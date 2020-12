UTBRUDD PÅ VERFTET: Av 94 tilfeller blant verftsarbeidere som ble meldt til kommuneoverlegen, var majoriteten fra Polen, men inkluderte også personer fra Romania, Norge og andre land, skriver FHI i en rapport. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Rapport etter coronautbrudd: «Enkelte manglet forståelse av alvoret»

Folkehelseinstituttet kommer med hard kritikk etter det store coronautbruddet på skipsverftet i Hyllestad i høst.

I en rapport som ble offentliggjort mandag, skriver FHI at det under utbruddet manglet en systematisk oversikt over tilfeller og nærkontakter.

– Mange aktører, med til dels uavklart ansvarsfordeling, førte til kommunikasjonssvikt og gjorde utbruddsbehandlingen vanskeligere, heter det i rapporten, som først ble omtalt av NRK.

Totalt ble 131 personer smittet under utbruddet i kommunen med vel1300 innbyggere. Nærmere hundre av de smittede var arbeidere ved skipsverftet Havyard, og majoriteten var fra Polen.

– KREVENDE SITUASJON: Kjell Eide er ordfører i Hyllestad. Foto: Hallgeir Vågnes

Folkehelseinstuttet peker på at små kommuner med større bedrifter som benytter gjestearbeidere er spesielt sårbare under større utbrudd på arbeidsstedet.

Ifølge rapporten var det store utfordringer rundt informasjonsflyten til gjestearbeiderne.

– Det viste seg ved vansker med å få brakt videre informasjon til arbeiderne om årsak for testing, behov for karantene og isolasjon, hvor lange disse var og hvor viktig det var å overholde de. Utfordringene var knyttet til

omfanget av utbruddet, kommunikasjon med personer med annet språk og kultur, og ikke avklart ansvarsfordeling om oppfølgingsansvar for de ansatte på verftet.

Havyard-verftet i Hyllestad var stengt i flere perioder under det store coronautbruddet i høst. Foto: Hallgeir Vågenes

Ordfører Kjell Eide i Hyllestad var i gang med å lese rapporten da VG snakket med ham mandag formiddag. Han vedgår at kommunikasjon var en stor utfordring da utbruddet kom.

– Kommunikasjonen var en kjempeutfordring, både for oss og for verftet. Etter hvert fikk vi oversikt, og ressurser til å takle situasjonen, sier han.

Eide sier han ser på rapporten fra FHI som viktige læringspunkter.

– Vi var ikke rigget beredskapsmessig for å takle et så stort smitteutbrudd, det tror jeg ikke det er mange små kommuner som er. Men jeg føler vi kom bra på banen etter hvert. Vi fikk blant annet god hjelp fra flere nabokommuner, sier han.

DIREKTØR: Erlend Hatleberg er direktør ved Havyard-verftet i Hyllestad. Foto: Hallgeir Vågenes

FHI konkluderer med at det etter samtaler med noen ansatte ble tydelig at

noe av informasjonen ikke nådde frem, og det var utfordringer med å få stilt

spørsmål på eget språk, samt avklaring av situasjon.

– Enkelte manglet også forståelse av alvoret ved SARS-CoV-2 smitte, og de forsto ikke alltid årsaken for kontrolltiltakene, og fulgte dermed ikke smitteverntiltak. I tillegg til rent språklige utfordringer, vart informasjonsflyten svekket av mange involverte (en rekke underleverandører og underleverandører av underleverandørene, ved verftet).

Direktøren ved Havyard-verftet i Hyllestad, Erlend Hatleberg, hadde ikke lest rapporten da VG snakket med ham mandag. Hatleberg opplyste at han var på vei inn i et møte og ikke kunne kommentere saken.

Folkehelseinstituttet kommer med flere anbefalinger etter utbruddet:

* Kommunen må ha utarbeidet og oppdaterte planer (beredskapsplan) for samarbeid mellom ulike aktører i kommunen, mellom kommuner og på regionalt nivå. Disse bør være klare i forkant av et utbrudd, alternativt så tidlig som mulig etter utbruddsdebut.

* Alle arbeidsgivere må til enhver tid ha oversikt over sine ansatte, inkludert personer som ikke er norske statsborgere.

• Kommuner må ha tilgjengelig personell med grunnleggende kunnskap om smittesporing og utbruddshåndtering.

• Kommunen må sikre at system for oversikt over innsamlede data er på plass.

• Kommunen bør ha oversikt over tilgjengelige ressurser på lokalt, regional og nasjonalt nivå, og ha lav terskel for å bruke disse til rett tid under et utbrudd.

Publisert: 14.12.20 kl. 12:22

