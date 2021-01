LØSLATT: Her går drapssiktede Tom Hagen (70) ut av Oslo fengsel, etter ti dager i varetekt. Han har ikke vært avhørt siden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Advokater om Tom Hagens avhørsnekt: Kan være en fordel

Drapssiktede Tom Hagen (70) har nektet å gå i politiavhør siden i sommer. Det kan være en fordel – om han tiltales, mener forsvarsadvokater.

Publisert: Nå nettopp

– Hvis han skulle bli tiltalt, bør han på nytt vurdere om han skal forklare seg til politiet. Da har han full oversikt over saken og hva som ser mistenkelig ut – og kan fokusere sin forklaring på å avmystifisere dette, sier advokat John Christian Elden til VG.

Noen timer etter at den 70 år gamle milliardæren ble pågrepet av politiet 28. april i år, gjennomførte han et kort politiavhør. En drøy måned senere var det planlagt et nytt avhør i lokalene til Kripos, men Hagen avbrøt på grunn av egen helse.







I etterkant uttalte daværende påtaleleder Haris Hrenovica i Øst politidistrikt at Hagen var vanskelig å samarbeide med og kalte ham «pjusk».

les også Tom Hagen møter ikke til nye avhør

Uttalelsen var en av flere grunner til at Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, frarådet klienten å gå i flere avhør:

Tilliten til politiet var betydelig svekket.

Nye avhør vil ikke bringe saken videre.

Etterforskningen synes ikke å søke klarhet i hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har kjørt seg fast i et blindspor og er kun ute etter å ta Tom Hagen.

Personlig informasjon fra politiavhør lekkes regelmessig til mediene.

– Ulempen kan være at han blir beskyldt for å tilpasse forklaringen sin. Det er populært å hevde dette i påtalemyndigheten, selv om det ofte ikke er en slik tilpasning som har skjedd. Fordelen er at man i retten vet hvilke beskyldninger man står ovenfor og er bedre rustet til å imøtegå dem, sier advokat Vidar Lind Iversen til VG.

Han får støtte av advokat Mette Yvonne Larsen.

– Det viktigste vil være at han velger å forklare seg i retten – hvis ikke så fremgår det direkte av straffeprosessloven at det kan brukes mot tiltalte, sier hun.

Forsvarer: Vurderer behovet for flere avhør

Forsvarer Svein Holden opplyser i en e-post til VG at Tom Hagen har stilt i 12 politiavhør, som har resultert i flere hundre sider med avhørsrapporter.

I tillegg til avhørene har Hagen deltatt i en rekke møter med politiet – samt at han har også oversendt mye skriftlig informasjon til etterforskningsgruppen, forteller Holden.

– I dagens situasjon har vi rådet Tom Hagen til ikke å stille i nye avhør. Vi vurderer behovet for ytterligere politiavhør fortløpende, og vi vil gi politiet beskjed dersom vårt standpunkt endres, sier forsvareren.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Frode Hansen

Ingen må forklare seg

VG har stilt spørsmål til de tre advokatene om når de råder klienter til å gå i politiavhør i pågående straffesaker og når de fraråder klienter å forklare seg for politiet.

– Dersom klienten nekter å ha begått handlingene han mistenkes for, så er utgangspunktet at man ikke behøver å forklare seg som siktet. Politiet skal ikke kunne lage uklarheter og bruke din forklaring som et argument på skålen for skyld, og de kan ikke bruke din taushet mot deg uten å bryte menneskerettighetene, sier Elden.

– Men dersom det foreligger konkrete bevismidler eller forklaringer som brukes mot deg som du kan oppklare hvorfor ikke er mistenkelige, bør du bidra gjennom å forklare deg.

ADVOKAT: Vidar Lind Iversen. Foto: FRODE HANSEN

Lind Iversen mener man må vurdere om det er klientens fordel å forklare seg eller om det kan være grunn til å avvente til klienten har fått innsyn i beskyldningene mot seg.

– Dessverre later det til at klausulering har blitt hovedregelen og det bør ikke være kontroversielt at man ønsker innsyn i beskyldninger før man imøtegår dem i avhør. Man må huske at det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker og man har ikke plikt til å bidra til egen domfellelse, sier han.

