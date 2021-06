NYVAKSINERT: Helseminister Bent Høie fikk sin første vaksinedose i Stavanger tirsdag. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Høie: Livet kan bli tilnærmet normalt i september

Helseministeren regner med at Delta-varianten kommer til å ta over i Norge – men det står ikke i veien for at gjenåpningen kan fortsette nå.

– Det er mye som tyder på at vi i september kan ha et liv som er tilnærmet normalt, sier Bent Høie til VG.

Det er med noen forbehold: Hvis vaksineringen går som planlagt, og hvis det ikke oppstår helt nye mutasjoner eller kommer ny kunnskap om eksisterende mutasjoner som endrer dagens bilde.

Den siste tiden har Delta-varianten, som først ble oppdaget i India, spredd seg i stadig flere land i Europa. I Sverige har statsepidemiolog Anders Tegnell advart mot en tredje bølge, og i Storbritannia har Boris Johnson utsatt gjenåpningen med én måned på grunn av mutasjonen.

Høie sier til VG at han regner med at Delta etter hvert vil dominere også i Norge. Men det betyr ikke i seg selv at gjenåpningen av samfunnet er truet:

– Hvor vesentlig det er, avhenger nettopp av vaksinenes evne til å beskytte mot omfanget av utbrudd, sier han.

– En situasjon vi må leve med

Delta-varianten kan både føre til mer alvorlig sykdom, og er mer smittsom. Tallene tyder også på at vaksinene som brukes i Norge beskytter dårligere mot denne varianten etter bare én dose – men betydelig bedre etter to.

– Ja, og derfor er det viktig at vi også hele veien er åpne om at det å ha én dose gir lavere beskyttelse enn to doser. Fordelen er at vi har beskyttet de mest sårbare med to doser, og at mange er beskyttet med én dose. Det gjør at selv om vi får utbrudd, vil en mindre andel bli alvorlig syke og måtte på sykehus. Da er det også mulig å håndtere utbruddene i samfunnet, sier Høie.

– Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har ledet Norge ut fra en nullvisjon om at ingen skal smittes, bli syke eller dø. Det vil alltid være personer som har behov for helsehjelp, og personer som dør. Og det er en situasjon vi må leve med. En nullvisjon ville ført til så strenge tiltak at det hadde vi ikke holdt ut.

Regjeringen gikk nylig inn for å gå tilbake til at innbyggere skal vaksineres med 12 uker mellom dosene, i stedet for ni, etter at Norge fikk færre vaksiner enn FHI forventet i sommer. Da får flere første dose raskere – men man venter lenger på dose to.

Dette kan også bidra til at flere vaksinerte kan bli smittet om Delta-varianten sprer seg. Men det ser samtidig ut til at bare et vaksinestikk fortsatt holder mot alvorlig sykdom.

– Vaksinens hovedformål er å beskytte mot alvorlig sykdom og død, og hvis du kan gjøre det, er mye av vaksinens effekt oppnådd, sier Høie.

– FHI har gjort en risikovurdering og regner med at også med denne varianten vil det være en fordel at hele befolkningen raskest mulig har den beskyttelsen første dose gir.

– Ikke strengere tiltak enn nødvendig

Til nå har omtrent 40 prosent av Norges befolkning fått sin første vaksinedose. Ifølge FHI skal alle ha fått tilbud om første dose i løpet av august, og andre dose i september.

Samtidig mener danske professorer at gjenåpningen her i Norge går tregt. EØS-tilsynet ESA har tidligere åpnet sak mot Norge for de strenge innreisereglene.

Fortsatt må de med kjærester eller familie utenfor EØS vente på ubestemt tid før de kan få besøk av sine kjære, mens kjærester og familie i EØS-land kan få unntak fra innreiserestriksjonene fra den 15. juli.

– Er dere for treige med å lempe på tiltakene i sluttfasen?

– Nei, jeg mener ikke det. Vi har ikke strengere tiltak i Norge enn det som er nødvendig, og det tilstreber vi hele veien, sier Høie.

Han sier regjeringen har behov for de tre ukene de har satt mellom de ulike trinnene for å se effekten og justere.

– Men det er klart at på importsmitte så er vi nok mer tilbakeholdne. Det handler om risikoen knyttet til nye mutasjoner, men også ønsket vårt om å forsinke Deltas mulighet til å bli dominerende i Norge.

Høie peker på hva som skjedde da den britiske mutasjonen kom til Norge og flere land i julen. Han mener Norge forsinket tiden før den ble dominerende med én måned, på grunn av strengere innreiseregler som ble strammet inn i januar, i tillegg til mer omfattende testing og smittesporing.

– Det er klart at det vi vant på den forsinkelsen etter min vurdering var viktig – det var akkurat i den måneden vi vaksinerte de på sykehjem.

Han sier det er akkurat dette regjeringen tenker på, når de vurderer hvor strenge de skal være på innreise nå:

– Delta-varianten kommer til å bli dominerende i Norge, men det at vi forsinker det blant annet med tiltak på grensen, gjør at en større andel av befolkningen vil ha fått én eller to doser før den blir dominerende. Det er en stor fordel for oss.

Blir ikke helt ferdig

Nå er Norge inne trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan. Siste fase er trinn fire – da vil mye være «tilnærmet normalt» – men fortsatt med blant annet antallsbegrensninger på store arrangementer og idrettsaktiviteter, og innreiserestriksjoner.

– Når skal dere slippe helt opp?

– Det er det vi sitter med nå. Vi jobber med hva som skal gjelde når vi er ferdige med gjenåpningsplanen.

Uansett understreker Høie at pandemien ikke vil være ferdig når alle er vaksinert:

– Dette er en global pandemi. Selv om vi blir fullvaksinerte i Norge må vi ha beredskap for det som foregår ute i verden. Det kan oppstår nye mutanter som vil påvirke Norge i en situasjon der verden er mer åpen igjen.

Regjeringen investerer i vaksineutvikling mot mutasjoner gjennom CEPI, og inngår flere vaksinekjøp-avtaler med EU.

– Er du lei?

– Jeg er lei, sånn som alle andre av at vi har en pandemi. Men jeg er ikke lei av jobben med å håndtere dette. Nå er vi nøyaktig der vi hadde håpet å være da vi begynte å snakke om sommeren i april.