KrF svarer Frp: Har ingen troverdighet om flyktninger

KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad slår hardt tilbake mot Frp-nestleder Sylvi Listhaug, i duellen om å prioritere kristne når Norge velger ut kvoteflyktninger.

– Det er nettopp KrF som har kjempet beinhardt for at Norge skal ta imot flyktninger. Frp ønsket ikke en eneste en, sier Ropstad til VG.

To dager etter at de to partiene, samt Høyre og Venstre, inngikk et budsjettforlik, går bølgene fortsatt høyt om hvordan enigheten om prioritering av kvoteflyktninger skal tolkes.

Uforståelig

Torsdag formiddag sa Listhaug til VG at «det er ingen tvil om at regjeringen nå har forpliktet seg til å prioritere kristne forfulgte når man plukker ut kvoteflyktninger».

«At KrF og Den norske kirke er motstandere av å prioritere kristne forfulgte, er komplett uforståelig», sa hun også.

Ikke hjulpet noen

Det siste reagerer Kjell Ingolf Ropstad kraftig på:

– Det er komplett uforståelig at Frp påstår at KrF ikke vil ta imot kristne forfulgte, sier han.

– Hadde Frp fått det som de ville, så hadde de ikke hjulpet en eneste kristen flyktning som er forfulgt på grunn av sin tro. De tapte heldigvis det slaget, legger KrF-lederen til.

Ber Frp endre politikk

Ropstad sier at de er fornøyd med den endelige teksten i det skriftlige budsjettforliket, der det står at «også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktninger».

– KrF deler engasjementet for kristne forfulgte fullt ut. Vi ønsker at Norge skal være en trygg havn for mennesker som er forfulgt for sin tro, både kristne og andre. Hvis Frp virkelig er opptatt av kristne forfulgte, bør de endre politikk og ønske å ta imot kvoteflyktninger. Først da ville de hatt troverdighet i denne saken, legger han til.

Forfølges for sin tro

– Har Listhaug rett når hun sier at regjeringen har forpliktet seg til å prioritere kristne forfulgte?

– Kristne vil være en av gruppene religiøse forfulgte som Norge melder til FN at vi ønsker å ta. I tillegg gjelder det jesidier og ahmadiyya. FN står for utvelgelsen. KrF mener løsningen vi har blitt enige om er god, og understreker behovet for å gi beskyttelse til mennesker som forfølges for sin tro, sier Ropstad.