Larsen trekker frem rus og psykiatri som andre grunner til å nekte avhør.

– Eller at forsvarer ser at klient står i fare for å snakke seg inn i en sak. Det er sjelden at siktede, gjennom avhør, klarer å snakke seg ut av en sak. Mange snakker seg inn i saker under avhør. Da vil man som forsvarer gjerne anbefale å ikke gå i avhør, sier hun

les også Full skjæring

Derfor kan avhør være lurt

Dersom en forsvarer har mottatt saksdokumenter i en straffesak og hatt anledning til å drøfte disse grundig med klienten, så bør klienten anbefales å gå i avhør hvis han kan bidra til å avklare forhold, mener Elden.

– Samt at det alltid vil lønne seg å gå i avhør dersom man har begått handlingen. Det vil spare etterforskning og gi strafferabatt, fortsetter han.

Lind Iversen mener det som regel lønner seg å forklare seg på et tidlig tidspunkt, men at det er mange unntak.

– Dersom man i en voldssak hevder at man har utøvd vold i selvforsvar, så er det naturlig å forklare dette med en gang. Det lønner seg stort sett å forklare seg under etterforskningen, men erfaring viser at er unntak fra det også, sier han.

Dersom klienten vil lette hjertet sitt, tilstå eller bidra til oppklaring, så er det fornuftig å gå i avhør, mener Larsen.

– Eventuelt at man har et alibi man vil redegjøre for, sier hun.

ADVOKAT: Mette Yvonne Larsen. Foto: NTB

Råd: Ingen avhør – ingen intervjuer

I løpet av det drøye halve året Tom Hagen har nektet å forklare seg til politiet, så har han latt seg intervjue to ganger av NRK – blant annet om temaer i straffesaken.

Hvordan vurderer de tre advokatene dette?

– Jeg ville nok rådet en klient som ikke forklarer seg til politiet til å unngå mediene i samme periode, svarer Elden.

– Jeg har ikke grunnlag for å mene noe spesielt om det, men har registrert det som fremstår som målrettede lekkasjer fra politiet stadig slås opp i mediene. Sett i lys av dette skjønner jeg godt at han velger å avstå fra ytterligere avhør. Det skader samfunnets tillit til politiet, svarer Lind Iversen.

– Normalt vil siktede i profilerte saker gi intervjuer. Det er ikke uvanlig, men oftest skjer det etter at avhør er gjennomført. Det vil etter min oppfatning være uheldig dersom informasjon som ikke har tilflytt politiet kommer i intervju til pressen, svarer Larsen.

– Uheldig med isfront

Drapssiktede Tom Hagens tre barn har også vært negative til nye avhør etter at faren deres ble pågrepet i våres. Barna har vært kritiske til politiets håndtering av Lørenskog-saken og har tidligere uttalt at de mener faren er uskyldig.

De har også uttrykt en bekymring over at politiet kaster bort verdifull tid ved å etterforske feil mann – og at ingen leter etter moren deres.

– Det er uheldig for alle straffesaker at det blir fronter, men primært et problem for Riksadvokaten som skal avgjøre saken. Siden en siktet aldri behøver å forklare seg. Da blir det Riksadvokaten som enten må skaffe en ny avhører, for eksempel fra Kripos, eller be om at det gjøres som rettslig avhør fra en dommer, sier Elden.

Advokat Mette Yvonne Larsen påpeker at siden Hagen-leiren oppfatter saken som en kidnapping, så er det leit at det er konflikt mellom de som leter etter sin mor og den instans som kan finne henne.

– Det fremstår svært uheldig for den videre prosess, sier hun.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken.

Hagens forsvarer mener det er helt utenkelig at det tas ut en tiltale mot Tom Hagen, basert på det som ligger i saksdokumentene per dags dato.

– Vi håper imidlertid fortsatt at politiet vil oppklare saken og at det blir reist tiltale mot dem som står bak ugjerningen, og da vil naturligvis Tom Hagen forklare seg for retten som vitne, sier Holden, som også opplyser at de har en god dialog med påtaleansvarlig i Øst politidistrikt, politiinspektør Gjermund Hanssen.