AVVENTENDE: Raymond Johansen håpet å kunne levere gode nyheter til Oslo-folket før jul, dersom smittetallene gikk betydelig ned. Nå ber han folk om å belage seg på en videre nedstengning.

Byrådslederen om nedstengningen av Oslo: − Må forberede oss på at den videreføres i jula

Forrige uke drømte byrådslederen om å gjøre små lettelser i Oslo nærmere jul. Til tross for en bedring i smittesituasjonen, er Johansen ikke lenger like håpefull.

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg egne juletiltak for nordmenn.

Solberg annonserte da at nordmenn kan ha inntil ti gjester på inntil to dager i løpet av julen, romjulen og nyttår. Ellers har statsministeren varslet at de nasjonale tiltakene vil vare til minst 16. desember.

Reglene kan likevel justeres på lokalt nivå.

Den 26. november varslet byrådsleder Raymond Johansen at Oslo, som har hatt enda strengere regler og sosial nedstenging siden natt til 10. november, kan vurdere å gjøre noen små lettelser i ukene før jul.

Smittetallene gir grunn til forsiktig optimisme, sa byrådslederen da.

Nå sier Johansen imidlertid til VG at en lettelse av tiltak for Oslo til jul fortsatt henger i en tynn tråd. Han oppfordrer folk til å heller planlegge på en forlengelse av tiltakene vi lever med nå over jul.

– Her er det smittetallene som er sjefen, og vi er helt avhengige av hvordan smittetallene utvikler seg denne uken for å kunne si noe om endringer i julen for Oslo. Men det er nok bedre at folk forbereder seg på at den sosiale nedstengingen videreføres, og ikke det motsatte, sa Johansen til VG onsdag.

Byrådslederen varsler en pressekonferanse på onsdag eller torsdag i neste uke med en avklaring om Oslo-julen.

En videreføring av sosial nedstengning i Oslo betyr at:

Alle innendørsarrangementer fortsatt vil være forbudt

Kultur og fritidsaktiviteter fortsetter å være stengt

Butikker må sørge for at man kan holde to meters avstand

Munnbindpåbudet forlenges

Breddeidrett vil fortsatt være forbudt

Fullt skjenkestopp videreføres

Smittenivåene på skoler videreføres

TØRRE KRANER: Det ser ikke ut til at det blir noe juleøl på byen for Oslo-folket i desember, skal vi tro byrådsleder Raymond Johansen. Neste uke vil han komme med en avklaring om julen for Oslo-borgere, men ber folk som å forberede seg på videre nedstengning. Foto: Krister Sørbø

Skjenking vil ikke prioriteres først

Forrige uke hadde Oslo 142 smittede hver dag, mot 182 forrige uke.

– Det er bra og en viktig beskjed til Oslo, men smittenivået er fortsatt for høyt, sier byrådslederen.

– Akkurat sånn det er nå er det fortsatt en alvorlig smittesituasjon, og fra det vi vet nå er det ikke aktuelt med en massiv lettelse før jul, påpeker han videre.

På spørsmål om mindre lettelser på tiltakene kan komme for jul, dersom smittetallene øker, er byrådslederen avventende. Han er likevel klar på at det ikke er oppheving av skjenkestopp som vil prioritert først, dersom lettelser skulle bli aktuelt:

– Da vil det være tiltak rettet mot barn og unge som står først i køen da.

– Smittetallene kan komme til å øke

Ifølge FHI klarer vi bare å fange opp omtrent halvparten av den reelle smitten.

Derfor har de økt og tilpasset testkapasiteten i Oslo for å kunne fange opp flere smittetilfeller, forteller Johansen.

Nå satser de på å teste enda flere på drop-in-stasjoner rundt om i byen, massetestinger på skoler og med hurtigtester. Det tror han kan føre til at smittetallene igjen kan gå opp.

– Vi har en testkapasitet til 35 000 uka nå. Vi skal ikke se bort fra at smittetallene kan komme til å øke da, sier Johansen

– Hvor lite smitte må vi ha i Oslo før vi kan lette på tiltakene?

– Vi har ikke noen konkrete tall, men vi må se en ganske kraftig nedadgående trend. Nå har den knapt begynt å flate ut, svarer han og legger til:

– Nå er vi i en sosial nedstengning og vi må forberede oss på at den videreføres i jula.

Johansen tror at mange vil ønske å teste seg i jula for å få en ekstra forsikring om at de ikke er smittet.

Selv om testkapasiteten er høy i Oslo nå, mener Johansen at det er viktig at det er de med symptomer og i risikogruppen som skal benytte seg av tilbudet:

– Mange ønsker å få en forsikring før jula, men det er viktig at vi følger retningslinjene for testing. Testing er for de som har symptomer eller er mistenkt smittet, påpeker byrådslederen.

