt i forbindelse med saken. Vi vil gjennomføre et avhør med den siktede i løpet av dagen, og vurdere om han vil bli varetektsfengslet eller ikke, sier Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt til avisen.

Ifølge avisen sier politiadvokaten at en av hovedhypotesene de nå jobber ut fra er at det kan dreie seg om at mannen er drept.

Politiet opplyste tidligere mandag at de hadde iverksatt etterforskning etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i sin bolig på Veme utenfor Hønefoss fredag 7. mai.

– Funn på stedet medførte at politiet iverksatte etterforskning. Formålet er å avklare hva som har skjedd og hvorvidt det har skjedd noe straffbart. Vi gjennomfører både taktisk og teknisk etterforskning, uttalte politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge ved Hønefoss politistasjon i en pressemelding tidligere mandag.