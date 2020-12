JUL ALENE: Norske karanteneregler setter en stopper for at Anna Rapp (48) og ektemannen Henrik Rapp kan feire jul med hennes foreldre i Sverige i år. Her med de tre hundene sine, Nova, Frost og Sol. Foto: Privat

Svenske Anna bor i Norge: Første jul uten mor og far

Hele sitt liv har svenske Anna Rapp (48) feiret jul med foreldrene. I år setter norske karanteneregler en stopper for at den lille familien kan møtes i høytiden.

– Det blir et stort savn, sier 48-åringen til VG.

Anna Rapp har bodd i Norge i 16 år. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning i fagseksjon for pedagogikk ved NTNU i Trondheim.

Hun mener de norske karantenereglene er for stivbente, og etterlyser en mer fleksibel praktisering av regelverket særlig i forhold til hotell-karantene.

– Jeg er enebarn, og har ikke annen familie enn mannen min og foreldrene på den andre siden av grensen. Det er bare oss fire, så det blir trasig å måtte feire jul hver for oss.

Da foreldrene hennes var på besøk i Selbu i sommer, gjennomførte de karantenetiden hos Anna og ektemannen.

– Jeg mener de kunne fått sitte i karantene hos oss nå også, i stedet for å måtte være ti dager på et karantenehotell. Det er ikke aktuelt for dem, blant annet av helsemessige grunner, sier hun.

Søndag kom nye endringer i karantenehotell-ordningen. Hovedendringen er nå at innreisende slipper karantenehotell hvis de kan dokumentere at de har et egnet karantenested (enerom, eget bad og kjøkken/matservering).

Rapp sier å dra til Sverige i julen ikke har vært et alternativ.

– Da måtte vi ha sittet i karantene i ti dager etter innreise til Norge. Vi kunne vært i karantene hjemme, siden vi har fast bopel i Norge, men vi jobber begge med undervisning og kan ikke være borte fra jobb så lenge.

Rapp ble tidligere i desember intervjuet av det svenske nyhetsbyrået TT om de norske karantenereglene.

– Reglene slår så skjevt ut. De rammer innvandrere, folk som ikke er norsknorske. De rammer arbeidskraftinnvandring og personer som ikke eier sin egen bolig i Norge. Det blir et klasseskille, sa hun i artikkelen som blant annet ble gjengitt i Svenska Dagbladet.

Onsdag 2. desember kom Det europeiske smittevernkontoret (ECDC) med en ny rapport, der de anbefaler å stoppe med karanteneplikt og systematisk coronatesting av reisende med fly innen Europa, slik smittesituasjonen er nå.

VOKTER GRENSEN: Politi og militært personell fra Heimevernet ved grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund. Bildet er tatt 27. mars i år. Foto: Vidar Ruud

Ifølge rapporten utgjorde antallet importsmittetilfeller i uke 45 mindre enn 1 prosent av det totale antallet påviste tilfeller i de åtte landene Norge, Tsjekkia, Estland, Finland, Irland, Italia, Malta og Slovakia.

– Dette viser kanskje at strenge innreiseregler ikke har så stor betydning for smitteutviklingen som vi er blitt fortalt. Min mening er at arbeidsinnvandrere og andre innvandrere pålegges et for stort ansvar, i forhold til den reelle risikoen de utgjør. Dette er en stor inngripen i folks personlige rettigheter, og det er også grunn til å spørre om det er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Tall fra FHI viser derimot at importsmitte var en av tre hovedårsaker til høstens smittebølge.

– Norge har betydelig mindre smitte enn Sverige, og langt færre dødsfall. Har du ikke forståelse for at det er nødvendig med strenge restriksjoner?

– Jo, jeg har absolutt forståelse for det, og Norge har tatt pandemien på største alvor. Norge har både økonomiske muskler og et lovverk som har gjort det mulig å lage gode løsninger. Jeg er glad for å bo her, men poenget mitt er at reglene kunne vært praktisert på en litt mer fleksibel måte.

VIL HA MER FLEKSIBILITET: Anna Rapp (48) mener karantenereglene Norge har innført er for drastiske, i forhold til konsekvensene de har. Foto: Privat

Selv om Sverige har blitt langt hardere rammet av pandemien enn Norge, mener Rapp at man ikke uten videre kan sammenligne forholdene i de to landene.

– I Sverige er det regionene har ansvar for eldreomsorg og helsevesen, og regionene har ikke fått nok ressurser til å håndtere krisen. Sverige har også en annen befolkningssammensetning enn Norge, og Norge har mer grisgrendt bosetting.

- Det som har skjedd i hjemlandet mitt er utrolig tragisk, og regionene burde fått større ressurser for å håndtere utfordringene, sier hun.

Rapp sier hun som svenske har kjent på følelsen av å bli sett ned på.

– På Facebook kan man lese meldinger om «dumme svensker». Selv er jeg omgitt av gode folk, og har ikke opplevd å få negative kommentarer. Men jeg kjenner det litt på kroppen, følelsen av stigmatisering.

Hun synes situasjonen er uvirkelig.

– Etter å ha reist frem og tilbake over grensen i alle år, står det nå norske soldater på grenseovergangene. For første gang har jeg følt meg som en innvandrer i Norge, sier hun.

Nå forbereder Rapp seg på julefeiring uten foreldrene.

– Det har vært et tøft år for alle. Folk har behov for å komme sammen, og ha sine nærmeste rundt seg. Særlig i julen.

Publisert: 14.12.20 kl. 18:20

