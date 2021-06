SER RØDT: Mona Fagerås er utdanningspolitiker for SV på Stortinget. Hun er samstemt med både Ap, Sp og KrF om at regjeringens nye regler for fritt skolevalg i alle fylker - ikke blir satt ut i livet. Foto: Vidar Ruud, NTB

Rødgrønne partier vil bråbremse fritt skolevalg-innføring

En eventuell ny rødgrønn regjering vil dra i håndbrekket for å stoppe regjeringens innføring av fritt skolevalg i alle fylkers videregående skoler.

Av Frank Ertesvåg

Det garanterer de tre talspersonene for utdanning i både Ap, Sp og SV overfor VG etter at regjeringen mandag kveld slapp nyheten om at det innføres bestemmelser om fritt skolevalg i alle fylker.

I tillegg er regjeringspartiet KrF motstander av regjeringens egen beslutning om fritt skolevalg - eller karakterbasert opptak i videregående.

– Jeg vil be folk i fylkene ta det med ro og sitte stille i båten. Dette «uværet» vil gå over, beroliger leder i KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan.

VG kjenner til at KrF har vært kronisk motstander av fritt skolevalg-innføringen også innad i regjeringen. Dermed er det kun regjeringspartiene Venstre og Høyre om har kjørt et løp, som levnes små eller ingen sjanser til å oppnå flertall.

KRF-VETERAN: Hans Fredrik Grøvan forlot Stortinget sist fredag, men vil ikke slippe tak i sin og regjeringspartiet KrFs motstand mot regjeringens forsøk på å innføre fritt skolevalg i alle fylker. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Denne beslutningen skal ikke innføres. Det må være fylkene selv som bestemmer hvilke inntaksmodell de skal bruke, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) til VG.

Hun mener det lukter både stress-svette og panikk av at regjeringen gjør sin beslutning kjent en mandagskveld flere dager etter at Stortinget har tatt sommerferie.

– Dette er et tegn på desperasjon. Regjeringen er tydeligvis veldig opptatt av å få visse beslutninger i havn før de høyst sannsynlig må gå av til høsten, sier Strand.

UTDANNINGSPOLITIKER: Marit Knutsdatter Strand representerer Senterpartiet fra Stortinget, og kommer fra Oppland (Innlandet). Foto: Vidar Ruud, NTB

Både hun og opposisjonen i SV og Ap synes også det er påfallende at regjeringen ikke tar hensyn til en hel rekke med tunge høringsinstanser sin motstand mot et nasjonalt bestemt fritt skolevalg - eller karakterbasert opptak i fylkene.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i Stortingets utdanningskomité, bekrefter at en ny, eventuell rødgrønn regjering, vil avlyse fritt skolevalg i god tid før det er tenkt innført - ved elevinntaket i 2022.

– Vi vil kjempe mot og stoppe hele prosessen. Jeg er overrasket over at de to partiene i regjeringen som går inn for dette - i det hele tatt slipper dette før valget - og dermed trosser den entydige motstanden blant høringsinstansene, sier Solberg til VG.

Han og Ap vil i likhet med Senterpartiet la fylkeskommunene - som eier og driver de videregående skolene - selv få bestemme inntaksmodell.

– Vi må få stoppet denne regjeringsbeslutningen så tidlig som mulig, sier Ap-politikeren fra Rogaland som sist uke sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre lanserte 40 saker som en ny «Støre-regjering» skulle ta tak i - i løpet av sine første 100 dager.

– Å stoppe fritt skolevalg får bli sak nummer 41, sier Ap-mannen.

Opptak i videregående I dag har fylkeskommunene forskjellige inntakssystemer. En del har allerede fritt skolevalg i hele fylket eller fritt skolevalg innenfor seks inntaksområder og trenger derfor ikke å endre sine inntakssystemer.

De fylkene som har nærskoleprinsipp eller mer enn seks inntaksområder må nå endre sine lokale inntakssystemer - hvis ikke regjeringens beslutning blir stoppet av Stortinget/en ny regjering.

Antallet skoler som elevene får velge mellom, henger sammen med hvordan fylkeskommunene fastsetter inntaksområdene.

Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (Vg1), og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.

Karakterer skal som hovedregel være grunnlag for inntak til videregående opplæring. Elever kan også bli tatt inn som følge av fortrinnsrett eller inntak etter individuell behandling, jf. reglene i forskrift til opplæringsloven kapittel 6.

Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet, jf. opplæringsloven § 13-3.

I dagens ordning har Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal fritt skolevalg/karakterbasert opptak. Troms og Finnmark (fem inntaksområder i dag) og Nordland (tre inntaksområder i dag) har elevopptak i inntaksområder. Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag har ulike varianter av nærskolebasert inntak.

(Kilde: Kunnskaps- og integreringsdepartementet)

SVs Mona Fagerås er også med i den rødgrønne enigheten som mener dagens ordning der fylkene selv velger inntaksmodell - må få leve videre.

– Det er de som har skoene på, altså fylkeskommunene, som vet hva som er beste inntaksordning for deres elever. Dette dreier seg om forskjellige fylker - med ulik geografi, ulike avstander og ulikt skoletilbud. At regjeringen vil overprøve dette med en nasjonalt overordnet beslutning, er oppsiktsvekkende, tordner Fagerås.

– Men regjeringen foreslår jo at fylkene selv kan dele seg inn i egne soner for opptak - der det er hensiktsmessig?

– Jeg ser det. Men alt dette må jo fylkeskommunene selv få ha herredømme over fremfor denne overstyringen som regjeringen her forsøker seg på, svarer Fagerås.

KrF-Grøvan: Ikke flertall

Regjeringspartiet KrFs egen leder for stortingsgruppen, Hans Fredrik Grøvan, hadde sin siste dag på Stortinget sist fredag. Men han lar ikke sjansen gå fra seg til å si hvor dårlig han synes regjeringens forslag om fritt skolevalg er.

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen valgte å beslutte dette selv om de to partiene som står bak vet at det ikke er flertall hverken i gammelt eller nytt storting. Tunge høringsinstanser som fylkene selv, KS, lærerne i Utdanningsforbundet og elevene i Elevorganisasjonen er alle mot, minner Grøvan om.

Han stusser også veldig over at det i saksforberedelsen ikke er utredet hvilke konsekvenser et fritt skolevalg vil ha for fylkene.

– En modell med fritt skolevalg eller karakterbasert opptak vil jo gå veldig utover de elevene med lavest karakterer, de som gjerne sliter fra før. Jeg frykter at flere vil droppe ut med en slik modell. At det heller ikke er foretatt en utredning av hvilke samfunnsøkonomiske følger en fritt skolevalg-modell vil få, finner jeg merkverdig, sier Grøvan, som blant annet etterlyser konsekvenser som skolenedleggelser og frafall.

– Ville regjeringen ha saken ut før valget mer som en symbolsak enn noe den tror blir gjennomført?

– Det er et relevant spørsmål. For det synes bortimot umulig å oppnå et flertall for regjeringens forslag i Stortinget, svarer Grøvan.

TILHENGER: Kunnskapsminister Guri Melby og Venstre er sammen med Høyre de eneste partiene i regjeringen og på Stortinget som vil ha en nasjonal opptaksmodell med fritt skolevalg/karakterbasert opptak i alle fylker. Foto: Terje Bringedal, VG

Han synes også det er merkelig at regjeringen som tidligere har gått inn for en regionreform med 11 fylker ikke lar disse få ansvar for å utføre sin kanskje største oppgave - å styre videregående opplæring.

Regjeringen selv skrev uansett i en egen pressemelding i går at beslutningen om fritt skolevalg/karakterbasert opptak skal gjennomføres i alle fylker.

– Det er opp til fylkeskommunene å velge om de ønsker å dele fylket inn i inntaksområder eller ha fritt skolevalg i hele fylket. Dette må fylkene avgjøre ut fra sine lokale behov. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei. Vi foreslår altså nasjonale regler, men gir lokal handlefrihet til fylkene, sier kunnskapsminister Guri Melby i pressemeldingen om beslutningen.

Høyres Turid Kristensen på Stortinget, forsvarer også beslutningen.

– Fritt skolevalg er kanskje ikke et perfekt system, men det er det mest rettferdige av mange ikke-perfekte ordninger. Det er i hvert fall ikke rettferdig at det er foreldrenes adresse som skal bestemme hvilken skole en elev skal gå på, sier hun til NTB.

Forskriften fastsettes av Kunnskapsdepartementet før sommeren.

Deretter må de fylkene som har nærskoleprinsipp eller mer enn seks inntaksområder, endre sine lokale inntaksforskrifter, skriver Kunnskapsdepartementet.